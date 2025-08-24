https://crimea.ria.ru/20250824/ploschad-pozhara-pod-simferopolem-vyrosla-do-200-gektarov-1148953882.html
Площадь пожара под Симферополем выросла до 250 гектаров
2025-08-24T16:27
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Площадь ландшафтного пожара в Симферопольском районе выросла с трех до 250 гектаров. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Крыму, тушение усложняет ветреная погода.Возгорание сухой растительности произошло в селе Школьное Симферопольского района днем в воскресенье. Ранее сообщалось о том, что огонь охватит три гектара и не представляет угрозы населенному пункту нет.В этой связи МЧС наращивает группировку для тушения пожара, привлечена аэромобильная группировка крымского главка ведомства. Сейчас на месте возгорания работают порядка 140 человек и 25 единиц техники.Республиканская прокуратура контролирует ситуацию с ландшафтным пожаром, проинформировали в надзорном ведомстве.По статистике, главная причина возникновения пожаров на территории Республики Крым – неосторожное обращение с огнем. Больше 80% возгораний происходят по вине человека. Жителей и гостей полуострова призывают соблюдать правила пожарной безопасности. С 24 по 28 августа в Крыму сохраняетсятся чрезвычайная пожарная опасность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Человеческий фактор: в МЧС назвали главную причину пожаров в КрымуБольше двух тысяч пожаров ликвидировали в Крыму с начала годаВ Крыму ликвидировали масштабный природный пожар
РИА Новости Крым
РИА Новости Крым
