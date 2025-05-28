https://crimea.ria.ru/20250528/radioaktivnaya-ryba-v-sevastopole----ocherednoy-feyk-1146774485.html
Радиоактивная рыба в Севастополе - очередной фейк
Радиоактивная рыба в Севастополе - очередной фейк - РИА Новости Крым, 28.05.2025
Радиоактивная рыба в Севастополе - очередной фейк
Сообщения о заражении радиацией рыб в Севастополе - очередная ложь ЦИПсО. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 28.05.2025
2025-05-28T13:25
2025-05-28T13:25
2025-05-28T13:24
крым
россия
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
севастополь
фейк
михаил развожаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/17/1118973257_0:36:1620:947_1920x0_80_0_0_4f05215735fcfcbcbf5328775b35e6be.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Сообщения о заражении радиацией рыб в Севастополе - очередная ложь ЦИПсО. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, в адрес ведомств пришли письма о том, что якобы в улове хамсы у рыб обнаружили эрозии кожных покровов, опухолевидные образования на туловище и жабрах, а также признаки аномалий роста.Развожаев подчеркнул, что 23 мая "никакие суда никуда не выходили и никакую хамсу добывать не могли, так как 15 апреля официально закончен промысел хамсы". Во-вторых, у указанного в фейковом сообщении предприятия сейчас уже нет судна "Квант". Такое судно предприятие арендовало несколько лет назад. В третьих, в тексте указана судовая лаборатория ГБУ "СевВетЦентр" — такой лаборатории не существует, отметил он.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Распространение "острой кишечной инфекции" через газировку – новый фейкОтравленные армейские фляжки на маркетплейсах и в магазинах – новый фейкРаздача листовок на Крымском мосту: в МЧС опровергли новый фейк
крым
россия
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/17/1118973257_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_f7c4c9216c248e57e60ab4f787ab8db0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, россия, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, севастополь, фейк, михаил развожаев
Радиоактивная рыба в Севастополе - очередной фейк
Зараженная радиацией рыба в Севастополе – очередная ложь ЦИПсО
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Сообщения о заражении радиацией рыб в Севастополе - очередная ложь ЦИПсО. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев.
По его словам, в адрес ведомств пришли письма о том, что якобы в улове хамсы у рыб обнаружили эрозии кожных покровов, опухолевидные образования на туловище и жабрах, а также признаки аномалий роста.
"Укронацисты состряпали письма от имени рыболовной компании и в наш "СевВетЦентр", и в Азово-Черноморское управление Росрыболовства. Конечно, это топорная ложь, цель которой — напугать людей, что рыба заражена радиацией, и ударить по нашим предпринимателям", - говорится в сообщении.
Развожаев подчеркнул, что 23 мая "никакие суда никуда не выходили и никакую хамсу добывать не могли, так как 15 апреля официально закончен промысел хамсы". Во-вторых, у указанного в фейковом сообщении предприятия сейчас уже нет судна "Квант". Такое судно предприятие арендовало несколько лет назад. В третьих, в тексте указана судовая лаборатория ГБУ "СевВетЦентр" — такой лаборатории не существует, отметил он.
"Наши ветеринары всегда на связи с ассоциацией рыболовов и лучше всех знают — с рыбой все в порядке, поскольку есть обязательная процедура: прежде чем продукт попадает на прилавок, а потом на стол, он проверяется. А самое главное, что если бы такой случай произошел — я бы первым информировал вас об этом. Доверяйте только информации из официальных источников", - заключил губернатор.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: