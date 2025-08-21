https://crimea.ria.ru/20250821/krymskiy-most-obstanovka-i-vremya-ozhidaniya-1148879464.html
Крымский мост: обстановка и время ожидания
Крымский мост: обстановка и время ожидания - РИА Новости Крым, 21.08.2025
Крымский мост: обстановка и время ожидания
Очередь со стороны Керчи перед Крымским мостом в четверг продолжает расти и сейчас составляет около тысячи автомобилей. Об этом свидетельствуют данные... РИА Новости Крым, 21.08.2025
2025-08-21T11:23
2025-08-21T11:23
2025-08-21T11:24
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Очередь со стороны Керчи перед Крымским мостом в четверг продолжает расти и сейчас составляет около тысячи автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.Пробка на выезд из Крыма начала собираться с самого утра. Уже в 6.00 проезда ожидали 525 авто. К 8 часам в очереди перед пунктами досмотра в Керчи стояли 750 машин.Со стороны Тамани проезд по транспортному переходу остается свободным.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Сейчас здесь поставили 110 пунктов досмотра с обеих сторон – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост ежедневно пропускает 13 тысяч авто в одну сторонуКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасенЦифры выше прошлогодних: сколько туристов посетили Крым в этом году
Крымский мост: обстановка и время ожидания
На Крымском мосту сейчас время ожидания проезда составляет около трех часов
11:23 21.08.2025 (обновлено: 11:24 21.08.2025)