Крымский мост сейчас - обстановка на 14 часов - РИА Новости Крым, 25.08.2025
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас - обстановка на 14 часов
Крымский мост сейчас - обстановка на 14 часов - РИА Новости Крым, 25.08.2025
Крымский мост сейчас - обстановка на 14 часов
Время ожидания проезда к досмотровым пунктам перед Крымским мостом со стороны Керчи увеличилось до трех часов. В очереди там находится около 1000 машин. Об этом РИА Новости Крым, 25.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Время ожидания проезда к досмотровым пунктам перед Крымским мостом со стороны Керчи увеличилось до трех часов. В очереди там находится около 1000 машин. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет, уточнили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.По состоянию на 9 часов утра понедельника в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находилось 140 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи стояли 592 машин.По прогнозам, тем, кто для путешествия выберет 1 и 2, а также 12 и 13 сентября, ждать проезда на Крымском мосту придется до четырех часов.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тройной рост – туристы выбирают Севастополь для экскурсийМежрегиональный автобусный маршрут свяжет Евпаторию и ГеническРост 500 процентов – россияне бронируют Крым на сентябрь
очереди на крымском мосту, крымский мост, новости крыма, крым, керчь, тамань
Крымский мост сейчас - обстановка на 14 часов

Крымский мост сейчас - время ожидания проезда со стороны Керчи увеличилось до трех часов

14:15 25.08.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Время ожидания проезда к досмотровым пунктам перед Крымским мостом со стороны Керчи увеличилось до трех часов. В очереди там находится около 1000 машин. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.
"По состоянию на 14 часов в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 995 транспортных средств. Время ожидания около трех часов", – сказано в сообщении.
Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет, уточнили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.
По состоянию на 9 часов утра понедельника в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находилось 140 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи стояли 592 машин.
По прогнозам, тем, кто для путешествия выберет 1 и 2, а также 12 и 13 сентября, ждать проезда на Крымском мосту придется до четырех часов.
Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Читайте также на РИА Новости Крым:
Тройной рост – туристы выбирают Севастополь для экскурсий
Межрегиональный автобусный маршрут свяжет Евпаторию и Геническ
Рост 500 процентов – россияне бронируют Крым на сентябрь
 
