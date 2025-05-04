https://crimea.ria.ru/20250504/vam-zvonyat-iz-voennoy-prokuratury--novaya-moshennicheskaya-skhema-v-rossii-1146183887.html

Вам звонят из военной прокуратуры – новая мошенническая схема в России

Вам звонят из военной прокуратуры – новая мошенническая схема в России - РИА Новости Крым, 04.05.2025

Вам звонят из военной прокуратуры – новая мошенническая схема в России

В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России предупредили, что мошенники стали... РИА Новости Крым, 04.05.2025

2025-05-04T19:06

2025-05-04T19:06

2025-05-04T18:32

новости

мошенничество

военная прокуратура

общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0e/1144184600_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bdf7b935253ed303c0d0ebb2020baf23.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России предупредили, что мошенники стали представляться своим потенциальным жертвам сотрудниками военной прокуратуры.Мошенники убеждают доверчивых россиян снимать со счетов деньги и передавать наличные курьеру, якобы для того, чтобы он поместил их в специально открытую банковскую ячейку и деньги не ушли на территорию Украины, описали в МВД мошенническую схему.При этом в ведомстве напомнили, что органы военной прокуратуры осуществляют надзор за исполнением законов в Вооруженных силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах.Сотрудники военной прокуратуры не звонят гражданам по вышеуказанным фактам и уж тем не могут требовать передать деньги некому курьеру, заверили в МВД.В случае, если поступил такой звонок, правоохранители советуют гражданам не паниковать и не вступать в беседы с мошенниками. Лучшее решение – сразу прервать разговор и никому не передавать свои деньги или ценности.Кроме того, необходимо позвонить в полицию по официальным телефонам и сообщить о случившемся.Ранее мошенники придумали новую схему обмана россиян с помощью сайтов знакомств. Как сообщили в МВД, потенциальных жертв убеждают выйти из своего Apple ID, после чего аферисты требуют выкуп. Также правоохранители предупредили, что, вкладывая деньги в разные инвестиционные предложения и играя на бирже, рассчитывая на молниеносную прибыль, доверчивые граждане могут стать жертвами обмана.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму кибермошенники "заработали" больше 32 млн рублей за неделюРекорд щедрости: трое севастопольцев отдали аферистам 6,5 млнВ Крыму снизился уровень преступностиБрачный аферист из Татарстана похитил у влюбленных женщин свыше 40 млн

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, мошенничество, военная прокуратура, общество, россия