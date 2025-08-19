https://crimea.ria.ru/20250819/mezhregionalnyy-avtobusnyy-marshrut-svyazhet-evpatoriyu-i-genichesk-1148841829.html
Межрегиональный автобусный маршрут свяжет Евпаторию и Геническ
С 19 августа запущен регулярный пассажирский рейс по новому межрегиональному автобусному маршруту "Евпатория – Геническ", сообщает Росавтотранс. РИА Новости Крым, 19.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. С 19 августа запущен регулярный пассажирский рейс по новому межрегиональному автобусному маршруту "Евпатория – Геническ", сообщает Росавтотранс.По информации компании, из Евпатории автобус будет отправляться ежедневно в 15:10, прибытие в Геническ в 20:00 по мск. Промежуточные остановки предусмотрены в Симферополе и Джанкое.В обратном направлении рейсы будут выполняться ежедневно из Геническа в 09:20 с прибытием в Евпаторию в 13:30. По пути автобус будет также останавливаться в Джанкое и Симферополе.Ранее новый межрегиональный автобусный маршрут был запущен из Симферополя в Брянск. В конце июня в Евпаторию из Алчевска Луганской Народной Республики начал курсировать автобус. Ранее в Крым возобновили сезонный автобусный рейс из Санкт-Петербурга.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост ежедневно пропускает 13 тысяч авто в одну сторонуСимферополь и Брянск связал новый автобусный маршрутВ состав поезда Таганрог – Симферополь включат 5 дополнительных вагонов
