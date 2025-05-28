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Радиоактивная рыба в Севастополе - очередной фейк

Радиоактивная рыба в Севастополе - очередной фейк - РИА Новости Крым, 28.05.2025

Радиоактивная рыба в Севастополе - очередной фейк

Сообщения о заражении радиацией рыб в Севастополе - очередная ложь ЦИПсО. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 28.05.2025

2025-05-28T13:25

2025-05-28T13:25

2025-05-28T13:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Сообщения о заражении радиацией рыб в Севастополе - очередная ложь ЦИПсО. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, в адрес ведомств пришли письма о том, что якобы в улове хамсы у рыб обнаружили эрозии кожных покровов, опухолевидные образования на туловище и жабрах, а также признаки аномалий роста.Развожаев подчеркнул, что 23 мая "никакие суда никуда не выходили и никакую хамсу добывать не могли, так как 15 апреля официально закончен промысел хамсы". Во-вторых, у указанного в фейковом сообщении предприятия сейчас уже нет судна "Квант". Такое судно предприятие арендовало несколько лет назад. В третьих, в тексте указана судовая лаборатория ГБУ "СевВетЦентр" — такой лаборатории не существует, отметил он.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Распространение "острой кишечной инфекции" через газировку – новый фейкОтравленные армейские фляжки на маркетплейсах и в магазинах – новый фейкРаздача листовок на Крымском мосту: в МЧС опровергли новый фейк

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крым, россия, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, севастополь, фейк, михаил развожаев