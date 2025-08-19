Крымский мост ежедневно пропускает 13 тысяч авто в одну сторону
На Крымском мосту ежечасно досматриваются более 600 автомобилей – Аксенов
13:28 19.08.2025 (обновлено: 13:45 19.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Через Крымский мост на сегодняшний день проходят 13 тысяч транспортных средств только в одну сторону, досмотр ежечасно проходят более 600 автомобилей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"К сожалению, на сегодняшний день пропускная способность моста ограничена. Это объективная ситуация. Сегодня в сутки мост пропускает около 13 тысяч автомобилей в одну сторону, это только на въезд в Крым. Более 600 автомобилей в час досматриваются", - сказал руководитель региона в эфире телеканала "Крым 24".
Аксенов констатировал, что этим летом поток транспортных средств через мост по сравнению с прошлым годом вырос более чем на 20%. В этой связи время ожидания проезда доходит до шести часов.
Глава республики принес извинения гостям и жителям полуострова за неудобства, но призвал отнестись к этой ситуации с пониманием, поскольку это обусловлено необходимостью обеспечения безопасности транспортного перехода.
"Мост для нас всегда был дорогой жизни. Поэтому противник никогда не отказывался от попыток нанести ущерб мосту. В связи с этим связаны определенные затруднения, связанные с проездом", - пояснил Аксенов.
ФСБ ранее сообщила о срыве очередной попытки спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. Ее заложили в автомобиль, которым предстояло управлять ничего не подозревавшему смертнику. Взрывное устройство доставили в Россию из Украины транзитом через ряд стран, непосредственно в РФ ее ввезли из Грузии. Задержаны все причастные ко ввозу бомбы в Россию.
