https://crimea.ria.ru/20241021/zamorozki-v-krymu-zhdat-li-ukhudsheniya-pogody-1141237145.html

Заморозки в Крыму: ждать ли ухудшения погоды

Заморозки в Крыму: ждать ли ухудшения погоды - РИА Новости Крым, 21.10.2024

Заморозки в Крыму: ждать ли ухудшения погоды

В Крым возвращается сухая и теплая погода, в ближайшее время заморозков в регионе не прогнозируются. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник... РИА Новости Крым, 21.10.2024

2024-10-21T12:54

2024-10-21T12:54

2024-10-21T12:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. В Крым возвращается сухая и теплая погода, в ближайшее время заморозков в регионе не прогнозируются. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.Что касается ночных температур, то они тоже, по прогнозам синоптиков, будут плюсовые. В начале недели +1…6 градусов, на побережье до +9, а затем станет еще теплее: +3…8 градусов, на побережье до +10.При этом синоптики отмечают, что все дни будет дуть северный, а в конце недели северо-восточный ветер, который усилится до 10-15 м/с.Ближе к концу недели дневная температура начнет колебаться от +8 до +13, ночью же все закроет облачное покрывало, и температура повысится до +4…12. На следующей неделе тоже будет тепло: +12…17. Пока понижения температуры до минусовых отметок в Крыму синоптики не прогнозируют.Ранее специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец прогнозировал в Крыму "пушкинскую" осень - со вторника на полуостров вернутся тепло и солнце. По его данным, в пятницу температура воздуха может подняться до +21 градуса.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пушкинская осень придет в Крым: прогноз погоды на неделюКак дожди отразятся на севе озимых культур в Крыму Участники гонки "Конубри" из-за ливня не смогли подняться на Ай-Петри

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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