Власти Алешек опровергли информацию об эвакуации города

Власти Алешек опровергли информацию об эвакуации города

2025-08-22T15:02

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Власти города Алешки Херсонской области назвали фейковой распространяющуюся в соцсетях информацию о якобы эвакуации из населенного пункта.Руководство города призвало жителей не идти на поводу у врага и ориентироваться на официальную информацию.Ранее украинские паблики распространяли "документ" о якобы перекрытии всех дорог Крыма на период с 13 до 18 августа. Информация об этом – очередной фейк.Кроме того, глава СБУ Василий Малюк* заявил, что на Крымский мост были совершены три атаки, якобы все они были успешными, и теперь это "аварийная конструкция". Военные эксперты Александр Хроленко и Вадим Козюлин назвали это ничтожной пиар-акцией и театральным представлением.* внесен в РФ в список террористов и экстремистовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму опровергли новый фейк о кораблях Черноморского флотаВ Запорожье опровергли фейк о введении ограничений на электроэнергиюУкраина придумала новый фейк о блокировке интернета в Крыму

