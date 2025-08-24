https://crimea.ria.ru/20250824/troynoy-rost--turisty-vybirayut-sevastopol-dlya-ekskursiy-1148949546.html

Тройной рост – туристы выбирают Севастополь для экскурсий

2025-08-24T19:56

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111684/16/1116841657_0:423:2889:2048_1920x0_80_0_0_c65b71582234c7745dbece44ce392b88.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Экскурсионный поток в Севастополь увеличился почти втрое, а туристический – наполовину. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев по итогам визита в город министра экономического развития РФ Максима Решетникова.По его словам, увеличение турпотока связано в том числе с тем, что в городе созданы новые точки притяжения – такие как музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес". Также Развожаев отметил эффективность мер поддержки, которыми пользуются предприниматели в сфере туризма и проинформировал о встрече с представителями отрасли, где обсуждался в частности и это вопрос.За полгода Севастополь посетили 142,9 тысячи туристов, что на 50% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, сообщала ранее пресс-служба правительства города.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый Херсонес посетили более 1,7 миллиона туристовВысокий сезон в Крыму: эксперты заявляют о рекордном турпотокеРост 500 процентов – россияне бронируют Крым на сентябрь

2025

Новости

