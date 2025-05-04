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Вам звонят из военной прокуратуры – новая мошенническая схема в России
Вам звонят из военной прокуратуры – новая мошенническая схема в России - РИА Новости Крым, 04.05.2025
Вам звонят из военной прокуратуры – новая мошенническая схема в России
В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России предупредили, что мошенники стали... РИА Новости Крым, 04.05.2025
2025-05-04T19:06
2025-05-04T19:06
2025-05-04T18:32
новости
мошенничество
военная прокуратура
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России предупредили, что мошенники стали представляться своим потенциальным жертвам сотрудниками военной прокуратуры.Мошенники убеждают доверчивых россиян снимать со счетов деньги и передавать наличные курьеру, якобы для того, чтобы он поместил их в специально открытую банковскую ячейку и деньги не ушли на территорию Украины, описали в МВД мошенническую схему.При этом в ведомстве напомнили, что органы военной прокуратуры осуществляют надзор за исполнением законов в Вооруженных силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах.Сотрудники военной прокуратуры не звонят гражданам по вышеуказанным фактам и уж тем не могут требовать передать деньги некому курьеру, заверили в МВД.В случае, если поступил такой звонок, правоохранители советуют гражданам не паниковать и не вступать в беседы с мошенниками. Лучшее решение – сразу прервать разговор и никому не передавать свои деньги или ценности.Кроме того, необходимо позвонить в полицию по официальным телефонам и сообщить о случившемся.Ранее мошенники придумали новую схему обмана россиян с помощью сайтов знакомств. Как сообщили в МВД, потенциальных жертв убеждают выйти из своего Apple ID, после чего аферисты требуют выкуп. Также правоохранители предупредили, что, вкладывая деньги в разные инвестиционные предложения и играя на бирже, рассчитывая на молниеносную прибыль, доверчивые граждане могут стать жертвами обмана.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму кибермошенники "заработали" больше 32 млн рублей за неделюРекорд щедрости: трое севастопольцев отдали аферистам 6,5 млнВ Крыму снизился уровень преступностиБрачный аферист из Татарстана похитил у влюбленных женщин свыше 40 млн
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РИА Новости Крым
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новости, мошенничество, военная прокуратура, общество, россия
Вам звонят из военной прокуратуры – новая мошенническая схема в России
В России аферисты представляются сотрудниками военной прокуратуры и запугивают людей – МВД
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России предупредили, что мошенники стали представляться своим потенциальным жертвам сотрудниками военной прокуратуры.
"УБК МВД России фиксируются факты коммуникации мошенников с гражданами России от лица военной прокуратуры. Аферисты связываются с гражданами от лица военной прокуратуры и запугивают тем, что мошенники получили доступ к их банковским счетам", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Мошенники убеждают доверчивых россиян снимать со счетов деньги и передавать наличные курьеру, якобы для того, чтобы он поместил их в специально открытую банковскую ячейку и деньги не ушли на территорию Украины, описали в МВД мошенническую схему.
При этом в ведомстве напомнили, что органы военной прокуратуры осуществляют надзор за исполнением законов в Вооруженных силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах.
Сотрудники военной прокуратуры не звонят гражданам по вышеуказанным фактам и уж тем не могут требовать передать деньги некому курьеру, заверили в МВД.
В случае, если поступил такой звонок, правоохранители советуют гражданам не паниковать и не вступать в беседы с мошенниками. Лучшее решение – сразу прервать разговор и никому не передавать свои деньги или ценности.
Кроме того, необходимо позвонить в полицию по официальным телефонам и сообщить о случившемся.
Ранее мошенники придумали новую схему
обмана россиян с помощью сайтов знакомств. Как сообщили в МВД, потенциальных жертв убеждают выйти из своего Apple ID, после чего аферисты требуют выкуп. Также правоохранители предупредили, что, вкладывая деньги
в разные инвестиционные предложения и играя на бирже, рассчитывая на молниеносную прибыль, доверчивые граждане могут стать жертвами обмана.
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