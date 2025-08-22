https://crimea.ria.ru/20250822/v-krymu-likvidirovali-masshtabnyy-prirodnyy-pozhar-1148921298.html
В Крыму ликвидировали масштабный природный пожар
В Крыму ликвидировали масштабный природный пожар
2025-08-22T18:52
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. В Крыму полностью потушили очередной масштабный природный пожар. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.Возгорание началось днем в четверг – в МЧС сообщили о тушении ландшафтного пожара в Советском районе Крыма, в селе Лучевое. Далее огонь стал переходить с горящей здесь сухой растительности дальше, на территорию Белогорского района. 21 августа он был локализован.По данным спасателей, общая площадь возгорания составила 5200 гектаров.Для предотвращения перехода огня на села Малиновка и Васильевка привлекались аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Республике Крым, авиация, 160 человек личного состава и 29 единиц техники, сообщалось ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще одно село в Крыму спасли от огня – ВИДЕОКрупный пожар у Камышового шоссе в Севастополе: вспыхнул ресторанВ Крыму два села спасают от ландшафтного пожара
