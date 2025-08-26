https://crimea.ria.ru/20250826/tramp-gotov-vvesti-sanktsii-protiv-ukrainy-1149009320.html

Трамп готов ввести санкции против Украины

Трамп готов ввести санкции против Украины - РИА Новости Крым, 26.08.2025

Трамп готов ввести санкции против Украины

Президент США Дональд Трамп не исключил введения таможенных санкций не только в отношении России, но и против Украины и заявил, что не считает главу киевского... РИА Новости Крым, 26.08.2025

2025-08-26T22:42

2025-08-26T22:42

2025-08-26T22:49

дональд трамп

новости

россия

сша

переговоры

политика

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0b/1148657468_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_6bc847ff3176466f49afd132763acbda.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп не исключил введения таможенных санкций не только в отношении России, но и против Украины и заявил, что не считает главу киевского режима Владимира Зеленского невиновным в затягивании урегулирования конфликта. Об этом он заявил журналистам в среду во время заседания президентского кабинета в Белом доме.Американский лидер заявил также, что не хочет третьей мировой войны, но не исключил возможности "экономической войны" в отношении России в случае отсутствия прогресса по украинскому вопросу. Он добавил, что рассматривает что-то "серьезное" на случай, если его не устроит темп урегулирования. При этом, по его мнению, глава киевского режима Владимир Зеленский не является невиновным в отсутствии явного движения к миру."Для танго нужны двое", – заметил президент США.Встреча президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского не запланирована, российский лидер будет к ней готов, когда для этого появится повестка, заявлял ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский сделал заявление о возможной встрече с ПутинымЛавров назвал условие существования УкраиныИгра с двойным дном – зачем Трамп дает Киеву дальнобойные ракеты ERAM

россия

сша

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, новости, россия, сша, переговоры, политика, украина