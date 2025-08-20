https://crimea.ria.ru/20250820/v-krymu-ozhidayut-poteri-urozhaya-vinograda-do-18-1148850249.html

В Крыму ожидают потери урожая винограда до 18%

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. В Крыму из-за весенних заморозков и летней почвенной засухи прогнозируется снижение урожайности винограда на 15–18 %. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Уборка винограда стартовала в регионе в середине августа, ягоду убирают в Бахчисарайском, Красногвардейском, Нижнегорском, Ленинском районах.Он пояснил, что снижение показателей связно, в первую очередь, с повреждением винограда в период весенних заморозков, а также с сильной почвенной засухой, которая установилась на полуострове.По информации Аксенова, в этом году на поддержку виноградарства выделено свыше 839,5 млн рублей (в прошлом году – 736,8 млн рублей), уже освоено 99,87 % выделенных средств. Субсидии предоставляются на покупку саженцев, шпалер и оборудования.Ранее крымский винодел, член правления федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов Валерий Захарьин рассказал, что степень поражения виноградников из-за засухи и заморозков разная, зависит от географии участков. Он предупреждал, что в силу перечисленных факторов количественные потери будут. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за 11 лет площадь виноградников увеличилась на 2,4 тысячи гаВ Крыму проведут инвентаризацию виноградников – РоссельхознадзорЗаморозки в Крыму повредили 28 тысяч га зерновых и более 3 тысяч га садов

