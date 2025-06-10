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Зеленский ввел санкции против "Артека" - РИА Новости Крым, 10.06.2025
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Зеленский ввел санкции против "Артека"
Зеленский ввел санкции против "Артека" - РИА Новости Крым, 10.06.2025
Зеленский ввел санкции против "Артека"
Владимир Зеленский ввел санкции против Международного детского центра "Артек" в Крыму, а также "Движения первых" и ДОСААФ России в Севастополе и Морского... РИА Новости Крым, 10.06.2025
2025-06-10T17:56
2025-06-10T17:56
владимир зеленский
мдц "артек"
санкции
санкции против россии
украина
в мире
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский ввел санкции против Международного детского центра "Артек" в Крыму, а также "Движения первых" и ДОСААФ России в Севастополе и Морского инновационного центра ДОСААФ Севастополя. Соответствующий указ опубликован на сайте главы киевского режима.В список также попали центр гуманитарных и культурных инициатив "Рассвет", Мелитопольский государственный университет, региональное отделение организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России города Севастополя", Всероссийская общественная организация морских пехотинцев "Тайфун", а также 46 физических лиц, в том числе уполномоченные по правам ребенка в Астраханской и Новосибирской областях.Зеленский ранее ввел санкции против десяти физлиц, среди которых помощник главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмед Дудаев, сын бывшего главы завода "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева Александр и экс-депутат Рады Игорь Мосийчук. До этого под санкции Украины попали 20 российских деятелей культуры и спорта, в том числе Shaman, Николай Расторгуев, Александр Розенбаум и другие медийные личности.24 июня 2024 года Еврокомиссия внесла "Артек" в санкционный список. По заявлению ЕС, международный детский центр якобы оказывает материальную поддержку действиям, которые "угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".Ранее санкции против "Артека" ввела Великобритания. Как говорится в документе, опубликованном на сайте британского минфина, центр "создает угрозу территориальной целостности Украины путем участия в программе правительства РФ по принудительной депортации и перевоспитанию украинских детей".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский ввел санкции против трех крымских музеевУкраина объявила Анну Семенович угрозой национальной безопасностиКиев внес еще семерых артистов в "черный список" угроз нацбезопасности
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владимир зеленский, мдц "артек", санкции, санкции против россии, украина, в мире, новости
Зеленский ввел санкции против "Артека"

Зеленский ввел санкции против международного детского центра "Артек" в Крыму

17:56 10.06.2025
 
© Пресс-служба МДЦ "Артек"Международный детский центр "Артек"
Международный детский центр Артек
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский ввел санкции против Международного детского центра "Артек" в Крыму, а также "Движения первых" и ДОСААФ России в Севастополе и Морского инновационного центра ДОСААФ Севастополя. Соответствующий указ опубликован на сайте главы киевского режима.
В список также попали центр гуманитарных и культурных инициатив "Рассвет", Мелитопольский государственный университет, региональное отделение организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России города Севастополя", Всероссийская общественная организация морских пехотинцев "Тайфун", а также 46 физических лиц, в том числе уполномоченные по правам ребенка в Астраханской и Новосибирской областях.
В документе отмечается, что санкции предусматривают лишение украинских государственных наград, блокировку активов, ограничение торговых операций, прекращение культурных и научных обменов и другие меры.
Зеленский ранее ввел санкции против десяти физлиц, среди которых помощник главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмед Дудаев, сын бывшего главы завода "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева Александр и экс-депутат Рады Игорь Мосийчук.
До этого под санкции Украины попали 20 российских деятелей культуры и спорта, в том числе Shaman, Николай Расторгуев, Александр Розенбаум и другие медийные личности.
24 июня 2024 года Еврокомиссия внесла "Артек" в санкционный список. По заявлению ЕС, международный детский центр якобы оказывает материальную поддержку действиям, которые "угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".
Ранее санкции против "Артека" ввела Великобритания. Как говорится в документе, опубликованном на сайте британского минфина, центр "создает угрозу территориальной целостности Украины путем участия в программе правительства РФ по принудительной депортации и перевоспитанию украинских детей".
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