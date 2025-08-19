https://crimea.ria.ru/20250819/krymskiy-most-ezhednevno-propuskaet-13-tysyach-avto-v-odnu-storonu--aksenov-1148835320.html

Крымский мост ежедневно пропускает 13 тысяч авто в одну сторону

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Через Крымский мост на сегодняшний день проходят 13 тысяч транспортных средств только в одну сторону, досмотр ежечасно проходят более 600 автомобилей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Аксенов констатировал, что этим летом поток транспортных средств через мост по сравнению с прошлым годом вырос более чем на 20%. В этой связи время ожидания проезда доходит до шести часов. Глава республики принес извинения гостям и жителям полуострова за неудобства, но призвал отнестись к этой ситуации с пониманием, поскольку это обусловлено необходимостью обеспечения безопасности транспортного перехода. ФСБ ранее сообщила о срыве очередной попытки спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. Ее заложили в автомобиль, которым предстояло управлять ничего не подозревавшему смертнику. Взрывное устройство доставили в Россию из Украины транзитом через ряд стран, непосредственно в РФ ее ввезли из Грузии. Задержаны все причастные ко ввозу бомбы в Россию.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Теракт на Крымском мосту - задержанный рассказал детали операцииГлава СБУ рассказал подробности первого теракта на Крымском мостуВзрыв на Крымскому мосту действительно был – Кремль

