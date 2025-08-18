Рейтинг@Mail.ru
Теракт на Крымском мосту - задержанный рассказал детали операции - РИА Новости Крым, 18.08.2025
Теракт на Крымском мосту - задержанный рассказал детали операции
Теракт на Крымском мосту - задержанный рассказал детали операции - РИА Новости Крым, 18.08.2025
Теракт на Крымском мосту - задержанный рассказал детали операции
Задержанный по делу о подготовке теракта на Крымском мосту рассказал детали плана украинских спецслужб. Видео задержания и допроса опубликовал RT. РИА Новости Крым, 18.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Задержанный по делу о подготовке теракта на Крымском мосту рассказал детали плана украинских спецслужб. Видео задержания и допроса опубликовал RT.ФСБ ранее сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. Бомба была заложена в автомобиль.По словам задержанного, куратор сообщил ему, что из европейской страны на его имя пригонят автомобиль и поручил передать данные паспорта, СНИЛС и водительского удостоверения."Я все это отправил, после чего он мне сказал, что мне нужно будет поехать в Минеральные Воды на таможню и узнать, какие документы будут нужны для "растоможки" автомобиля. После чего поехать в Лермонтов, в ГИБДД, и узнать какие документы нужны для постановки на учет в России", – говорит задержанный в видеоролике.После этого фигуранту было поручено поехать в город Солнцев, куда должны были переправить машину.В ФСБ ранее сообщали о том, что автомашина с самодельным взрывным устройством большой мощности прибыла в Россию из Украины. Машина пересекла российско-грузинскую границу в международном пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии и на автовозе частного водителя-перевозчика ее должны были доставить в Краснодарский край, где планировалось передать другому водителю, который должен был выехать на ней в Крым через Крымский мост и стать невольным террористом-смертником, которого киевский режим планировал использовать "втемную". Глава республики Сергей Аксенов поблагодарил ФСБ за предотвращение теракта на Крымском мосту. Эта попытка теракта на транспортном переходе в Крым не первая со стороны украинских спецслужб.
крымский мост
крым
украина
РИА Новости Крым
Новости
Теракт на Крымском мосту - задержанный рассказал детали операции

Теракт на Крымском мосту - задержанный рассказал детали плана украинских спецслужб

10:16 18.08.2025
 
Кадры задержания мужчины по делу о подготовке теракта на Крымском мосту
Кадры задержания мужчины по делу о подготовке теракта на Крымском мосту
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Задержанный по делу о подготовке теракта на Крымском мосту рассказал детали плана украинских спецслужб. Видео задержания и допроса опубликовал RT.
ФСБ ранее сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. Бомба была заложена в автомобиль.
По словам задержанного, куратор сообщил ему, что из европейской страны на его имя пригонят автомобиль и поручил передать данные паспорта, СНИЛС и водительского удостоверения.
"Я все это отправил, после чего он мне сказал, что мне нужно будет поехать в Минеральные Воды на таможню и узнать, какие документы будут нужны для "растоможки" автомобиля. После чего поехать в Лермонтов, в ГИБДД, и узнать какие документы нужны для постановки на учет в России", – говорит задержанный в видеоролике.
После этого фигуранту было поручено поехать в город Солнцев, куда должны были переправить машину.
"Я поехал туда, должен был получить там автомобиль и на нем поехать в Республику Крым по Крымскому мосту. После чего меня задержали сотрудники ФСБ", – сказал мужчина.
В ФСБ ранее сообщали о том, что автомашина с самодельным взрывным устройством большой мощности прибыла в Россию из Украины. Машина пересекла российско-грузинскую границу в международном пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии и на автовозе частного водителя-перевозчика ее должны были доставить в Краснодарский край, где планировалось передать другому водителю, который должен был выехать на ней в Крым через Крымский мост и стать невольным террористом-смертником, которого киевский режим планировал использовать "втемную". Глава республики Сергей Аксенов поблагодарил ФСБ за предотвращение теракта на Крымском мосту. Эта попытка теракта на транспортном переходе в Крым не первая со стороны украинских спецслужб.
