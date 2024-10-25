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Крымский мост – данные по пробкам к вечеру пятницы - РИА Новости Крым, 25.10.2024
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Крымский мост – данные по пробкам к вечеру пятницы
Крымский мост – данные по пробкам к вечеру пятницы - РИА Новости Крым, 25.10.2024
Крымский мост – данные по пробкам к вечеру пятницы
К вечеру пятницы пробка у Крымского моста со стороны Керчи продолжает расти. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на РИА Новости Крым, 25.10.2024
2024-10-25T19:04
2024-10-25T19:04
ситуация на дорогах крыма
крым
транспорт
керчь
тамань
логистика
краснодарский край
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. К вечеру пятницы пробка у Крымского моста со стороны Керчи продолжает расти. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Очередь у Крымского моста начала расти в пятницу утром. В 11:00 в очереди на Крымский мост со стороны полуострова находились 106 автомобилей. А спустя час проезда ожидали уже 218 машин.При этом проезд со стороны Тамани остается свободным – очередей перед пунктами досмотра нет.В настоящее время движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр. В августе на Крымском мосту увеличили количество сотрудников на досмотровых пунктах для обеспечения безопасности.Наиболее оптимальное время подхода к досмотровым пунктам на Крымском мосту – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. Очередь начинает расти в период с 8 до 16 часов. Самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, транспорт, керчь, тамань, логистика, краснодарский край, новости крыма
Крымский мост – данные по пробкам к вечеру пятницы

В очереди перед Крымским мостом стоят 246 машин со стороны Керчи

19:04 25.10.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПо Крымскому мосту возобновлено движение
По Крымскому мосту возобновлено движение - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. К вечеру пятницы пробка у Крымского моста со стороны Керчи продолжает расти. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
Очередь у Крымского моста начала расти в пятницу утром. В 11:00 в очереди на Крымский мост со стороны полуострова находились 106 автомобилей. А спустя час проезда ожидали уже 218 машин.
"По состоянию на 19:00 в очереди со стороны Керчи находится 246 транспортных средств. Время ожидания около часа", - сказано в сообщении.
При этом проезд со стороны Тамани остается свободным – очередей перед пунктами досмотра нет.
В настоящее время движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр. В августе на Крымском мосту увеличили количество сотрудников на досмотровых пунктах для обеспечения безопасности.
Наиболее оптимальное время подхода к досмотровым пунктам на Крымском мосту – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. Очередь начинает расти в период с 8 до 16 часов. Самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымТранспортКерчьТаманьЛогистикаКраснодарский крайНовости Крыма
 
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