Благоустройство парка Шевченко в Симферополе: когда открытие
Благоустройство парка Шевченко в Симферополе: когда открытие
Благоустройство парка Шевченко в Симферополе: когда открытие - РИА Новости Крым, 25.08.2025
Благоустройство парка Шевченко в Симферополе: когда открытие
Парк имени Шевченко в Симферополе предварительно планируют открыть 1 сентября. Об этом РИА Новости Крым рассказали в администрации города. РИА Новости Крым, 25.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Парк имени Шевченко в Симферополе предварительно планируют открыть 1 сентября. Об этом РИА Новости Крым рассказали в администрации города.По словам начальника департамента капитального строительства администрации Симферополя Антона Давиденко, объект готов более чем на 97%. Основные работы практически завершены: там уложено около 4 тысяч "квадратов" резинового покрытия, установлено свыше 50 скамеек и 25 качелей, полностью завершено строительство скейт-парка площадью 260 квадратных метров. Детская зона оснащена современным безопасным покрытием и игровыми элементами, спортивные площадки укомплектованы оборудованием.Ранее сообщалось, что в самом крупном парке крымской столицы – им. Ю.А. Гагарина – в июне также начались работы по благоустройству, сообщал ранее глава администрации города Михаил Афанасьев. В парке уложат плитку, отремонтируют и заменят асфальтобетонное покрытие, обустроят зоны из газонной решетки и заменят покрытие на спортивных площадках.Более 200 тысяч жителей Крыма приняли участие в V Всероссийском онлайн-голосовании по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", по итогам которого определены территории для благоустройства в городах республики. Итоговый список в своем Telegram-канале ранее публиковал глава республики Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Благоустройство туристического центра Саки – как идут работыВ Феодосии благоустроят 60 дворовых и 4 общественных территорииКогда закончат благоустройство парков Симферополя
Благоустройство парка Шевченко в Симферополе: когда открытие

Парк имени Шевченко в Симферополе планируют открыть 1 сентября

06:01 26.08.2025
 
В Симферополе обновляют парки
В Симферополе обновляют парки
© Администрация Симферополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Парк имени Шевченко в Симферополе предварительно планируют открыть 1 сентября. Об этом РИА Новости Крым рассказали в администрации города.
По словам начальника департамента капитального строительства администрации Симферополя Антона Давиденко, объект готов более чем на 97%. Основные работы практически завершены: там уложено около 4 тысяч "квадратов" резинового покрытия, установлено свыше 50 скамеек и 25 качелей, полностью завершено строительство скейт-парка площадью 260 квадратных метров. Детская зона оснащена современным безопасным покрытием и игровыми элементами, спортивные площадки укомплектованы оборудованием.
"Официальное открытие парка планируется на 1 сентября. Но так как спортивные зоны полностью обустроены, люди уже проходят на территорию и используют оборудование", – рассказали в администрации Симферополя.
Ранее сообщалось, что в самом крупном парке крымской столицы – им. Ю.А. Гагарина – в июне также начались работы по благоустройству, сообщал ранее глава администрации города Михаил Афанасьев. В парке уложат плитку, отремонтируют и заменят асфальтобетонное покрытие, обустроят зоны из газонной решетки и заменят покрытие на спортивных площадках.
Более 200 тысяч жителей Крыма приняли участие в V Всероссийском онлайн-голосовании по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", по итогам которого определены территории для благоустройства в городах республики. Итоговый список в своем Telegram-канале ранее публиковал глава республики Сергей Аксенов.
