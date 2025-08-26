Благоустройство парка Шевченко в Симферополе: когда открытие
Парк имени Шевченко в Симферополе планируют открыть 1 сентября
© Администрация СимферополяВ Симферополе обновляют парки
© Администрация Симферополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Парк имени Шевченко в Симферополе предварительно планируют открыть 1 сентября. Об этом РИА Новости Крым рассказали в администрации города.
По словам начальника департамента капитального строительства администрации Симферополя Антона Давиденко, объект готов более чем на 97%. Основные работы практически завершены: там уложено около 4 тысяч "квадратов" резинового покрытия, установлено свыше 50 скамеек и 25 качелей, полностью завершено строительство скейт-парка площадью 260 квадратных метров. Детская зона оснащена современным безопасным покрытием и игровыми элементами, спортивные площадки укомплектованы оборудованием.
"Официальное открытие парка планируется на 1 сентября. Но так как спортивные зоны полностью обустроены, люди уже проходят на территорию и используют оборудование", – рассказали в администрации Симферополя.
Ранее сообщалось, что в самом крупном парке крымской столицы – им. Ю.А. Гагарина – в июне также начались работы по благоустройству, сообщал ранее глава администрации города Михаил Афанасьев. В парке уложат плитку, отремонтируют и заменят асфальтобетонное покрытие, обустроят зоны из газонной решетки и заменят покрытие на спортивных площадках.
Более 200 тысяч жителей Крыма приняли участие в V Всероссийском онлайн-голосовании по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", по итогам которого определены территории для благоустройства в городах республики. Итоговый список в своем Telegram-канале ранее публиковал глава республики Сергей Аксенов.
