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На Кубани опровергли фейк о создании канала для оповещения о тревогах - РИА Новости Крым, 04.08.2025
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На Кубани опровергли фейк о создании канала для оповещения о тревогах
На Кубани опровергли фейк о создании канала для оповещения о тревогах - РИА Новости Крым, 04.08.2025
На Кубани опровергли фейк о создании канала для оповещения о тревогах
В Краснодарском крае опровергли фейк о создании телеграм-канала для оповещения жителей о тревогах и опасностях, сообщает оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 04.08.2025
2025-08-04T18:52
2025-08-04T18:52
краснодарский край
новости
происшествия
фейк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае опровергли фейк о создании телеграм-канала для оповещения жителей о тревогах и опасностях, сообщает оперштаб Кубани.И разъяснили, что это кликбейтная реклама анонимного канала – рекламируемый ресурс не имеет никакого отношения к губернатору, администрации и органам исполнительной власти Краснодарского края, а также к оперативным и экстренным службам региона.В фейковых сообщениях ссылаются на "приказ" губернатора Краснодарского края, которого не может существовать. Глава Краснодарского края, в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Краснодарского края, может издавать только постановления и распоряжения, напомнили в оперштабе.Кроме того, нормативные правовые акты губернатора подлежат обязательной публикации на сайте губернатора и администрации Краснодарского края, на "Официальном интернет-портале правовой информации".Губернатор Краснодарского края не делал заявлений с призывом вступать в какие-либо каналы, которые ему приписывают в рассылаемых сообщениях, подчеркнули в оперштабе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250725/v-krasnodarskom-krae-oprovergli-feyk-ob-otklyuchenii-sotovoy-svyazi-1148243098.html
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353
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краснодарский край, новости, происшествия, фейк
На Кубани опровергли фейк о создании канала для оповещения о тревогах

На Кубани опровергли фейк о создании телеграм-канала для оповещения жителей о тревогах

18:52 04.08.2025
 
© РоспотребнадзорФейк
Фейк
© Роспотребнадзор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае опровергли фейк о создании телеграм-канала для оповещения жителей о тревогах и опасностях, сообщает оперштаб Кубани.

"В социальных сетях распространяют информацию, якобы губернатор Краснодарского края подписал приказ о создании нового телеграм-канала для оповещения жителей о тревогах и опасностях с призывом подписаться на новый канал. Это фейк", – оповестили в оперштабе.

© Оперштаб Краснодарский крайНа Кубани опровергли фейк о создании канала для оповещения о тревогах
На Кубани опровергли фейк о создании канала для оповещения о тревогах
© Оперштаб Краснодарский край
На Кубани опровергли фейк о создании канала для оповещения о тревогах
И разъяснили, что это кликбейтная реклама анонимного канала – рекламируемый ресурс не имеет никакого отношения к губернатору, администрации и органам исполнительной власти Краснодарского края, а также к оперативным и экстренным службам региона.
В фейковых сообщениях ссылаются на "приказ" губернатора Краснодарского края, которого не может существовать. Глава Краснодарского края, в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Краснодарского края, может издавать только постановления и распоряжения, напомнили в оперштабе.
Кроме того, нормативные правовые акты губернатора подлежат обязательной публикации на сайте губернатора и администрации Краснодарского края, на "Официальном интернет-портале правовой информации".
Губернатор Краснодарского края не делал заявлений с призывом вступать в какие-либо каналы, которые ему приписывают в рассылаемых сообщениях, подчеркнули в оперштабе.
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