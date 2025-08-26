https://crimea.ria.ru/20250826/tramp-gotov-vvesti-sanktsii-protiv-ukrainy-1149009320.html
Трамп готов ввести санкции против Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп не исключил введения таможенных санкций не только в отношении России, но и против Украины и заявил, что не считает главу киевского режима Владимира Зеленского невиновным в затягивании урегулирования конфликта. Об этом он заявил журналистам в среду во время заседания президентского кабинета в Белом доме.Американский лидер заявил также, что не хочет третьей мировой войны, но не исключил возможности "экономической войны" в отношении России в случае отсутствия прогресса по украинскому вопросу. Он добавил, что рассматривает что-то "серьезное" на случай, если его не устроит темп урегулирования. При этом, по его мнению, глава киевского режима Владимир Зеленский не является невиновным в отсутствии явного движения к миру."Для танго нужны двое", – заметил президент США.Встреча президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского не запланирована, российский лидер будет к ней готов, когда для этого появится повестка, заявлял ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Трамп готов ввести санкции против Украины
22:42 26.08.2025 (обновлено: 22:49 26.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп не исключил введения таможенных санкций не только в отношении России, но и против Украины и заявил, что не считает главу киевского режима Владимира Зеленского невиновным в затягивании урегулирования конфликта. Об этом он заявил журналистам в среду во время заседания президентского кабинета в Белом доме.
"Я просто хочу, чтобы это скорее прекратилось. Тысячи людей, в основном молодых, умирают каждую неделю. Если я смогу спасти их, применяя санкции…или используя жесткую тарифную систему, это дорого обойдется России, Украине или кому бы то ни было еще", – цитирует Трампа РИА Новости.
Американский лидер заявил также, что не хочет третьей мировой войны, но не исключил возможности "экономической войны" в отношении России в случае отсутствия прогресса по украинскому вопросу. Он добавил, что рассматривает что-то "серьезное" на случай, если его не устроит темп урегулирования. При этом, по его мнению, глава киевского режима Владимир Зеленский не является невиновным в отсутствии явного движения к миру.
"Для танго нужны двое", – заметил президент США.
Встреча президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского не запланирована
, российский лидер будет к ней готов, когда для этого появится повестка, заявлял ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров.
