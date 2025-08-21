Крымские МАФы победили во Всероссийском конкурсе архитектуры

Рейтинг@Mail.ru
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Два крымских объекта благоустройства общественных пространств стали призерами Всероссийского конкурса "Лучший нетиповой МАФ" (МАФ – малая архитектурная форма), сообщает глава республики Сергей Аксенов.По его словам, в номинации "Большой МАФ" первое место получила сцена в Милютинском парке в Алупке. Объект был благоустроен в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Ранее сам парк был признан победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2024 году.В номинации "Малый МАФ" первое и третье места завоевали навесы-зонтики и качели, установленные на Советской площади в Ялте. Этот проект также ранее становился победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды и в 2020 году получил федеральный грант.Ранее сообщалось, что ряд муниципалитетов Крыма получат дополнительно 5,8 миллиарда рублей на благоустройство общественных территорий, ремонт социальных объектов и спортивную инфраструктуру.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Благоустройство туристического центра Саки – как идут работыВ Феодосии благоустроят 60 дворовых и 4 общественных территорииКогда закончат благоустройство парков Симферополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Два крымских объекта благоустройства общественных пространств стали призерами Всероссийского конкурса "Лучший нетиповой МАФ" (МАФ – малая архитектурная форма), сообщает глава республики Сергей Аксенов.
По его словам, в номинации "Большой МАФ" первое место получила сцена в Милютинском парке в Алупке. Объект был благоустроен в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Ранее сам парк был признан победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2024 году.
В номинации "Малый МАФ" первое и третье места завоевали навесы-зонтики и качели, установленные на Советской площади в Ялте. Этот проект также ранее становился победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды и в 2020 году получил федеральный грант.
"Очень важно, что благодаря созданию новых нетиповых объектов благоустройства с интересными дизайнерскими решениями наши города обретают свой индивидуальный, неповторимый архитектурный стиль", – подчеркнул Аксенов.
Ранее сообщалось, что ряд муниципалитетов Крыма получат дополнительно 5,8 миллиарда рублей на благоустройство общественных территорий, ремонт социальных объектов и спортивную инфраструктуру.
