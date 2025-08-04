https://crimea.ria.ru/20250804/na-kubani-oprovergli-feyk-o-sozdanii-kanala-dlya-opovescheniya-o-trevogakh-1148482391.html

На Кубани опровергли фейк о создании канала для оповещения о тревогах

На Кубани опровергли фейк о создании канала для оповещения о тревогах - РИА Новости Крым, 04.08.2025

На Кубани опровергли фейк о создании канала для оповещения о тревогах

В Краснодарском крае опровергли фейк о создании телеграм-канала для оповещения жителей о тревогах и опасностях, сообщает оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 04.08.2025

2025-08-04T18:52

2025-08-04T18:52

2025-08-04T18:52

краснодарский край

новости

происшествия

фейк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае опровергли фейк о создании телеграм-канала для оповещения жителей о тревогах и опасностях, сообщает оперштаб Кубани.И разъяснили, что это кликбейтная реклама анонимного канала – рекламируемый ресурс не имеет никакого отношения к губернатору, администрации и органам исполнительной власти Краснодарского края, а также к оперативным и экстренным службам региона.В фейковых сообщениях ссылаются на "приказ" губернатора Краснодарского края, которого не может существовать. Глава Краснодарского края, в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Краснодарского края, может издавать только постановления и распоряжения, напомнили в оперштабе.Кроме того, нормативные правовые акты губернатора подлежат обязательной публикации на сайте губернатора и администрации Краснодарского края, на "Официальном интернет-портале правовой информации".Губернатор Краснодарского края не делал заявлений с призывом вступать в какие-либо каналы, которые ему приписывают в рассылаемых сообщениях, подчеркнули в оперштабе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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краснодарский край

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, новости, происшествия, фейк