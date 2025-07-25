https://crimea.ria.ru/20250725/na-kubani-oprovergli-feyk-ob-evakuatsii-detskikh-lagerey-posle-ataki-dronov-1148246288.html

На Кубани опровергли фейк об эвакуации детских лагерей после атаки дронов

На Кубани опровергли фейк об эвакуации детских лагерей после атаки дронов - РИА Новости Крым, 25.07.2025

На Кубани опровергли фейк об эвакуации детских лагерей после атаки дронов

В Краснодарском крае опровергли фейк об эвакуации детских лагерей после атаки беспилотников в Сочи, сообщает оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 25.07.2025

2025-07-25T19:51

2025-07-25T19:51

2025-07-25T19:55

сочи

новости

краснодарский край

кубань

происшествия

фейк

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июля – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае опровергли фейк об эвакуации детских лагерей после атаки беспилотников в Сочи, сообщает оперштаб Кубани.Ранее ложная информация начала распространяться в социальных сетях и Telegram-каналах. В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, на которое ссылаются авторы сообщения, о перемещении детских лагерей не сообщали.Власти города-курорта тоже не предпринимали таких мер. Информацию об эвакуации опровергли также в министерстве труда и социального развития Краснодарского края.В администрации Сочи сообщают, что все детские лагеря и здравницы продолжают работать в штатном режиме, эвакуация там не проводилась.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250725/v-krasnodarskom-krae-oprovergli-feyk-ob-otklyuchenii-sotovoy-svyazi-1148243098.html

сочи

краснодарский край

кубань

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, новости, краснодарский край, кубань, происшествия, фейк, беспилотник (бпла, дрон)