Под Симферополем тушат пожар на трех гектарах

2025-08-24T14:25
2025-08-24T14:25
2025-08-24T15:04
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе спасатели ликвидируют новый природный пожар. Как сообщили в пресс-служа Главного управления МЧС России по Крыму, огонь распространился на трех гектарах.По данным пресс-служба, сообщение о загорании сухой растительности на открытой территории за поселком Школьное спасатели приняли в воскресенье в 13:20. К месту направлены силы и средства МЧС России и МЧС РКК ликвидации пожара привлечены 78 человек и 15 единиц техники, уточнили в ведомстве.По статистике, главная причина возникновения пожаров на территории Республики Крым – неосторожное обращение с огнем. Больше 80% возгораний происходят по вине человека. Жителей и гостей полуострова призывают соблюдать правила пожарной безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ущерб на 14 млн: виновника крупного пожара в Крыму будут судитьОт пожара на Камышовом шоссе в Севастополе пострадали 1,5 гектара лесаВ Крыму ликвидировали масштабный природный пожар
14:25 24.08.2025 (обновлено: 15:04 24.08.2025)