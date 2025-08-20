https://crimea.ria.ru/20250820/armiya-rf-osvobodila-esche-tri-poselka-v-dnr-i-dnepropetrovskoy-oblasti-1148855355.html

Армия РФ освободила еще три поселка в ДНР и Днепропетровской области

Армия РФ освободила еще три поселка в ДНР и Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 20.08.2025

Армия РФ освободила еще три поселка в ДНР и Днепропетровской области

Российские военные взяли под контроль еще три населенных пункта в ДНР и Днепропетровской области, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 20.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Российские военные взяли под контроль еще три населенных пункта в ДНР и Днепропетровской области, сообщили в среду в Минобороны РФ.В субботу стало известно о взятии под контроль российскими военными населенных пунктов Вороное в Днепропетровской области и Колодезей в ДНР.В пятницу в Минобороны РФ сообщили об освобождении Александрограда, в четверг – Щербиновки и Искры в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

