СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту сейчас в очереди с обеих сторон стоят более 730 машин, наибольшее скопление транспорта зафиксировано со стороны Керчи. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Обстановка на Крымском мосту - очереди выросли с обеих сторон

В очереди на Крымском мосту стоят более 730 автомобилей

09:26 25.08.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту сейчас в очереди с обеих сторон стоят более 730 машин, наибольшее скопление транспорта зафиксировано со стороны Керчи. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.
"По состоянию на 09:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 140 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи стоят 592 авто. Время ожидания около двух часов", - говорится в сообщении.
Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
