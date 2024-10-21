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Заморозки в Крыму: ждать ли ухудшения погоды
Заморозки в Крыму: ждать ли ухудшения погоды - РИА Новости Крым, 21.10.2024
Заморозки в Крыму: ждать ли ухудшения погоды
В Крым возвращается сухая и теплая погода, в ближайшее время заморозков в регионе не прогнозируются. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник... РИА Новости Крым, 21.10.2024
2024-10-21T12:54
2024-10-21T12:54
2024-10-21T12:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. В Крым возвращается сухая и теплая погода, в ближайшее время заморозков в регионе не прогнозируются. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.Что касается ночных температур, то они тоже, по прогнозам синоптиков, будут плюсовые. В начале недели +1…6 градусов, на побережье до +9, а затем станет еще теплее: +3…8 градусов, на побережье до +10.При этом синоптики отмечают, что все дни будет дуть северный, а в конце недели северо-восточный ветер, который усилится до 10-15 м/с.Ближе к концу недели дневная температура начнет колебаться от +8 до +13, ночью же все закроет облачное покрывало, и температура повысится до +4…12. На следующей неделе тоже будет тепло: +12…17. Пока понижения температуры до минусовых отметок в Крыму синоптики не прогнозируют.Ранее специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец прогнозировал в Крыму "пушкинскую" осень - со вторника на полуостров вернутся тепло и солнце. По его данным, в пятницу температура воздуха может подняться до +21 градуса.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пушкинская осень придет в Крым: прогноз погоды на неделюКак дожди отразятся на севе озимых культур в Крыму Участники гонки "Конубри" из-за ливня не смогли подняться на Ай-Петри
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Заморозки в Крыму: ждать ли ухудшения погоды
В Крым возвращается сухая и теплая погода – гидрометцентр
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым, Анна Карпенко.
В Крым возвращается сухая и теплая погода, в ближайшее время заморозков в регионе не прогнозируются. Об этом РИА Новости Крым
рассказала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
"Погода на текущей неделе в Крыму улучшается. Мы ожидаем сухую солнечную погоду. Максимальные температуры воздуха в начале недели, во вторник и среду +13…18. В четверг температура повысится еще на один градус: до +14…19. Но в пятницу понизится на пару градусов", - говорит Татьяна Любецкая.
Что касается ночных температур, то они тоже, по прогнозам синоптиков, будут плюсовые. В начале недели +1…6 градусов, на побережье до +9, а затем станет еще теплее: +3…8 градусов, на побережье до +10.
При этом синоптики отмечают, что все дни будет дуть северный, а в конце недели северо-восточный ветер, который усилится до 10-15 м/с.
"Для октября хорошая погода: дожди прекратились, относительно тепло, температура в пределах климатической нормы", - отметила Татьяна Любецкая.
Ближе к концу недели дневная температура начнет колебаться от +8 до +13, ночью же все закроет облачное покрывало, и температура повысится до +4…12.
На следующей неделе тоже будет тепло: +12…17. Пока понижения температуры до минусовых отметок в Крыму синоптики не прогнозируют.
Ранее специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец прогнозировал в Крыму "пушкинскую" осень
- со вторника на полуостров вернутся тепло и солнце. По его данным, в пятницу температура воздуха может подняться до +21 градуса.
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