В Крыму ликвидировали масштабный природный пожар - РИА Новости Крым, 22.08.2025
В Крыму ликвидировали масштабный природный пожар
В Крыму ликвидировали масштабный природный пожар - РИА Новости Крым, 22.08.2025
В Крыму ликвидировали масштабный природный пожар
В Крыму полностью потушили очередной масштабный природный пожар. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 22.08.2025
2025-08-22T18:52
2025-08-22T18:52
новости крыма
крым
гу мчс рф по республике крым
происшествия
советский район
белогорский район
пожар
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. В Крыму полностью потушили очередной масштабный природный пожар. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.Возгорание началось днем в четверг – в МЧС сообщили о тушении ландшафтного пожара в Советском районе Крыма, в селе Лучевое. Далее огонь стал переходить с горящей здесь сухой растительности дальше, на территорию Белогорского района. 21 августа он был локализован.По данным спасателей, общая площадь возгорания составила 5200 гектаров.Для предотвращения перехода огня на села Малиновка и Васильевка привлекались аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Республике Крым, авиация, 160 человек личного состава и 29 единиц техники, сообщалось ранее.
крым
советский район
белогорский район
новости крыма, крым, гу мчс рф по республике крым, происшествия, советский район, белогорский район, пожар
В Крыму ликвидировали масштабный природный пожар

В Крыму ликвидировали большой природный пожар – МЧС

18:52 22.08.2025
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымВ районе поселка Орджоникидзе в Крыму потушили лесной пожар на площади 5 тысяч "квадратов"
В районе поселка Орджоникидзе в Крыму потушили лесной пожар на площади 5 тысяч квадратов
© ГУ МЧС России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. В Крыму полностью потушили очередной масштабный природный пожар. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.
Возгорание началось днем в четверг – в МЧС сообщили о тушении ландшафтного пожара в Советском районе Крыма, в селе Лучевое. Далее огонь стал переходить с горящей здесь сухой растительности дальше, на территорию Белогорского района. 21 августа он был локализован.
"Природный пожар полностью ликвидирован в 18:00", – сказано в сообщении.
По данным спасателей, общая площадь возгорания составила 5200 гектаров.
Для предотвращения перехода огня на села Малиновка и Васильевка привлекались аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Республике Крым, авиация, 160 человек личного состава и 29 единиц техники, сообщалось ранее.
Новости КрымаКрымГУ МЧС РФ по Республике КрымПроисшествияСоветский районБелогорский районПожар
 
