https://crimea.ria.ru/20250822/vlasti-aleshek-oprovergli-informatsiyu-ob-evakuatsii-goroda-1148911227.html
Власти Алешек опровергли информацию об эвакуации города
Власти Алешек опровергли информацию об эвакуации города - РИА Новости Крым, 22.08.2025
Власти Алешек опровергли информацию об эвакуации города
Власти города Алешки Херсонской области назвали фейковой распространяющуюся в соцсетях информацию о якобы эвакуации из населенного пункта. РИА Новости Крым, 22.08.2025
2025-08-22T15:02
2025-08-22T15:02
2025-08-22T15:02
фейк
херсонская область
новые регионы россии
алешки
эвакуация
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0a/1135535435_0:65:1051:656_1920x0_80_0_0_27a9fd8003bb36858044a22af8430055.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Власти города Алешки Херсонской области назвали фейковой распространяющуюся в соцсетях информацию о якобы эвакуации из населенного пункта.Руководство города призвало жителей не идти на поводу у врага и ориентироваться на официальную информацию.Ранее украинские паблики распространяли "документ" о якобы перекрытии всех дорог Крыма на период с 13 до 18 августа. Информация об этом – очередной фейк.Кроме того, глава СБУ Василий Малюк* заявил, что на Крымский мост были совершены три атаки, якобы все они были успешными, и теперь это "аварийная конструкция". Военные эксперты Александр Хроленко и Вадим Козюлин назвали это ничтожной пиар-акцией и театральным представлением.* внесен в РФ в список террористов и экстремистовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму опровергли новый фейк о кораблях Черноморского флотаВ Запорожье опровергли фейк о введении ограничений на электроэнергиюУкраина придумала новый фейк о блокировке интернета в Крыму
https://crimea.ria.ru/20250818/v-krymu-predupredili-ob-usilenii-informatsionnykh-atak-1148816418.html
херсонская область
новые регионы россии
алешки
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0a/1135535435_46:0:1006:720_1920x0_80_0_0_27aa2c2bbff6f5ecde20cbe8a25e4413.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фейк, херсонская область, новые регионы россии, алешки, эвакуация, украина
Власти Алешек опровергли информацию об эвакуации города
Власти Алешек в Херсонской области опровергли информацию об эвакуации города