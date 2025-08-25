Крымский мост сейчас - обстановка на 17 часов

Рейтинг@Mail.ru
Сейчас в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится почти 800 автомобилей, ждать проезда около трех часов. Об этом сообщили в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 25.08.2025
2025-08-25T17:15
2025-08-25T17:18
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Сейчас в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится почти 800 автомобилей, ждать проезда около трех часов. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.При этом со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет, уточнили на объекте.За три часа очередь на ручной досмотр со стороны Керчи, сократилась на 199 машин.По состоянию на 9 часов утра понедельника в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находилось 140 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи ожидали 592 автомобиля.Согласно прогнозам, тем, кто окажется возле Крымского моста 1 и 2, а также 12 и 13 сентября, ждать проезда придется до четырех часов.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тройной рост – туристы выбирают Севастополь для экскурсийМежрегиональный автобусный маршрут свяжет Евпаторию и ГеническРост 500 процентов – россияне бронируют Крым на сентябрь
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Сейчас в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится почти 800 автомобилей, ждать проезда около трех часов. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 796 транспортных средств. Время ожидания около трех часов", - говорится в сообщении.
При этом со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет, уточнили на объекте.
За три часа очередь на ручной досмотр со стороны Керчи, сократилась на 199 машин.
По состоянию на 9 часов утра понедельника в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находилось 140 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи ожидали 592 автомобиля.
Согласно прогнозам, тем, кто окажется возле Крымского моста 1 и 2, а также 12 и 13 сентября, ждать проезда придется до четырех часов.
Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
