Закрытие автодорог в Крыму – очередной фейк - РИА Новости Крым, 13.08.2025
Закрытие автодорог в Крыму – очередной фейк
Закрытие автодорог в Крыму – очередной фейк
Закрытие автодорог в Крыму – очередной фейк
Информация о закрытии автодорог в Крыму – очередной фейк. Об этом сообщает Минтранс республики.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Информация о закрытии автодорог в Крыму – очередной фейк. Об этом сообщает Минтранс республики.Украинские паблики распространяют "документ" о якобы перекрытии всех дорог Крыма на период с 13 до 18 августа.Это не первый случай, когда вражеские ресурсы распространяют ложную информацию о Крыме, Севастополе, Кубани. Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев опроверг заявления о заражении радиацией рыб. А оперштаб Краснодарского края заявил о распространении фейков об эвакуации детских лагерей после атаки беспилотников в Сочи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани опровергли фейк о создании канала для оповещения о тревогахВ Крыму мошенники рассылают ложные сообщения о выплатах за госнаградыВ Сочи опровергли фейк о закрытии пляжей из-за мазута и холеры
Новости
Закрытие автодорог в Крыму – очередной фейк

Информация о закрытии автодорог в Крыму - фейк

12:33 13.08.2025 (обновлено: 12:35 13.08.2025)
 
© Пресс-служба ВАДТрасса "Таврида"
Трасса Таврида
© Пресс-служба ВАД
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Информация о закрытии автодорог в Крыму – очередной фейк. Об этом сообщает Минтранс республики.
Украинские паблики распространяют "документ" о якобы перекрытии всех дорог Крыма на период с 13 до 18 августа.
"Эта информация недействительна. Данный "приказ" является фейком и не имеет никакой юридической силы. Не распространяйте недостоверные сведения и проверяйте информацию в официальных источниках", - говорится в сообщении Минтранса.
© Минтранс КрымаВ минтрансе Крыма опровергли фейк о перекрытии автодорог в республике
В минтрансе Крыма опровергли фейк о перекрытии автодорог в республике
© Минтранс Крыма
В минтрансе Крыма опровергли фейк о перекрытии автодорог в республике
Это не первый случай, когда вражеские ресурсы распространяют ложную информацию о Крыме, Севастополе, Кубани. Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев опроверг заявления о заражении радиацией рыб. А оперштаб Краснодарского края заявил о распространении фейков об эвакуации детских лагерей после атаки беспилотников в Сочи.
РоссияНовостиКрымНовости КрымаФейкТранспортМинтранс КрымаСитуация на дорогах Крыма
 
