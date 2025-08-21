Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост: обстановка и время ожидания - РИА Новости Крым, 21.08.2025
Крымский мост: обстановка и время ожидания
Очередь со стороны Керчи перед Крымским мостом в четверг продолжает расти и сейчас составляет около тысячи автомобилей. Об этом свидетельствуют данные... РИА Новости Крым, 21.08.2025
2025-08-21T11:23
2025-08-21T11:24
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Очередь со стороны Керчи перед Крымским мостом в четверг продолжает расти и сейчас составляет около тысячи автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.Пробка на выезд из Крыма начала собираться с самого утра. Уже в 6.00 проезда ожидали 525 авто. К 8 часам в очереди перед пунктами досмотра в Керчи стояли 750 машин.Со стороны Тамани проезд по транспортному переходу остается свободным.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Сейчас здесь поставили 110 пунктов досмотра с обеих сторон – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост ежедневно пропускает 13 тысяч авто в одну сторонуКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасенЦифры выше прошлогодних: сколько туристов посетили Крым в этом году
На Крымском мосту сейчас время ожидания проезда составляет около трех часов

11:23 21.08.2025 (обновлено: 11:24 21.08.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Очередь со стороны Керчи перед Крымским мостом в четверг продолжает расти и сейчас составляет около тысячи автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.
Пробка на выезд из Крыма начала собираться с самого утра. Уже в 6.00 проезда ожидали 525 авто. К 8 часам в очереди перед пунктами досмотра в Керчи стояли 750 машин.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 955 транспортных средств. Время ожидания около трех часов", – сказано в сообщении по состоянию на 11 часов утра.
Со стороны Тамани проезд по транспортному переходу остается свободным.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Сейчас здесь поставили 110 пунктов досмотра с обеих сторон – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
