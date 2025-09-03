"Движение первых" и "Волонтеры Победы" попали под санкции Британии
Британия ввела санкции против "Движения первых" и "Волонтеров Победы"
13:14 03.09.2025 (обновлено: 13:36 03.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Великобритания ввела санкции против Движения первых, "Волонтеров Победы" и Фонда имени Ахмата Кадырова, сообщили в среду в правительстве страны.
"Сегодня, 3 сентября, Великобритания ввела санкции против лиц, ответственных за политику России... Среди них восемь физических лиц и три организации, связанные с российским государством", – сказано на сайте британского правительства.
Уточняется, что санкции ведены в связи с якобы проводимой "депортацией, идеологической обработкой и милитаризацией украинских детей".
В новый санкционный список, в частности, включены Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых", Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы", Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Кадырова и его председатель Аймани Кадырова, которая является матерью главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, руководитель "Центра подростковых программ" Валерий Майоров, замдиректора Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения РФ Анастасия Аккуратова и другие.
Великобритания ранее ввела санкции против Международного детского центра "Артек" в Крыму. Как говорится в документе, опубликованном на сайте британского минфина, центр "создает угрозу территориальной целостности Украины путем участия в программе правительства РФ по принудительной депортации и перевоспитанию украинских детей".
Санкции против "Движения первых" и "Артека" в Крыму, ДОСААФ России в Севастополе и Морского инновационного центра ДОСААФ Севастополя ранее также ввел глава киевского режима Владимир Зеленский.
