"Движение первых" и "Волонтеры Победы" попали под санкции Британии

Великобритания ввела санкции против Движения первых, "Волонтеров Победы" и Фонда имени Ахмата Кадырова, сообщили в среду в правительстве страны. РИА Новости Крым, 03.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Великобритания ввела санкции против Движения первых, "Волонтеров Победы" и Фонда имени Ахмата Кадырова, сообщили в среду в правительстве страны.Уточняется, что санкции ведены в связи с якобы проводимой "депортацией, идеологической обработкой и милитаризацией украинских детей".В новый санкционный список, в частности, включены Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых", Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы", Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Кадырова и его председатель Аймани Кадырова, которая является матерью главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, руководитель "Центра подростковых программ" Валерий Майоров, замдиректора Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения РФ Анастасия Аккуратова и другие.Великобритания ранее ввела санкции против Международного детского центра "Артек" в Крыму. Как говорится в документе, опубликованном на сайте британского минфина, центр "создает угрозу территориальной целостности Украины путем участия в программе правительства РФ по принудительной депортации и перевоспитанию украинских детей".Санкции против "Движения первых" и "Артека" в Крыму, ДОСААФ России в Севастополе и Морского инновационного центра ДОСААФ Севастополя ранее также ввел глава киевского режима Владимир Зеленский.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Министр культуры Крыма и директор "Артека" попали под санкции ЕСShaman и Расторгуев попали под санкции ЗеленскогоТрамп готов ввести санкции против Украины

