Тройной рост – туристы выбирают Севастополь для экскурсий - РИА Новости Крым, 24.08.2025
Тройной рост – туристы выбирают Севастополь для экскурсий
Тройной рост – туристы выбирают Севастополь для экскурсий - РИА Новости Крым, 24.08.2025
Тройной рост – туристы выбирают Севастополь для экскурсий
Экскурсионный поток в Севастополь увеличился почти втрое, а туристический – наполовину. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев по итогам визита в город... РИА Новости Крым, 24.08.2025
2025-08-24T19:56
2025-08-24T19:17
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
максим решетников
туризм в крыму
экскурсии
общество
внутренний туризм
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Экскурсионный поток в Севастополь увеличился почти втрое, а туристический – наполовину. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев по итогам визита в город министра экономического развития РФ Максима Решетникова.По его словам, увеличение турпотока связано в том числе с тем, что в городе созданы новые точки притяжения – такие как музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес". Также Развожаев отметил эффективность мер поддержки, которыми пользуются предприниматели в сфере туризма и проинформировал о встрече с представителями отрасли, где обсуждался в частности и это вопрос.За полгода Севастополь посетили 142,9 тысячи туристов, что на 50% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, сообщала ранее пресс-служба правительства города.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый Херсонес посетили более 1,7 миллиона туристовВысокий сезон в Крыму: эксперты заявляют о рекордном турпотокеРост 500 процентов – россияне бронируют Крым на сентябрь
севастополь
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, максим решетников, туризм в крыму, экскурсии, общество, внутренний туризм
Тройной рост – туристы выбирают Севастополь для экскурсий

Экскурсионный поток в Севастополь увеличился почти втрое – Развожаев

19:56 24.08.2025
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Отдых в Севастополе
Отдых в Севастополе - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Экскурсионный поток в Севастополь увеличился почти втрое, а туристический – наполовину. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев по итогам визита в город министра экономического развития РФ Максима Решетникова.
"Уже можно констатировать, что в этом году туристический сезон в Севастополе состоялся: по сравнению с 2024 годом экскурсионный поток увеличился почти втрое, туристический поток, по оперативным данным, – на 52%", – написал губернатор.
По его словам, увеличение турпотока связано в том числе с тем, что в городе созданы новые точки притяжения – такие как музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес". Также Развожаев отметил эффективность мер поддержки, которыми пользуются предприниматели в сфере туризма и проинформировал о встрече с представителями отрасли, где обсуждался в частности и это вопрос.
За полгода Севастополь посетили 142,9 тысячи туристов, что на 50% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, сообщала ранее пресс-служба правительства города.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Новый Херсонес посетили более 1,7 миллиона туристов
Высокий сезон в Крыму: эксперты заявляют о рекордном турпотоке
Рост 500 процентов – россияне бронируют Крым на сентябрь
 
СевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевМаксим РешетниковТуризм в КрымуЭкскурсииОбществоВнутренний туризм
 
