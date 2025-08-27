Рейтинг@Mail.ru
Сквер памяти на месте взорвавшегося дома в Евпатории почти готов
Сквер памяти на месте взорвавшегося дома в Евпатории почти готов
Сквер памяти на месте взорвавшегося дома в Евпатории почти готов - РИА Новости Крым, 27.08.2025
Сквер памяти на месте взорвавшегося дома в Евпатории почти готов
Благоустройство сквера памяти погибших при взрыве газа в жилом доме в Евпатории выполнено более чем на 90%, сообщает в среду пресс-служба правительства Крыма.
2025-08-27T11:28
2025-08-27T11:28
евпатория
благоустройство
городская среда
реализация нацпроектов в крыму
новости крыма
крым
обрушение жилого дома в евпатории
евпатория
крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Благоустройство сквера памяти погибших при взрыве газа в жилом доме в Евпатории выполнено более чем на 90%, сообщает в среду пресс-служба правительства Крыма.
Евпаторийская трагедия произошла 17 лет назад: в жилом доме по улице Некрасова взорвался газ, "сложились" два подъезда пятиэтажки № 67. В результате погибли 27 человек. Среди погибших было трое детей. Новую общественную территорию было решено расположить на месте рухнувшего дома.
"В Евпатории завершается благоустройство сквера памяти погибших в результате взрыва в жилом доме. Строительная готовность объекта составляет 94%", – сказано в сообщении.
К этому времени обустроены электролинии и линии водоснабжения, смонтирован один сухой и два переливных фонтана, уложено 1,4 тысячи "квадратов" плитки, установлены фонари освещения и проведено видеонаблюдение, смонтированы бетонные лавочки, перголы-качели и урны.
"Кроме того, выполнено озеленение хвойными и лиственными насаждениями, многолетними кустарниками. В планах – установить детский игровой комплекс и нанести бесшовное резиновое покрытие в игровой зоне", – добавили в пресс-службе.
Работы проходят в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". По этому же проекту в Армянске благоустроят сквер Строителей, в Бахчисарае – территорию общего пользования на улице Герайлар, в Джанкое – Комсомольский парк, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.
