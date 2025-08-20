https://crimea.ria.ru/20250820/v-krymu-ozhidayut-poteri-urozhaya-vinograda-do-18-1148850249.html
В Крыму ожидают потери урожая винограда до 18%
В Крыму ожидают потери урожая винограда до 18% - РИА Новости Крым, 20.08.2025
В Крыму ожидают потери урожая винограда до 18%
В Крыму из-за весенних заморозков и летней почвенной засухи прогнозируется снижение урожайности винограда на 15–18 %. Об этом сообщил глава республики Сергей... РИА Новости Крым, 20.08.2025
2025-08-20T09:39
2025-08-20T09:39
2025-08-20T09:39
крым
сергей аксенов
сельское хозяйство
виноградники крыма
виноделие в крыму
урожай в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0d/1141059506_0:93:1280:813_1920x0_80_0_0_99315d4794091f96cb6706ff90ae9867.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. В Крыму из-за весенних заморозков и летней почвенной засухи прогнозируется снижение урожайности винограда на 15–18 %. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Уборка винограда стартовала в регионе в середине августа, ягоду убирают в Бахчисарайском, Красногвардейском, Нижнегорском, Ленинском районах.Он пояснил, что снижение показателей связно, в первую очередь, с повреждением винограда в период весенних заморозков, а также с сильной почвенной засухой, которая установилась на полуострове.По информации Аксенова, в этом году на поддержку виноградарства выделено свыше 839,5 млн рублей (в прошлом году – 736,8 млн рублей), уже освоено 99,87 % выделенных средств. Субсидии предоставляются на покупку саженцев, шпалер и оборудования.Ранее крымский винодел, член правления федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов Валерий Захарьин рассказал, что степень поражения виноградников из-за засухи и заморозков разная, зависит от географии участков. Он предупреждал, что в силу перечисленных факторов количественные потери будут. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за 11 лет площадь виноградников увеличилась на 2,4 тысячи гаВ Крыму проведут инвентаризацию виноградников – РоссельхознадзорЗаморозки в Крыму повредили 28 тысяч га зерновых и более 3 тысяч га садов
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0d/1141059506_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f60dfeb9d20f28aad7da45c24067778f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, сергей аксенов, сельское хозяйство, виноградники крыма, виноделие в крыму, урожай в крыму
В Крыму ожидают потери урожая винограда до 18%
В Крыму весенние заморозки и жаркое лето сократили урожай винограда на 15-18 %
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. В Крыму из-за весенних заморозков и летней почвенной засухи прогнозируется снижение урожайности винограда на 15–18 %. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Уборка винограда стартовала в регионе в середине августа, ягоду убирают в Бахчисарайском, Красногвардейском, Нижнегорском, Ленинском районах.
"Уже собрано более 24 тонн с площади более 8 гектаров. Однако прогнозируется, что в этом году урожай, к сожалению, будет меньше, чем в прошлом на 15–18 %. Напомню, в 2024-м было собрано 123 тыс. тонн", - написал он в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что снижение показателей связно, в первую очередь, с повреждением винограда в период весенних заморозков, а также с сильной почвенной засухой, которая установилась на полуострове.
По информации Аксенова, в этом году на поддержку виноградарства выделено свыше 839,5 млн рублей (в прошлом году – 736,8 млн рублей), уже освоено 99,87 % выделенных средств. Субсидии предоставляются на покупку саженцев, шпалер и оборудования.
"До конца этого года будет заложено не менее 1,1 тыс. гектаров молодых виноградников", - добавил руководитель.
Ранее крымский винодел, член правления федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов Валерий Захарьин рассказал
, что степень поражения виноградников из-за засухи и заморозков разная, зависит от географии участков. Он предупреждал, что в силу перечисленных факторов количественные потери будут.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: