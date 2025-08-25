https://crimea.ria.ru/20250825/obstanovka-na-krymskom-mostu---ocheredi-vyrosli-s-obeikh-storon-1148962794.html
Обстановка на Крымском мосту - очереди выросли с обеих сторон
2025-08-25T09:26
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту сейчас в очереди с обеих сторон стоят более 730 машин, наибольшее скопление транспорта зафиксировано со стороны Керчи. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
