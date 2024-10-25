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Путин назвал условие поставок российского газа в Европу через Украину

Путин назвал условие поставок российского газа в Европу через Украину - РИА Новости Крым, 25.10.2024

Путин назвал условие поставок российского газа в Европу через Украину

Для продолжения поставок российского газа в Европу через Украину необходимо заключить новый контракт, но нужные мощности на данный момент не забронированы. Об... РИА Новости Крым, 25.10.2024

2024-10-25T20:59

2024-10-25T20:59

2024-10-25T21:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Для продолжения поставок российского газа в Европу через Украину необходимо заключить новый контракт, но нужные мощности на данный момент не забронированы. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале "Россия 24".Президент пояснил, что есть определенные правила энергетических законов ЕС."И Украина взяла на себя обязательства и присоединилась к этим европейским законам, а по этим правилам нужно было заранее уже бронировать эти мощности для прокачки", - добавил он.При этом, по словам Путина, Россия продолжает поставлять газ через Суджу."Два маршрута через территорию Украины. Один из них - это ГИС "Сохрановка". Он был закрыт достаточно давно украинской стороной. А вот сейчас по второй ветке, там, где Суджа, так называется населенный пункт, действительно, мы до сих пор поставляем, до сих пор поставки идут. Но контракт заканчивается в конце этого года в декабре", - сказал Путин.О готовности прекратить транзит газа из России в Европу через Украину активно заговорили в Евросоюзе весной текущего года. Тогда еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что ЕС не заинтересован в продлении соглашения о транзите газа с Россией.В августе Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет продлевать истекающий в 2024 году договор с Россией о транзите газа, который идет через украинскую территорию в Европу.Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что решение Киева не продлевать договор о транзите газа из России нанесет серьезный урон интересам европейских потребителей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На саммите БРИКС Западу дали четкий сигнал по УкраинеУкраина прекратит транзит российской нефти и газа в ЕвросоюзПутин: Киев называет РФ агрессором и берет деньги за транзит газа

https://crimea.ria.ru/20240828/pridetsya-platit-bolshe-peskov-o-reshenii-kieva-po-tranzitu-gaza-1139939241.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), газ, украина, европа, новости, политика, экономика