Закрытие автодорог в Крыму – очередной фейк
Закрытие автодорог в Крыму – очередной фейк - РИА Новости Крым, 13.08.2025
Закрытие автодорог в Крыму – очередной фейк
Информация о закрытии автодорог в Крыму – очередной фейк. Об этом сообщает Минтранс республики. РИА Новости Крым, 13.08.2025
2025-08-13T12:33
2025-08-13T12:33
2025-08-13T12:35
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/1c/1135278022_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_68fee35354a1f7d116a108a1b65b2f31.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Информация о закрытии автодорог в Крыму – очередной фейк. Об этом сообщает Минтранс республики.Украинские паблики распространяют "документ" о якобы перекрытии всех дорог Крыма на период с 13 до 18 августа.Это не первый случай, когда вражеские ресурсы распространяют ложную информацию о Крыме, Севастополе, Кубани. Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев опроверг заявления о заражении радиацией рыб. А оперштаб Краснодарского края заявил о распространении фейков об эвакуации детских лагерей после атаки беспилотников в Сочи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани опровергли фейк о создании канала для оповещения о тревогахВ Крыму мошенники рассылают ложные сообщения о выплатах за госнаградыВ Сочи опровергли фейк о закрытии пляжей из-за мазута и холеры
Закрытие автодорог в Крыму – очередной фейк
Информация о закрытии автодорог в Крыму - фейк
12:33 13.08.2025 (обновлено: 12:35 13.08.2025)