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Обман по телефону и в сети: крымчане отдали аферистам 19 миллионов рублей

Обман по телефону и в сети: крымчане отдали аферистам 19 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 15.07.2025

Обман по телефону и в сети: крымчане отдали аферистам 19 миллионов рублей

Жители Крыма отдали мошенникам более 19 миллионов рублей за неделю. Как сообщает во вторник пресс-служба МВД по Крыму, жители региона, в частности, попадались... РИА Новости Крым, 15.07.2025

2025-07-15T19:40

2025-07-15T19:40

2025-07-15T19:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Жители Крыма отдали мошенникам более 19 миллионов рублей за неделю. Как сообщает во вторник пресс-служба МВД по Крыму, жители региона, в частности, попадались на уловки "сотрудников операторов связи" и новых знакомых с сайтов знакомств.По данным полиции, аферисты традиционно использовали схемы "безопасный счет", "инвестиции в акции компании", обманывали жителей республики на сервисах бесплатных объявлений. По телефону и с помощью звонков в мессенджерах обманули 22 человека. Наибольшей суммы лишилась евпаторийка, которая поверила "сотруднику мобильного оператора", звонившего ей через Telegram под предлогом продления договора."Доверчиво следуя инструкциям афериста, она предоставила удаленный доступ к своему телефону, в результате чего мошенники получили доступ и к приходящим в смс-сообщениях кодам к личным кабинетам и банковским счетам, и сняли 60 тысяч рублей", – описали схему в МВД.Через инернет-сайты и социальные сети обманули более 30 человек. Так, жительница Феодосии получила сообщение от "подруги" и перевела около 4 тысяч рублей по указанному в сообщении номеру телефона. Позже выяснилось, что аккаунт подруги был взломан, а сообщение отправлено мошенниками.Кроме того, три человека лишились накоплений, перейдя по незнакомым ссылкам или после установки сторонних приложений. Один из них поверил девушке по имени Елена с сайта знакомств, которая предложила сходить на первое свидание в кино и для покупки билетов отправила мужчине ссылку."Перейдя по ней, кавалер выбрал фильм и удобные места в зале, ввел данные своей банковской карточки, после чего с его счета списалась сумма в несколько раз превышающая стоимость билетов. Три тысячи рублей и страница Елены пропали в тот же миг", – сказано в релизе.Ранее в МВД предупредили о новой схеме мошенничества. Аферисты начали звонить людям под видом сотрудников налоговой службы и предлагать "решить вопросы" удаленно. При этом россиянам угрожают штрафами и ограничениями на выезд из страны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аферисты создали фейковый Telegram-аккаунт гендиректора "Крымэнерго"Крымчанка выманила у пенсионеров 1,2 млнВ МВД предупредили о мошеннических схемах в WhatsApp и Telegram

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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