В Крыму чрезвычайная пожарная опасность будет сохраняться пять дней

С 24 по 28 августа в Крыму сохранится чрезвычайная пожарная опасность, сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС. РИА Новости Крым, 23.08.2025

2025-08-23T22:04

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. С 24 по 28 августа в Крыму сохранится чрезвычайная пожарная опасность, сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.На эти дни в регионе объявлено экстренное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях.В крымском главке МЧС напомнили, что с 1 мая на территории всего полуострова установлен особый противопожарный режим.В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях.Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях населенных пунктов допускается только при строгом соблюдении требований пожарной безопасностиВладельцам домов и садоводам необходимо своевременно очищать свой участок и прилегающую к нему территорию от сухой травы и горючего мусора. При этом на территориях населенных пунктов и дачных участков запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом. Нарушителям грозят штрафы от 10 тысяч до 800 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

