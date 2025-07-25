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На Кубани опровергли фейк об эвакуации детских лагерей после атаки дронов - РИА Новости Крым, 25.07.2025
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На Кубани опровергли фейк об эвакуации детских лагерей после атаки дронов
На Кубани опровергли фейк об эвакуации детских лагерей после атаки дронов - РИА Новости Крым, 25.07.2025
На Кубани опровергли фейк об эвакуации детских лагерей после атаки дронов
В Краснодарском крае опровергли фейк об эвакуации детских лагерей после атаки беспилотников в Сочи, сообщает оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 25.07.2025
2025-07-25T19:51
2025-07-25T19:55
сочи
новости
краснодарский край
кубань
происшествия
фейк
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июля – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае опровергли фейк об эвакуации детских лагерей после атаки беспилотников в Сочи, сообщает оперштаб Кубани.Ранее ложная информация начала распространяться в социальных сетях и Telegram-каналах. В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, на которое ссылаются авторы сообщения, о перемещении детских лагерей не сообщали.Власти города-курорта тоже не предпринимали таких мер. Информацию об эвакуации опровергли также в министерстве труда и социального развития Краснодарского края.В администрации Сочи сообщают, что все детские лагеря и здравницы продолжают работать в штатном режиме, эвакуация там не проводилась.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250725/v-krasnodarskom-krae-oprovergli-feyk-ob-otklyuchenii-sotovoy-svyazi-1148243098.html
сочи
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сочи, новости, краснодарский край, кубань, происшествия, фейк, беспилотник (бпла, дрон)
На Кубани опровергли фейк об эвакуации детских лагерей после атаки дронов

Эвакуация детских лагерей после атаки беспилотников в Сочи – фейк

19:51 25.07.2025 (обновлено: 19:55 25.07.2025)
 
© РИА Новости КрымДетский отдых в Крыму
Детский отдых в Крыму - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июля – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае опровергли фейк об эвакуации детских лагерей после атаки беспилотников в Сочи, сообщает оперштаб Кубани.
Ранее ложная информация начала распространяться в социальных сетях и Telegram-каналах. В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, на которое ссылаются авторы сообщения, о перемещении детских лагерей не сообщали.
"В соцсетях распространяется информация о том, что ряд детских лагерей в Сочи якобы эвакуируют из прибрежных зон после атаки БПЛА на город-курорт в ночь с 23 на 24 июля. Это – фейк", – сказано в сообщении.
© Оперштаб Краснодарский крайФейк об эвакуации
Фейк об эвакуации
© Оперштаб Краснодарский край
Фейк об эвакуации
Власти города-курорта тоже не предпринимали таких мер. Информацию об эвакуации опровергли также в министерстве труда и социального развития Краснодарского края.
В администрации Сочи сообщают, что все детские лагеря и здравницы продолжают работать в штатном режиме, эвакуация там не проводилась.
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Фейк
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