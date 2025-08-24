Рейтинг@Mail.ru
Площадь пожара под Симферополем выросла до 250 гектаров
Площадь пожара под Симферополем выросла до 250 гектаров
2025-08-24T16:27
2025-08-24T16:45
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Площадь ландшафтного пожара в Симферопольском районе выросла с трех до 250 гектаров. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму, тушение усложняет ветреная погода.Возгорание сухой растительности произошло в селе Школьное Симферопольского района днем в воскресенье. Ранее сообщалось о том, что огонь охватит три гектара и не представляет угрозы населенному пункту нет.В этой связи МЧС наращивает группировку для тушения пожара, привлечена аэромобильная группировка крымского главка ведомства. Сейчас на месте возгорания работают порядка 140 человек и 25 единиц техники.Республиканская прокуратура контролирует ситуацию с ландшафтным пожаром, проинформировали в надзорном ведомстве.По статистике, главная причина возникновения пожаров на территории Республики Крым – неосторожное обращение с огнем. Больше 80% возгораний происходят по вине человека. Жителей и гостей полуострова призывают соблюдать правила пожарной безопасности. С 24 по 28 августа в Крыму сохраняетсятся чрезвычайная пожарная опасность.
Площадь пожара под Симферополем выросла до 250 гектаров

16:27 24.08.2025 (обновлено: 16:45 24.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Площадь ландшафтного пожара в Симферопольском районе выросла с трех до 250 гектаров. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму, тушение усложняет ветреная погода.
Возгорание сухой растительности произошло в селе Школьное Симферопольского района днем в воскресенье. Ранее сообщалось о том, что огонь охватит три гектара и не представляет угрозы населенному пункту нет.

"Природный пожар в Симферопольском районе локализован на площади 250 га. Тушение осложняет сильная ветровая нагрузка", – сказано в сообщении.

В этой связи МЧС наращивает группировку для тушения пожара, привлечена аэромобильная группировка крымского главка ведомства. Сейчас на месте возгорания работают порядка 140 человек и 25 единиц техники.
Республиканская прокуратура контролирует ситуацию с ландшафтным пожаром, проинформировали в надзорном ведомстве.
По статистике, главная причина возникновения пожаров на территории Республики Крым – неосторожное обращение с огнем. Больше 80% возгораний происходят по вине человека. Жителей и гостей полуострова призывают соблюдать правила пожарной безопасности. С 24 по 28 августа в Крыму сохраняетсятся чрезвычайная пожарная опасность.
