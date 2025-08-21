Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас: очередь со стороны Керчи продолжает расти
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас: очередь со стороны Керчи продолжает расти
Крымский мост сейчас: очередь со стороны Керчи продолжает расти - РИА Новости Крым, 21.08.2025
Крымский мост сейчас: очередь со стороны Керчи продолжает расти
Очередь со стороны Керчи перед Крымским мостом продолжает расти, время ожидания прохождения досмотра около трех часов. Об этом свидетельствую данные... РИА Новости Крым, 21.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Очередь со стороны Керчи перед Крымским мостом продолжает расти, время ожидания прохождения досмотра около трех часов. Об этом свидетельствую данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.Со стороны Тамани проезд остается свободным – в этом направлении очередей нет.Пробка на выезд из Крыма начала собираться с самого утра. Уже в 6.00 проезда ожидали 525 авто.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.По информации главы Крыма Сергея Аксенова, через Крымский мост на сегодняшний день проходят 13 тысяч транспортных средств только в одну сторону, досмотр ежечасно проходят более 600 автомобилей.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Новости
крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, крым, новости крыма, керчь
Крымский мост сейчас: очередь со стороны Керчи продолжает расти

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Очередь со стороны Керчи перед Крымским мостом продолжает расти, время ожидания прохождения досмотра около трех часов. Об этом свидетельствую данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 750 транспортных средств. Время ожидания около трех часов", – говорится в сообщении по состоянию на 8.00.

Со стороны Тамани проезд остается свободным – в этом направлении очередей нет.
Пробка на выезд из Крыма начала собираться с самого утра. Уже в 6.00 проезда ожидали 525 авто.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
По информации главы Крыма Сергея Аксенова, через Крымский мост на сегодняшний день проходят 13 тысяч транспортных средств только в одну сторону, досмотр ежечасно проходят более 600 автомобилей.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
