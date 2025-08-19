https://crimea.ria.ru/20250819/mezhregionalnyy-avtobusnyy-marshrut-svyazhet-evpatoriyu-i-genichesk-1148841829.html

Межрегиональный автобусный маршрут свяжет Евпаторию и Геническ

Межрегиональный автобусный маршрут свяжет Евпаторию и Геническ - РИА Новости Крым, 19.08.2025

Межрегиональный автобусный маршрут свяжет Евпаторию и Геническ

С 19 августа запущен регулярный пассажирский рейс по новому межрегиональному автобусному маршруту "Евпатория – Геническ", сообщает Росавтотранс. РИА Новости Крым, 19.08.2025

2025-08-19T17:25

2025-08-19T17:25

2025-08-19T17:25

автобус

автобусное сообщение

транспорт

новые регионы россии

херсонская область

геническ

евпатория

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1b/1140669815_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_25989f8dcf13d31a1bd85e22db15c316.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. С 19 августа запущен регулярный пассажирский рейс по новому межрегиональному автобусному маршруту "Евпатория – Геническ", сообщает Росавтотранс.По информации компании, из Евпатории автобус будет отправляться ежедневно в 15:10, прибытие в Геническ в 20:00 по мск. Промежуточные остановки предусмотрены в Симферополе и Джанкое.В обратном направлении рейсы будут выполняться ежедневно из Геническа в 09:20 с прибытием в Евпаторию в 13:30. По пути автобус будет также останавливаться в Джанкое и Симферополе.Ранее новый межрегиональный автобусный маршрут был запущен из Симферополя в Брянск. В конце июня в Евпаторию из Алчевска Луганской Народной Республики начал курсировать автобус. Ранее в Крым возобновили сезонный автобусный рейс из Санкт-Петербурга.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост ежедневно пропускает 13 тысяч авто в одну сторонуСимферополь и Брянск связал новый автобусный маршрутВ состав поезда Таганрог – Симферополь включат 5 дополнительных вагонов

новые регионы россии

херсонская область

геническ

евпатория

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

автобус, автобусное сообщение, транспорт, новые регионы россии, херсонская область, геническ, евпатория, крым, новости крыма