В Крыму чрезвычайная пожарная опасность будет сохраняться пять дней

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. С 24 по 28 августа в Крыму сохранится чрезвычайная пожарная опасность, сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.На эти дни в регионе объявлено экстренное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях.В крымском главке МЧС напомнили, что с 1 мая на территории всего полуострова установлен особый противопожарный режим.В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях.Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях населенных пунктов допускается только при строгом соблюдении требований пожарной безопасностиВладельцам домов и садоводам необходимо своевременно очищать свой участок и прилегающую к нему территорию от сухой травы и горючего мусора. При этом на территориях населенных пунктов и дачных участков запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом. Нарушителям грозят штрафы от 10 тысяч до 800 тысяч рублей.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. С 24 по 28 августа в Крыму сохранится чрезвычайная пожарная опасность, сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24, 25, 26, 27 и 28 августа в Крыму и Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность", - говорится в сообщении.
На эти дни в регионе объявлено экстренное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях.
В крымском главке МЧС напомнили, что с 1 мая на территории всего полуострова установлен особый противопожарный режим.
В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях.
Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях населенных пунктов допускается только при строгом соблюдении требований пожарной безопасности
Владельцам домов и садоводам необходимо своевременно очищать свой участок и прилегающую к нему территорию от сухой травы и горючего мусора. При этом на территориях населенных пунктов и дачных участков запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом.
Нарушителям грозят штрафы от 10 тысяч до 800 тысяч рублей.
