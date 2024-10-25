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Путин назвал условие поставок российского газа в Европу через Украину
Путин назвал условие поставок российского газа в Европу через Украину - РИА Новости Крым, 25.10.2024
Путин назвал условие поставок российского газа в Европу через Украину
Для продолжения поставок российского газа в Европу через Украину необходимо заключить новый контракт, но нужные мощности на данный момент не забронированы. Об... РИА Новости Крым, 25.10.2024
2024-10-25T20:59
2024-10-25T20:59
2024-10-25T21:05
владимир путин (политик)
газ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Для продолжения поставок российского газа в Европу через Украину необходимо заключить новый контракт, но нужные мощности на данный момент не забронированы. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале "Россия 24".Президент пояснил, что есть определенные правила энергетических законов ЕС."И Украина взяла на себя обязательства и присоединилась к этим европейским законам, а по этим правилам нужно было заранее уже бронировать эти мощности для прокачки", - добавил он.При этом, по словам Путина, Россия продолжает поставлять газ через Суджу."Два маршрута через территорию Украины. Один из них - это ГИС "Сохрановка". Он был закрыт достаточно давно украинской стороной. А вот сейчас по второй ветке, там, где Суджа, так называется населенный пункт, действительно, мы до сих пор поставляем, до сих пор поставки идут. Но контракт заканчивается в конце этого года в декабре", - сказал Путин.О готовности прекратить транзит газа из России в Европу через Украину активно заговорили в Евросоюзе весной текущего года. Тогда еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что ЕС не заинтересован в продлении соглашения о транзите газа с Россией.В августе Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет продлевать истекающий в 2024 году договор с Россией о транзите газа, который идет через украинскую территорию в Европу.Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что решение Киева не продлевать договор о транзите газа из России нанесет серьезный урон интересам европейских потребителей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На саммите БРИКС Западу дали четкий сигнал по УкраинеУкраина прекратит транзит российской нефти и газа в ЕвросоюзПутин: Киев называет РФ агрессором и берет деньги за транзит газа
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владимир путин (политик), газ, украина, европа, новости, политика, экономика
Путин назвал условие поставок российского газа в Европу через Украину
Для поставок российского газа в Европу через Украину нужен новый контракт – Путин
20:59 25.10.2024 (обновлено: 21:05 25.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Для продолжения поставок российского газа в Европу через Украину необходимо заключить новый контракт, но нужные мощности на данный момент не забронированы. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале "Россия 24".
"Для того, чтобы поставки продолжались, нужно подписать новый контракт, именно новый контракт. Во-вторых, нужно было начать уже в июле бронирование этих мощностей для того, чтобы их кто-то использовал", - сказал Путин.
Президент пояснил, что есть определенные правила энергетических законов ЕС.
"И Украина взяла на себя обязательства и присоединилась к этим европейским законам, а по этим правилам нужно было заранее уже бронировать эти мощности для прокачки", - добавил он.
При этом, по словам Путина, Россия продолжает поставлять газ через Суджу.
"Два маршрута через территорию Украины. Один из них - это ГИС "Сохрановка". Он был закрыт достаточно давно украинской стороной. А вот сейчас по второй ветке, там, где Суджа, так называется населенный пункт, действительно, мы до сих пор поставляем, до сих пор поставки идут. Но контракт заканчивается в конце этого года в декабре", - сказал Путин.
О готовности прекратить транзит газа из России в Европу через Украину активно заговорили
в Евросоюзе весной текущего года. Тогда еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что ЕС не заинтересован в продлении соглашения о транзите газа с Россией.
В августе Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет продлевать истекающий в 2024 году договор с Россией
о транзите газа, который идет через украинскую территорию в Европу.
Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение
, что решение Киева не продлевать договор о транзите газа из России нанесет серьезный урон интересам европейских потребителей.
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