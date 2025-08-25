https://crimea.ria.ru/20250825/krymskiy-most-seychas---obstanovka-na-14-chasov-1148968614.html

Крымский мост сейчас - обстановка на 14 часов

Время ожидания проезда к досмотровым пунктам перед Крымским мостом со стороны Керчи увеличилось до трех часов. В очереди там находится около 1000 машин. Об этом РИА Новости Крым, 25.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Время ожидания проезда к досмотровым пунктам перед Крымским мостом со стороны Керчи увеличилось до трех часов. В очереди там находится около 1000 машин. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет, уточнили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.По состоянию на 9 часов утра понедельника в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находилось 140 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи стояли 592 машин.По прогнозам, тем, кто для путешествия выберет 1 и 2, а также 12 и 13 сентября, ждать проезда на Крымском мосту придется до четырех часов.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тройной рост – туристы выбирают Севастополь для экскурсийМежрегиональный автобусный маршрут свяжет Евпаторию и ГеническРост 500 процентов – россияне бронируют Крым на сентябрь

