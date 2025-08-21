Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост: со стороны Керчи собралась очередь - РИА Новости Крым, 21.08.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост: со стороны Керчи собралась очередь
Крымский мост: со стороны Керчи собралась очередь - РИА Новости Крым, 21.08.2025
Крымский мост: со стороны Керчи собралась очередь
На Крымском мосту утром в четверг очереди на выезд с полуострова. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 21.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту утром в четверг очереди на выезд с полуострова. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.При этом со стороны Тамани проезд остается свободным.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Крымский мост: со стороны Керчи собралась очередь

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту утром в четверг очереди на выезд с полуострова. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 525 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - говорится в сообщении.
При этом со стороны Тамани проезд остается свободным.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
