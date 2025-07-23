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В Крыму мошенники рассылают ложные сообщения о выплатах за госнаграды - РИА Новости Крым, 23.07.2025
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В Крыму мошенники рассылают ложные сообщения о выплатах за госнаграды
В Крыму мошенники рассылают ложные сообщения о выплатах за госнаграды - РИА Новости Крым, 23.07.2025
В Крыму мошенники рассылают ложные сообщения о выплатах за госнаграды
В Крыму мошенники рассылают ложные сообщения о денежных выплатах за государственные награды республики, сообщает пресс-служба Государственного совета РК. РИА Новости Крым, 23.07.2025
2025-07-23T09:12
2025-07-23T09:12
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новости крыма
государственный совет рк (госсовет)
мошенничество
фейк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. В Крыму мошенники рассылают ложные сообщения о денежных выплатах за государственные награды республики, сообщает пресс-служба Государственного совета РК.В пресс-службе порекомендовали заблокировать телефонный номер, с которого поступило такое сообщение.По информации МВД по Крыму, за минувшую неделю через мошеннические схемы с помощью мессенджеров и телефонных звонков крымчан обманули на 17 миллионов рублей.Ранее в МВД предупредили о новой схеме мошенничества. Аферисты начали звонить людям под видом сотрудников налоговой службы и предлагать "решить вопросы" удаленно. При этом россиянам угрожают штрафами и ограничениями на выезд из страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обман по телефону и в сети: крымчане отдали аферистам 19 миллионов рублейПугают штрафами и ограничениями на выезд – новая схема мошенниковВ МВД предупредили о мошеннических схемах в WhatsApp и Telegram
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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крым, новости крыма, государственный совет рк (госсовет), мошенничество, фейк
В Крыму мошенники рассылают ложные сообщения о выплатах за госнаграды

В Крыму мошенники рассылают ложные сообщения о выплатах за государственные награды

09:12 23.07.2025
 
© РоспотребнадзорФейк
Фейк
© Роспотребнадзор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. В Крыму мошенники рассылают ложные сообщения о денежных выплатах за государственные награды республики, сообщает пресс-служба Государственного совета РК.
"Если вы получили телефонный звонок или сообщение о том, что вам полагается денежная выплата за государственную награду Республики Крым, будьте бдительны – это мошенники", - говорится в пресс-релизе.
В пресс-службе порекомендовали заблокировать телефонный номер, с которого поступило такое сообщение.
По информации МВД по Крыму, за минувшую неделю через мошеннические схемы с помощью мессенджеров и телефонных звонков крымчан обманули на 17 миллионов рублей.
Ранее в МВД предупредили о новой схеме мошенничества. Аферисты начали звонить людям под видом сотрудников налоговой службы и предлагать "решить вопросы" удаленно. При этом россиянам угрожают штрафами и ограничениями на выезд из страны.
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КрымНовости КрымаГосударственный совет РК (Госсовет)МошенничествоФейк
 
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