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Пугают штрафами и ограничениями на выезд – новая схема мошенников
Пугают штрафами и ограничениями на выезд – новая схема мошенников - РИА Новости Крым, 12.07.2025
Пугают штрафами и ограничениями на выезд – новая схема мошенников
В России мошенники начали звонить людям под видом сотрудников налоговой службы и предлагать "решить вопросы" удаленно. При этом россиянам угрожают штрафами и... РИА Новости Крым, 12.07.2025
2025-07-12T08:51
2025-07-12T08:51
2025-07-12T08:51
россия
федеральная налоговая служба (фнс)
налоги
мошенничество
цифровая безопасность
киберпреступность
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. В России мошенники начали звонить людям под видом сотрудников налоговой службы и предлагать "решить вопросы" удаленно. При этом россиянам угрожают штрафами и ограничениями на выезд из страны. Об этом предупредили в Федеральной налоговой службе (ФНС) России."Злоумышленники заявляют, что необходимо сдать декларацию или уточнить какие-то данные, для чего просят "принести необходимые для проверки документы", - уточнили в ведомстве.После чего аферисты предлагают записаться на прием онлайн и продиктовать код, отправленный на телефон. В некоторых случаях гражданам предлагают решить вопрос удаленно и уплатить налог, запугивая штрафами и ограничениями выезда.При получении звонков или писем от имени налогового органа или конкретного сотрудника налогоплательщик может проверить информацию и обратиться в единый контакт-центр ФНС России, отметили в налоговой.Ранее в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России также предупредили, что в Telegram появились мошеннические рассылки с предложением заработать на "лайках".Также в киберполиции сообщали, что мошенники стали представляться своим потенциальным жертвам сотрудниками военной прокуратуры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В МВД предупредили о мошеннических схемах в WhatsApp и TelegramСвидания и инвестиции: жители Крыма отдали мошенникам 34 млн за неделюМошенники отправляют семьям военнослужащих файлы-ловушки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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россия, федеральная налоговая служба (фнс), налоги, мошенничество, цифровая безопасность, киберпреступность, общество, новости
Пугают штрафами и ограничениями на выезд – новая схема мошенников
В России мошенники придумали новую схему обмана под видом налоговиков
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. В России мошенники начали звонить людям под видом сотрудников налоговой службы и предлагать "решить вопросы" удаленно. При этом россиянам угрожают штрафами и ограничениями на выезд из страны. Об этом предупредили в Федеральной налоговой службе (ФНС) России.
"Злоумышленники заявляют, что необходимо сдать декларацию или уточнить какие-то данные, для чего просят "принести необходимые для проверки документы", - уточнили в ведомстве.
После чего аферисты предлагают записаться на прием онлайн и продиктовать код, отправленный на телефон. В некоторых случаях гражданам предлагают решить вопрос удаленно и уплатить налог, запугивая штрафами и ограничениями выезда.
"Мы не просим личные данные, не требуем перевести деньги на карту, никаких пройти по ссылке или продиктовать код. Так делают только мошенники", - поясняет советник руководителя ФНС России Юлия Каменчук.
При получении звонков или писем от имени налогового органа или конкретного сотрудника налогоплательщик может проверить информацию и обратиться в единый контакт-центр ФНС России, отметили в налоговой.
Ранее в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России также предупредили
, что в Telegram появились мошеннические рассылки с предложением заработать на "лайках".
Также в киберполиции сообщали, что мошенники стали представляться
своим потенциальным жертвам сотрудниками военной прокуратуры.
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