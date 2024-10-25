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Крымский мост – данные по пробкам к вечеру пятницы

Крымский мост – данные по пробкам к вечеру пятницы - РИА Новости Крым, 25.10.2024

Крымский мост – данные по пробкам к вечеру пятницы

К вечеру пятницы пробка у Крымского моста со стороны Керчи продолжает расти. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на РИА Новости Крым, 25.10.2024

2024-10-25T19:04

2024-10-25T19:04

2024-10-25T19:04

ситуация на дорогах крыма

крым

транспорт

керчь

тамань

логистика

краснодарский край

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. К вечеру пятницы пробка у Крымского моста со стороны Керчи продолжает расти. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Очередь у Крымского моста начала расти в пятницу утром. В 11:00 в очереди на Крымский мост со стороны полуострова находились 106 автомобилей. А спустя час проезда ожидали уже 218 машин.При этом проезд со стороны Тамани остается свободным – очередей перед пунктами досмотра нет.В настоящее время движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр. В августе на Крымском мосту увеличили количество сотрудников на досмотровых пунктах для обеспечения безопасности.Наиболее оптимальное время подхода к досмотровым пунктам на Крымском мосту – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. Очередь начинает расти в период с 8 до 16 часов. Самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, транспорт, керчь, тамань, логистика, краснодарский край, новости крыма