Попытка диверсии у берегов Крыма и ДРГ на Брянщине: главное за день

Военные РФ пресекли попытку ВСУ осуществить диверсию в Черном море, остановив катера противника в 72 километрах от побережья Крыма. Российские силовики в...

2025-08-20T21:43

2025-08-20T21:43

2025-08-20T21:27

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Военные РФ пресекли попытку ВСУ осуществить диверсию в Черном море, остановив катера противника в 72 километрах от побережья Крыма. Российские силовики в Брянской области разгромили украинскую диверсионную группу, планировавшую совершит теракты. Глава МИД РФ Сергей Лавров озвучил приемлемый для Москвы вариант обеспечения гарантий безопасности Украины с участием постоянных членов Совбеза ООН. Армия РФ освободила еще три поселка в ДНР и Днепропетровской области. Перевозчиков автомобиля для подрыва Крымского моста задержали на Кубани. В Крыму из-за весенних заморозков и летней засухи урожай винограда снизится на 15-18%.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Попытка диверсии ВСУРоссийские военные в ночь на среду пресекли попытку ВСУ осуществить диверсионную операцию в акватории Черного моря в направлении от Одессы в сторону мыса Тарханкут в КрымуПо данным Минобороны РФ, на удалении в 72 километра от побережья Крыма один из десантных катеров ВСУ был поражен расчетом барражирующего боеприпаса "Ланцет".Разгром ДРГ в Брянской областиСотрудники ФСБ России совместно с Росгвардией и МВД пресекли в Брянской области деятельность диверсионно-разведывательной группы Службы спецопераций Украины.Группа диверсантов, курируемая главным управлением разведки минобороны Украины, планировала на территории России совершить диверсии и террористические акты на объектах транспортной инфраструктуры.В ходе оперативно-боевых мероприятий трое диверсантов ликвидированы и трое задержаны. Задержанные дают признательные показания о причастности ДРГ к подрывам в сентябре 2024 года железнодорожного полотна в Новооскольском районе Белгородской области. Также они рассказали о подготовке к иным терактам на территории страны.Заявление Лаврова о гарантиях безопасности для УкраиныРоссия согласна на обеспечение гарантий безопасности Украины постоянными членами Совета Безопасности ООН и еще некоторыми странами, которые выразят готовность присоединиться к этой группе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.По словам министра, такой формат, в частности, предлагался украинской стороной на переговорах в Стамбуле в апреле 2022 года.Лавров также подчеркнул: Москва не может согласиться с тем, что теперь предлагается вопросы коллективной безопасности решать без Российской Федерации.По его словам, на Западе, и в первую очередь в США, хорошо понимают, что обсуждать вопросы безопасности без РФ – это "утопия и путь в никуда".Освобождение трех населенных пунктов в зоне СВОРоссийские военные взяли под контроль еще три населенных пункта в ДНР и Днепропетровской области.Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Сухецкое и Панковка Донецкой Народной Республики. А бойцы группировки "Восток" освободили населенный пункт Новогеоргиевка Днепропетровской области.Задержание исполнителей планируемого теракта на Крымском мостуПеревозивших автомобиль со взрывчаткой для теракта на Крымском мосту, о пресечении которого стало известно 18 августа, задержали в Краснодарском крае.Пособников украинских спецслужб, перевозивших начиненный взрывчаткой автомобиль на автовозе, задержали на обочине трассы в станице Старонижестеблиевской.В дальнейшем, как сообщали в ФСБ, автомобиль планировалось передать другому водителю, который должен был выехать на нем на Крымский мост и стать невольным террористом-смертником.Снижение урожая винограда в КрымуВ Крыму из-за весенних заморозков и летней почвенной засухи прогнозируется снижение урожайности винограда на 15-18 %, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Он напомнил, что в прошлом году в регионе собрали 123 тысячи тонн. Снижение показателей связно, в первую очередь, с повреждением винограда в период весенних заморозков, а также с сильной почвенной засухой, которая установилась на полуострове.По информации Аксенова, в этом году на поддержку виноградарства выделено свыше 839,5 млн рублей (в прошлом году – 736,8 млн рублей), уже освоено 99,87 % выделенных средств. Субсидии предоставляются на покупку саженцев, шпалер и оборудования.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

