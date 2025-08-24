https://crimea.ria.ru/20250824/troynoy-rost--turisty-vybirayut-sevastopol-dlya-ekskursiy-1148949546.html
Тройной рост – туристы выбирают Севастополь для экскурсий
Тройной рост – туристы выбирают Севастополь для экскурсий - РИА Новости Крым, 24.08.2025
Тройной рост – туристы выбирают Севастополь для экскурсий
Экскурсионный поток в Севастополь увеличился почти втрое, а туристический – наполовину. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев по итогам визита в город... РИА Новости Крым, 24.08.2025
2025-08-24T19:56
2025-08-24T19:56
2025-08-24T19:17
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
максим решетников
туризм в крыму
экскурсии
общество
внутренний туризм
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Экскурсионный поток в Севастополь увеличился почти втрое, а туристический – наполовину. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев по итогам визита в город министра экономического развития РФ Максима Решетникова.По его словам, увеличение турпотока связано в том числе с тем, что в городе созданы новые точки притяжения – такие как музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес". Также Развожаев отметил эффективность мер поддержки, которыми пользуются предприниматели в сфере туризма и проинформировал о встрече с представителями отрасли, где обсуждался в частности и это вопрос.За полгода Севастополь посетили 142,9 тысячи туристов, что на 50% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, сообщала ранее пресс-служба правительства города.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый Херсонес посетили более 1,7 миллиона туристовВысокий сезон в Крыму: эксперты заявляют о рекордном турпотокеРост 500 процентов – россияне бронируют Крым на сентябрь
Тройной рост – туристы выбирают Севастополь для экскурсий
Экскурсионный поток в Севастополь увеличился почти втрое – Развожаев