https://crimea.ria.ru/20250723/v-krymu-moshenniki-rassylayut-lozhnye-soobscheniya-o-vyplatakh-za-gosnagrady-1148149504.html

В Крыму мошенники рассылают ложные сообщения о выплатах за госнаграды

В Крыму мошенники рассылают ложные сообщения о выплатах за госнаграды - РИА Новости Крым, 23.07.2025

В Крыму мошенники рассылают ложные сообщения о выплатах за госнаграды

В Крыму мошенники рассылают ложные сообщения о денежных выплатах за государственные награды республики, сообщает пресс-служба Государственного совета РК. РИА Новости Крым, 23.07.2025

2025-07-23T09:12

2025-07-23T09:12

2025-07-23T09:12

крым

новости крыма

государственный совет рк (госсовет)

мошенничество

фейк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. В Крыму мошенники рассылают ложные сообщения о денежных выплатах за государственные награды республики, сообщает пресс-служба Государственного совета РК.В пресс-службе порекомендовали заблокировать телефонный номер, с которого поступило такое сообщение.По информации МВД по Крыму, за минувшую неделю через мошеннические схемы с помощью мессенджеров и телефонных звонков крымчан обманули на 17 миллионов рублей.Ранее в МВД предупредили о новой схеме мошенничества. Аферисты начали звонить людям под видом сотрудников налоговой службы и предлагать "решить вопросы" удаленно. При этом россиянам угрожают штрафами и ограничениями на выезд из страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обман по телефону и в сети: крымчане отдали аферистам 19 миллионов рублейПугают штрафами и ограничениями на выезд – новая схема мошенниковВ МВД предупредили о мошеннических схемах в WhatsApp и Telegram

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, государственный совет рк (госсовет), мошенничество, фейк