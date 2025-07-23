https://crimea.ria.ru/20250723/v-krymu-moshenniki-rassylayut-lozhnye-soobscheniya-o-vyplatakh-za-gosnagrady-1148149504.html
В Крыму мошенники рассылают ложные сообщения о выплатах за госнаграды
В Крыму мошенники рассылают ложные сообщения о выплатах за госнаграды - РИА Новости Крым, 23.07.2025
В Крыму мошенники рассылают ложные сообщения о выплатах за госнаграды
В Крыму мошенники рассылают ложные сообщения о денежных выплатах за государственные награды республики, сообщает пресс-служба Государственного совета РК. РИА Новости Крым, 23.07.2025
2025-07-23T09:12
2025-07-23T09:12
2025-07-23T09:12
крым
новости крыма
государственный совет рк (госсовет)
мошенничество
фейк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. В Крыму мошенники рассылают ложные сообщения о денежных выплатах за государственные награды республики, сообщает пресс-служба Государственного совета РК.В пресс-службе порекомендовали заблокировать телефонный номер, с которого поступило такое сообщение.По информации МВД по Крыму, за минувшую неделю через мошеннические схемы с помощью мессенджеров и телефонных звонков крымчан обманули на 17 миллионов рублей.Ранее в МВД предупредили о новой схеме мошенничества. Аферисты начали звонить людям под видом сотрудников налоговой службы и предлагать "решить вопросы" удаленно. При этом россиянам угрожают штрафами и ограничениями на выезд из страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обман по телефону и в сети: крымчане отдали аферистам 19 миллионов рублейПугают штрафами и ограничениями на выезд – новая схема мошенниковВ МВД предупредили о мошеннических схемах в WhatsApp и Telegram
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, новости крыма, государственный совет рк (госсовет), мошенничество, фейк
В Крыму мошенники рассылают ложные сообщения о выплатах за госнаграды
В Крыму мошенники рассылают ложные сообщения о выплатах за государственные награды