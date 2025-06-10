https://crimea.ria.ru/20250610/zelenskiy-vvel-sanktsii-protiv-arteka-1147110020.html

Зеленский ввел санкции против "Артека"

Зеленский ввел санкции против "Артека" - РИА Новости Крым, 10.06.2025

Зеленский ввел санкции против "Артека"

Владимир Зеленский ввел санкции против Международного детского центра "Артек" в Крыму, а также "Движения первых" и ДОСААФ России в Севастополе и Морского... РИА Новости Крым, 10.06.2025

2025-06-10T17:56

2025-06-10T17:56

2025-06-10T17:56

владимир зеленский

мдц "артек"

санкции

санкции против россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский ввел санкции против Международного детского центра "Артек" в Крыму, а также "Движения первых" и ДОСААФ России в Севастополе и Морского инновационного центра ДОСААФ Севастополя. Соответствующий указ опубликован на сайте главы киевского режима.В список также попали центр гуманитарных и культурных инициатив "Рассвет", Мелитопольский государственный университет, региональное отделение организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России города Севастополя", Всероссийская общественная организация морских пехотинцев "Тайфун", а также 46 физических лиц, в том числе уполномоченные по правам ребенка в Астраханской и Новосибирской областях.Зеленский ранее ввел санкции против десяти физлиц, среди которых помощник главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмед Дудаев, сын бывшего главы завода "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева Александр и экс-депутат Рады Игорь Мосийчук. До этого под санкции Украины попали 20 российских деятелей культуры и спорта, в том числе Shaman, Николай Расторгуев, Александр Розенбаум и другие медийные личности.24 июня 2024 года Еврокомиссия внесла "Артек" в санкционный список. По заявлению ЕС, международный детский центр якобы оказывает материальную поддержку действиям, которые "угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".Ранее санкции против "Артека" ввела Великобритания. Как говорится в документе, опубликованном на сайте британского минфина, центр "создает угрозу территориальной целостности Украины путем участия в программе правительства РФ по принудительной депортации и перевоспитанию украинских детей".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский ввел санкции против трех крымских музеевУкраина объявила Анну Семенович угрозой национальной безопасностиКиев внес еще семерых артистов в "черный список" угроз нацбезопасности

https://crimea.ria.ru/20240625/my-nichemu-ne-udivlyaemsya-direktor-arteka-o-evropeyskikh-sanktsiyakh-1138351677.html

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владимир зеленский, мдц "артек", санкции, санкции против россии, украина, в мире, новости