Крымский мост – данные по пробкам к вечеру пятницы
В очереди перед Крымским мостом стоят 246 машин со стороны Керчи
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПо Крымскому мосту возобновлено движение
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. К вечеру пятницы пробка у Крымского моста со стороны Керчи продолжает расти. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
Очередь у Крымского моста начала расти в пятницу утром. В 11:00 в очереди на Крымский мост со стороны полуострова находились 106 автомобилей. А спустя час проезда ожидали уже 218 машин.
"По состоянию на 19:00 в очереди со стороны Керчи находится 246 транспортных средств. Время ожидания около часа", - сказано в сообщении.
При этом проезд со стороны Тамани остается свободным – очередей перед пунктами досмотра нет.
В настоящее время движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр. В августе на Крымском мосту увеличили количество сотрудников на досмотровых пунктах для обеспечения безопасности.
Наиболее оптимальное время подхода к досмотровым пунктам на Крымском мосту – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. Очередь начинает расти в период с 8 до 16 часов. Самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.
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