Армия РФ освободила еще три поселка в ДНР и Днепропетровской области
Российские военные взяли под контроль еще три населенных пункта в ДНР и Днепропетровской области, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 20.08.2025
2025-08-20T12:11
2025-08-20T12:11
2025-08-20T12:23
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Российские военные взяли под контроль еще три населенных пункта в ДНР и Днепропетровской области, сообщили в среду в Минобороны РФ.В субботу стало известно о взятии под контроль российскими военными населенных пунктов Вороное в Днепропетровской области и Колодезей в ДНР.В пятницу в Минобороны РФ сообщили об освобождении Александрограда, в четверг – Щербиновки и Искры в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
