Межрегиональный автобусный маршрут свяжет Евпаторию и Геническ - РИА Новости Крым, 19.08.2025
Межрегиональный автобусный маршрут свяжет Евпаторию и Геническ
Межрегиональный автобусный маршрут свяжет Евпаторию и Геническ - РИА Новости Крым, 19.08.2025
Межрегиональный автобусный маршрут свяжет Евпаторию и Геническ
С 19 августа запущен регулярный пассажирский рейс по новому межрегиональному автобусному маршруту "Евпатория – Геническ", сообщает Росавтотранс. РИА Новости Крым, 19.08.2025
2025-08-19T17:25
2025-08-19T17:25
автобус
автобусное сообщение
транспорт
новые регионы россии
херсонская область
геническ
евпатория
крым
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. С 19 августа запущен регулярный пассажирский рейс по новому межрегиональному автобусному маршруту "Евпатория – Геническ", сообщает Росавтотранс.По информации компании, из Евпатории автобус будет отправляться ежедневно в 15:10, прибытие в Геническ в 20:00 по мск. Промежуточные остановки предусмотрены в Симферополе и Джанкое.В обратном направлении рейсы будут выполняться ежедневно из Геническа в 09:20 с прибытием в Евпаторию в 13:30. По пути автобус будет также останавливаться в Джанкое и Симферополе."Актуальную информацию о расписании рейсов необходимо уточнять на сайте автовокзалов", – подчеркнули в Росавтотрансе.Ранее новый межрегиональный автобусный маршрут был запущен из Симферополя в Брянск. В конце июня в Евпаторию из Алчевска Луганской Народной Республики начал курсировать автобус. Ранее в Крым возобновили сезонный автобусный рейс из Санкт-Петербурга.
новые регионы россии
херсонская область
геническ
евпатория
крым
Межрегиональный автобусный маршрут свяжет Евпаторию и Геническ

Из Крыма запустили регулярные рейсы автобусов по маршруту Евпатория – Геническ

17:25 19.08.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГенический городской Парк Культуры и Отдыха им. Т.Г.Шевченко
Генический городской Парк Культуры и Отдыха им. Т.Г.Шевченко - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. С 19 августа запущен регулярный пассажирский рейс по новому межрегиональному автобусному маршруту "Евпатория – Геническ", сообщает Росавтотранс.
По информации компании, из Евпатории автобус будет отправляться ежедневно в 15:10, прибытие в Геническ в 20:00 по мск. Промежуточные остановки предусмотрены в Симферополе и Джанкое.
В обратном направлении рейсы будут выполняться ежедневно из Геническа в 09:20 с прибытием в Евпаторию в 13:30. По пути автобус будет также останавливаться в Джанкое и Симферополе.
"Актуальную информацию о расписании рейсов необходимо уточнять на сайте автовокзалов", – подчеркнули в Росавтотрансе.
Ранее новый межрегиональный автобусный маршрут был запущен из Симферополя в Брянск. В конце июня в Евпаторию из Алчевска Луганской Народной Республики начал курсировать автобус. Ранее в Крым возобновили сезонный автобусный рейс из Санкт-Петербурга.
