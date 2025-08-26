https://crimea.ria.ru/20250826/blagoustroystvo-parka-shevchenko-v-simferopole-kogda-otkrytie-1148974747.html

Благоустройство парка Шевченко в Симферополе: когда открытие

Парк имени Шевченко в Симферополе предварительно планируют открыть 1 сентября.

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Парк имени Шевченко в Симферополе предварительно планируют открыть 1 сентября. Об этом РИА Новости Крым рассказали в администрации города.По словам начальника департамента капитального строительства администрации Симферополя Антона Давиденко, объект готов более чем на 97%. Основные работы практически завершены: там уложено около 4 тысяч "квадратов" резинового покрытия, установлено свыше 50 скамеек и 25 качелей, полностью завершено строительство скейт-парка площадью 260 квадратных метров. Детская зона оснащена современным безопасным покрытием и игровыми элементами, спортивные площадки укомплектованы оборудованием.Ранее сообщалось, что в самом крупном парке крымской столицы – им. Ю.А. Гагарина – в июне также начались работы по благоустройству, сообщал ранее глава администрации города Михаил Афанасьев. В парке уложат плитку, отремонтируют и заменят асфальтобетонное покрытие, обустроят зоны из газонной решетки и заменят покрытие на спортивных площадках.Более 200 тысяч жителей Крыма приняли участие в V Всероссийском онлайн-голосовании по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", по итогам которого определены территории для благоустройства в городах республики. Итоговый список в своем Telegram-канале ранее публиковал глава республики Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Благоустройство туристического центра Саки – как идут работыВ Феодосии благоустроят 60 дворовых и 4 общественных территорииКогда закончат благоустройство парков Симферополя

