В Крыму чрезвычайная пожарная опасность будет сохраняться пять дней - РИА Новости Крым, 23.08.2025
В Крыму чрезвычайная пожарная опасность будет сохраняться пять дней
В Крыму чрезвычайная пожарная опасность будет сохраняться пять дней - РИА Новости Крым, 23.08.2025
В Крыму чрезвычайная пожарная опасность будет сохраняться пять дней
С 24 по 28 августа в Крыму сохранится чрезвычайная пожарная опасность, сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС. РИА Новости Крым, 23.08.2025
2025-08-23T22:04
2025-08-23T22:04
гу мчс рф по республике крым
крым
пожароопасный сезон в крыму
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/19/1125068185_0:85:1600:985_1920x0_80_0_0_74b079400691e8e396eff648f3671a2d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. С 24 по 28 августа в Крыму сохранится чрезвычайная пожарная опасность, сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.На эти дни в регионе объявлено экстренное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях.В крымском главке МЧС напомнили, что с 1 мая на территории всего полуострова установлен особый противопожарный режим.В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях.Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях населенных пунктов допускается только при строгом соблюдении требований пожарной безопасностиВладельцам домов и садоводам необходимо своевременно очищать свой участок и прилегающую к нему территорию от сухой травы и горючего мусора. При этом на территориях населенных пунктов и дачных участков запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом. Нарушителям грозят штрафы от 10 тысяч до 800 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
гу мчс рф по республике крым, крым, пожароопасный сезон в крыму, новости крыма
В Крыму чрезвычайная пожарная опасность будет сохраняться пять дней

Чрезвычайная пожарная опасность сохранится в Крыму и Севастополе с 24 по 28 августа

22:04 23.08.2025
 
© РИА Новости КрымТабличка "Внимание" на шлагбауме у входа в лесополосу
Табличка Внимание на шлагбауме у входа в лесополосу - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. С 24 по 28 августа в Крыму сохранится чрезвычайная пожарная опасность, сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24, 25, 26, 27 и 28 августа в Крыму и Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность", - говорится в сообщении.
На эти дни в регионе объявлено экстренное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях.
В крымском главке МЧС напомнили, что с 1 мая на территории всего полуострова установлен особый противопожарный режим.
В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях.
Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях населенных пунктов допускается только при строгом соблюдении требований пожарной безопасности
Владельцам домов и садоводам необходимо своевременно очищать свой участок и прилегающую к нему территорию от сухой травы и горючего мусора. При этом на территориях населенных пунктов и дачных участков запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом.
Нарушителям грозят штрафы от 10 тысяч до 800 тысяч рублей.
ГУ МЧС РФ по Республике КрымКрымПожароопасный сезон в КрымуНовости Крыма
 
