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В Сочи опровергли фейк о закрытии пляжей из-за мазута и холеры - РИА Новости Крым, 21.07.2025
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В Сочи опровергли фейк о закрытии пляжей из-за мазута и холеры
В Сочи опровергли фейк о закрытии пляжей из-за мазута и холеры - РИА Новости Крым, 21.07.2025
В Сочи опровергли фейк о закрытии пляжей из-за мазута и холеры
В Краснодарском крае опровергли распространяемую в соцсетях информацию о том, что Минприроды РФ якобы распорядилось закрыть пляжи в Сочи из-за загрязнения... РИА Новости Крым, 21.07.2025
2025-07-21T18:34
2025-07-21T18:43
новости
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минприроды рф
пляжи
черное море
экология
фейк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае опровергли распространяемую в соцсетях информацию о том, что Минприроды РФ якобы распорядилось закрыть пляжи в Сочи из-за загрязнения морской воды. Об этом сообщает оперативный штаб региона.Ранее неизвестные разослали фейковый "документ" о том, что по результатам экспресс-тестирований морской воды выявлено превышение концентрации тяжелых металлов, наличие вибрионов холеры и нефтепродуктов.Там отметили, что приказа с таким номером и названием ("О временном ограничении рекреационной деятельности на северо-восточном побережье Черного моря") не существует, его не публиковали в открытых базах нормативных правовых актов РФ.Кроме того, контроль за исполнением "приказа" возложили на несуществующего заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ.В оперштабе подчеркнули, что согласно исследованиям, которые регулярно проводит Роспотребнадзор, на прибрежной территории Краснодарского края – от Геленджика до границы с Абхазией, а также от поселка Тамань до Ростовской области – пляжи и вода соответствуют необходимым санитарным требованиям. Отдых и купание там разрешены.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники создали фейковую страницу главы МЧС КрымаКупание в море в зоне ЧС – на Кубани распространяется новый фейкВ Краснодарском крае опровергли фейк о снижении выплат участникам СВО
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новости, сочи, минприроды рф, пляжи, черное море, экология, фейк
В Сочи опровергли фейк о закрытии пляжей из-за мазута и холеры

Информацию о закрытии пляжей в Сочи из-за мазута и холеры опровергли в краевом оперштабе

18:34 21.07.2025 (обновлено: 18:43 21.07.2025)
 
© РИА Новости . Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкПляж в Сочи
Пляж в Сочи - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости . Екатерина Лызлова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае опровергли распространяемую в соцсетях информацию о том, что Минприроды РФ якобы распорядилось закрыть пляжи в Сочи из-за загрязнения морской воды. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
Ранее неизвестные разослали фейковый "документ" о том, что по результатам экспресс-тестирований морской воды выявлено превышение концентрации тяжелых металлов, наличие вибрионов холеры и нефтепродуктов.
"В мессенджерах и социальных сетях распространяют ложную информацию от имени Минприроды России, якобы министр Александр Козлов подписал приказ о закрытии побережья Черного моря в районе города Сочи из-за загрязнении морской воды. Данный "приказ" – подделка", – говорится в сообщении оперштаба.
Там отметили, что приказа с таким номером и названием ("О временном ограничении рекреационной деятельности на северо-восточном побережье Черного моря") не существует, его не публиковали в открытых базах нормативных правовых актов РФ.
Кроме того, контроль за исполнением "приказа" возложили на несуществующего заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ.
В оперштабе подчеркнули, что согласно исследованиям, которые регулярно проводит Роспотребнадзор, на прибрежной территории Краснодарского края – от Геленджика до границы с Абхазией, а также от поселка Тамань до Ростовской области – пляжи и вода соответствуют необходимым санитарным требованиям. Отдых и купание там разрешены.
© Оперштаб Краснодарский крайЛожная информация от имени Минприроды России
Ложная информация от имени Минприроды России
© Оперштаб Краснодарский край
Ложная информация от имени Минприроды России
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