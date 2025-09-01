Рейтинг@Mail.ru
Боль России: в Беслане началась вахта памяти жертв теракта в школе №1 - РИА Новости Крым, 01.09.2025
Боль России: в Беслане началась вахта памяти жертв теракта в школе №1
Боль России: в Беслане началась вахта памяти жертв теракта в школе №1 - РИА Новости Крым, 01.09.2025
Боль России: в Беслане началась вахта памяти жертв теракта в школе №1
В Беслане стартовала трехдневная вахта памяти по жертвам теракта в школе №1, сообщает глава Республики Северная Осетия Сергей Меняйло. РИА Новости Крым, 01.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В Беслане стартовала трехдневная вахта памяти по жертвам теракта в школе №1, сообщает глава Республики Северная Осетия Сергей Меняйло.С того страшного момента прошел 21 год, однако боль утраты остается, отметил Меняйло. С самого утра во двор школы пришли сотни людей – родственники, друзья, жители и гости республики, чтобы почтить память погибших детей, учителей и родителей. Участники траурного мероприятия возложили цветы, почтили память жертв теракта минутой молчания. После возложения цветов все желающие посетили Международный культурно-патриотический центр "Беслан. Школа №1", который был открыт в прошлом году к 20-летию трагедии. По замыслу, этот комплекс призван объединить в одном месте и сохранить "всю память о горе, которое принес терроризм".Экспозиция комплекса продолжает пополняться, но уже сейчас подлинные вещи погибших детей, такие как блузка ученицы Аллы Дудиевой, школьный рюкзак Аланы Доган и платье маленькой Карины Туаевой, позволяют посетителям прочувствовать масштабы трагедии.1 сентября 2004 года города в североосетинском городе Беслан 30 террористов, среди которых были и иностранные наемники, под руководством рецидивиста-убийцы захватили среднюю школу №1. Утром они подъехали к зданию на грузовике и во время проведения школьной линейки открыли стрельбу. В заложниках оказались более 1100 человек, большинство из которых – дети. Боевики удерживали людей в спортзале школы, заминировав его и отказываясь предоставлять еду, воду и лекарства.3 сентября в здании прогремели взрывы, после чего начался штурм спецподразделениями. В результате теракта погибли 335 человек, включая 186 детей, более 800 получили ранения. Среди погибших – бойцы спецназа, прикрывавшие школьников. Всего потерпевшими признаны 1315 человек.
РИА Новости Крым
14:40 01.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В Беслане стартовала трехдневная вахта памяти по жертвам теракта в школе №1, сообщает глава Республики Северная Осетия Сергей Меняйло.
С того страшного момента прошел 21 год, однако боль утраты остается, отметил Меняйло. С самого утра во двор школы пришли сотни людей – родственники, друзья, жители и гости республики, чтобы почтить память погибших детей, учителей и родителей. Участники траурного мероприятия возложили цветы, почтили память жертв теракта минутой молчания.
После возложения цветов все желающие посетили Международный культурно-патриотический центр "Беслан. Школа №1", который был открыт в прошлом году к 20-летию трагедии. По замыслу, этот комплекс призван объединить в одном месте и сохранить "всю память о горе, которое принес терроризм".

"По поручению президента были выделены дополнительные средства, чтобы законсервировать сохранившуюся часть школы и восстановить то, что было разрушено. Центр должен объединить в себе историю обо всех терактах, которые случились в стране", – отметил Меняйло.

Экспозиция комплекса продолжает пополняться, но уже сейчас подлинные вещи погибших детей, такие как блузка ученицы Аллы Дудиевой, школьный рюкзак Аланы Доган и платье маленькой Карины Туаевой, позволяют посетителям прочувствовать масштабы трагедии.
"Беслан – здесь все пропитано горем и болью... Но помнить мы обязаны всегда. Пока живы. Ради тех, кого с нами больше нет. Ради того, чтобы такое никогда больше не повторилось!", – заключил глава республики.
1 сентября 2004 года города в североосетинском городе Беслан 30 террористов, среди которых были и иностранные наемники, под руководством рецидивиста-убийцы захватили среднюю школу №1. Утром они подъехали к зданию на грузовике и во время проведения школьной линейки открыли стрельбу. В заложниках оказались более 1100 человек, большинство из которых – дети. Боевики удерживали людей в спортзале школы, заминировав его и отказываясь предоставлять еду, воду и лекарства.
3 сентября в здании прогремели взрывы, после чего начался штурм спецподразделениями. В результате теракта погибли 335 человек, включая 186 детей, более 800 получили ранения. Среди погибших – бойцы спецназа, прикрывавшие школьников. Всего потерпевшими признаны 1315 человек.
