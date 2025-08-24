Рейтинг@Mail.ru
Под Симферополем тушат пожар на трех гектарах - РИА Новости Крым, 24.08.2025
Под Симферополем тушат пожар на трех гектарах
Под Симферополем тушат пожар на трех гектарах - РИА Новости Крым, 24.08.2025
Под Симферополем тушат пожар на трех гектарах
В Симферопольском районе спасатели ликвидируют новый природный пожар. Как сообщили в пресс-служа Главного управления МЧС России по Крыму, огонь распространился... РИА Новости Крым, 24.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе спасатели ликвидируют новый природный пожар. Как сообщили в пресс-служа Главного управления МЧС России по Крыму, огонь распространился на трех гектарах.По данным пресс-служба, сообщение о загорании сухой растительности на открытой территории за поселком Школьное спасатели приняли в воскресенье в 13:20. К месту направлены силы и средства МЧС России и МЧС РКК ликвидации пожара привлечены 78 человек и 15 единиц техники, уточнили в ведомстве.По статистике, главная причина возникновения пожаров на территории Республики Крым – неосторожное обращение с огнем. Больше 80% возгораний происходят по вине человека. Жителей и гостей полуострова призывают соблюдать правила пожарной безопасности.
симферопольский район
Под Симферополем тушат пожар на трех гектарах

Под Симферополем спасатели ликвидируют природный пожар на трех гектарах

14:25 24.08.2025 (обновлено: 15:04 24.08.2025)
 
© Скриншот видеоПожар в Симферопольском районе
Пожар в Симферопольском районе
© Скриншот видео
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе спасатели ликвидируют новый природный пожар. Как сообщили в пресс-служа Главного управления МЧС России по Крыму, огонь распространился на трех гектарах.
По данным пресс-служба, сообщение о загорании сухой растительности на открытой территории за поселком Школьное спасатели приняли в воскресенье в 13:20. К месту направлены силы и средства МЧС России и МЧС РК
"По прибытию установлено, что произошло загорание сухой растительности на открытой территории. Площадь пожара – три гектара. Ближайший населенный пункт – поселок Школьное, угрозы нет", – сказано в сообщении.
К ликвидации пожара привлечены 78 человек и 15 единиц техники, уточнили в ведомстве.
По статистике, главная причина возникновения пожаров на территории Республики Крым – неосторожное обращение с огнем. Больше 80% возгораний происходят по вине человека. Жителей и гостей полуострова призывают соблюдать правила пожарной безопасности.
