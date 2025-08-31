https://crimea.ria.ru/20250831/narodnyy-geroy-v-krymu-vspominayut-eks-glavu-dnr-aleksandra-zakharchenko-1149100223.html
Народный герой: в Крыму вспоминают экс-главу ДНР Александра Захарченко
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Настоящий лидер, народный герой, мужественный, отважный и самоотверженный человек, готовый сражаться за родной Донбасс, за Россию до конца. Таким словами в Крыму сегодня вспоминают первого главу Донецкой Народной Республики Александра Захарченко, который погиб 31 августа 2018 года в результате теракта.
"Семь лет прошло со дня его гибели. Бандеровские террористы убили Захарченко, но не убили мечту о справедливости и свободе, о возвращении Донбасса домой, которой жил Александр Владимирович, исполнение которой он приближал всеми силами", – написал глава Крыма Сергей Аксенов в своем ТГ-канале.
Он подчеркнул, что эта мечта воплотилась в реальность. А жизнь и борьба Александра Захарченко стали одним из ярких и трагических символов новой эпохи в русской истории.
Спикер крымского парламента Владимир Константинов отметил, что Захарченко был одним из выдающихся людей Русского мира – идейным, мужественным, смелым. Он возглавил Донбасс в непростой период.
"Захарченко возглавил Донбасс в непростой период, связанный с началом войны, геноцида местного населения. Он не испугался, стал на защиту своих земляков. К сожалению, такие люди часто погибают от рук врагов, но это открывает им путь в бессмертие, превращает их в легенду и пример для подражания", – написал Владимир Константинов.
Глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Бывший тогда министром доходов и сборов Александр Тимофеев при взрыве получил тяжелые ранения. Кроме того, погиб охранник Захарченко. По данным МЧС, пострадали 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом.
Позже из записи разговора сотрудника СБУ Александра Киященко со своим агентом стало известно
, что за убийство Захарченко заказчики заплатили исполнителю 5 миллионов рублей, а общий бюджет на подготовку и осуществления теракта составил порядка 2 млн долларов.
