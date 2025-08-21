https://crimea.ria.ru/20250821/krymskiy-most-seychas-ochered-so-storony-kerchi-prodolzhaet-rasti-1148875342.html

Крымский мост сейчас: очередь со стороны Керчи продолжает расти

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148689247_0:9:3059:1730_1920x0_80_0_0_44906efdc6c1fca27fe5b8ce1aca4176.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Очередь со стороны Керчи перед Крымским мостом продолжает расти, время ожидания прохождения досмотра около трех часов. Об этом свидетельствую данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.Со стороны Тамани проезд остается свободным – в этом направлении очередей нет.Пробка на выезд из Крыма начала собираться с самого утра. Уже в 6.00 проезда ожидали 525 авто.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.По информации главы Крыма Сергея Аксенова, через Крымский мост на сегодняшний день проходят 13 тысяч транспортных средств только в одну сторону, досмотр ежечасно проходят более 600 автомобилей.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

