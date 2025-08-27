https://crimea.ria.ru/20250827/skver-pamyati-na-meste-vzorvavshegosya-doma-v-evpatorii-pochti-gotov-1149015938.html

Сквер памяти на месте взорвавшегося дома в Евпатории почти готов

Сквер памяти на месте взорвавшегося дома в Евпатории почти готов - РИА Новости Крым, 27.08.2025

Сквер памяти на месте взорвавшегося дома в Евпатории почти готов

Благоустройство сквера памяти погибших при взрыве газа в жилом доме в Евпатории выполнено более чем на 90%, сообщает в среду пресс-служба правительства Крыма. РИА Новости Крым, 27.08.2025

2025-08-27T11:28

2025-08-27T11:28

2025-08-27T11:28

евпатория

благоустройство

городская среда

реализация нацпроектов в крыму

новости крыма

крым

обрушение жилого дома в евпатории

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1b/1149015648_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_d5af2ac9d70e0116c95323068e72c27d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Благоустройство сквера памяти погибших при взрыве газа в жилом доме в Евпатории выполнено более чем на 90%, сообщает в среду пресс-служба правительства Крыма.Евпаторийская трагедия произошла 17 лет назад: в жилом доме по улице Некрасова взорвался газ, "сложились" два подъезда пятиэтажки № 67. В результате погибли 27 человек. Среди погибших было трое детей. Новую общественную территорию было решено расположить на месте рухнувшего дома."В Евпатории завершается благоустройство сквера памяти погибших в результате взрыва в жилом доме. Строительная готовность объекта составляет 94%", – сказано в сообщении.К этому времени обустроены электролинии и линии водоснабжения, смонтирован один сухой и два переливных фонтана, уложено 1,4 тысячи "квадратов" плитки, установлены фонари освещения и проведено видеонаблюдение, смонтированы бетонные лавочки, перголы-качели и урны."Кроме того, выполнено озеленение хвойными и лиственными насаждениями, многолетними кустарниками. В планах – установить детский игровой комплекс и нанести бесшовное резиновое покрытие в игровой зоне", – добавили в пресс-службе.Работы проходят в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". По этому же проекту в Армянске благоустроят сквер Строителей, в Бахчисарае – территорию общего пользования на улице Герайлар, в Джанкое – Комсомольский парк, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Благоустройство парка Шевченко в Симферополе завершается: когда открытиеКрымские МАФы победили во Всероссийском конкурсе архитектурыВ Симферополе начали благоустройство парка имени Гагарина

евпатория

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евпатория, благоустройство, городская среда, реализация нацпроектов в крыму, новости крыма, крым, обрушение жилого дома в евпатории