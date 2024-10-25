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Солнечно и без дождей – ФОБОС обещает теплые выходные для Крыма
Солнечно и без дождей – ФОБОС обещает теплые выходные для Крыма - РИА Новости Крым, 25.10.2024
Солнечно и без дождей – ФОБОС обещает теплые выходные для Крыма
Грядущие выходные в Крыму будут солнечными, безветренными, осадков не ожидается. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий специалист центра... РИА Новости Крым, 25.10.2024
2024-10-25T20:30
2024-10-25T20:30
2024-10-25T20:30
радио "спутник в крыму"
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Грядущие выходные в Крыму будут солнечными, безветренными, осадков не ожидается. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Аналогичная погода , по его словам, сохранится в воскресенье: переменная облачность, без осадков. Ночью +4…9 градусов по Крыму, до 18 градусов тепла днем. Ветры развернутся на южные румбы, погода будет комфортной для конца октября, обещает специалист.В Крыму как и во всем мире идет разбалансировка климата. И с каждым годом погода будет становиться все нестабильнее, заявлял ранее заместитель председателя крымской республиканской ассоциации "Экология и мир" Андрей Артов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские леса открыли для посещенияЗаморозки в Крыму: ждать ли ухудшения погодыВ Европе может наступить ледниковый период – что грозит Крыму
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РИА Новости Крым
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Солнечно и без дождей – ФОБОС обещает теплые выходные для Крыма
В Крыму грядущие выходные будут солнечными и без дождей – ФОБОС