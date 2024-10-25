https://crimea.ria.ru/20241025/solnechno-i-bez-dozhdey--fobos-obeschaet-teplye-vykhodnye-dlya-kryma-1141353100.html

Солнечно и без дождей – ФОБОС обещает теплые выходные для Крыма

Солнечно и без дождей – ФОБОС обещает теплые выходные для Крыма - РИА Новости Крым, 25.10.2024

Солнечно и без дождей – ФОБОС обещает теплые выходные для Крыма

Грядущие выходные в Крыму будут солнечными, безветренными, осадков не ожидается. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий специалист центра... РИА Новости Крым, 25.10.2024

2024-10-25T20:30

2024-10-25T20:30

2024-10-25T20:30

радио "спутник в крыму"

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

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крымская погода

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Грядущие выходные в Крыму будут солнечными, безветренными, осадков не ожидается. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Аналогичная погода , по его словам, сохранится в воскресенье: переменная облачность, без осадков. Ночью +4…9 градусов по Крыму, до 18 градусов тепла днем. Ветры развернутся на южные румбы, погода будет комфортной для конца октября, обещает специалист.В Крыму как и во всем мире идет разбалансировка климата. И с каждым годом погода будет становиться все нестабильнее, заявлял ранее заместитель председателя крымской республиканской ассоциации "Экология и мир" Андрей Артов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские леса открыли для посещенияЗаморозки в Крыму: ждать ли ухудшения погодыВ Европе может наступить ледниковый период – что грозит Крыму

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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