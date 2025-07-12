https://crimea.ria.ru/20250712/pugayut-shtrafami-i-ogranicheniyami-na-vyezd--novaya-skhema-moshennikov-1147884768.html

Пугают штрафами и ограничениями на выезд – новая схема мошенников

Пугают штрафами и ограничениями на выезд – новая схема мошенников - РИА Новости Крым, 12.07.2025

Пугают штрафами и ограничениями на выезд – новая схема мошенников

В России мошенники начали звонить людям под видом сотрудников налоговой службы и предлагать "решить вопросы" удаленно. При этом россиянам угрожают штрафами и... РИА Новости Крым, 12.07.2025

2025-07-12T08:51

2025-07-12T08:51

2025-07-12T08:51

россия

федеральная налоговая служба (фнс)

налоги

мошенничество

цифровая безопасность

киберпреступность

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. В России мошенники начали звонить людям под видом сотрудников налоговой службы и предлагать "решить вопросы" удаленно. При этом россиянам угрожают штрафами и ограничениями на выезд из страны. Об этом предупредили в Федеральной налоговой службе (ФНС) России."Злоумышленники заявляют, что необходимо сдать декларацию или уточнить какие-то данные, для чего просят "принести необходимые для проверки документы", - уточнили в ведомстве.После чего аферисты предлагают записаться на прием онлайн и продиктовать код, отправленный на телефон. В некоторых случаях гражданам предлагают решить вопрос удаленно и уплатить налог, запугивая штрафами и ограничениями выезда.При получении звонков или писем от имени налогового органа или конкретного сотрудника налогоплательщик может проверить информацию и обратиться в единый контакт-центр ФНС России, отметили в налоговой.Ранее в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России также предупредили, что в Telegram появились мошеннические рассылки с предложением заработать на "лайках".Также в киберполиции сообщали, что мошенники стали представляться своим потенциальным жертвам сотрудниками военной прокуратуры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В МВД предупредили о мошеннических схемах в WhatsApp и TelegramСвидания и инвестиции: жители Крыма отдали мошенникам 34 млн за неделюМошенники отправляют семьям военнослужащих файлы-ловушки

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная налоговая служба (фнс), налоги, мошенничество, цифровая безопасность, киберпреступность, общество, новости