Армия РФ освободила еще три поселка в ДНР и Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 20.08.2025
Армия РФ освободила еще три поселка в ДНР и Днепропетровской области
Армия РФ освободила еще три поселка в ДНР и Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 20.08.2025
Армия РФ освободила еще три поселка в ДНР и Днепропетровской области
Российские военные взяли под контроль еще три населенных пункта в ДНР и Днепропетровской области, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 20.08.2025
2025-08-20T12:11
2025-08-20T12:23
новости сво
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
донецкая народная республика (днр)
днепропетровская область
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Российские военные взяли под контроль еще три населенных пункта в ДНР и Днепропетровской области, сообщили в среду в Минобороны РФ.В субботу стало известно о взятии под контроль российскими военными населенных пунктов Вороное в Днепропетровской области и Колодезей в ДНР.В пятницу в Минобороны РФ сообщили об освобождении Александрограда, в четверг – Щербиновки и Искры в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
донецкая народная республика (днр)
днепропетровская область
новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), днепропетровская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Армия РФ освободила еще три поселка в ДНР и Днепропетровской области

Под контроль российской армии перешли еще три поселка в ДНР и Днепропетровской области

12:11 20.08.2025 (обновлено: 12:23 20.08.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк288-я гвардейская артиллерийская бригада группировки войск "Запад"
288-я гвардейская артиллерийская бригада группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Российские военные взяли под контроль еще три населенных пункта в ДНР и Днепропетровской области, сообщили в среду в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Сухецкое и Панковка Донецкой Народной Республики. Подразделения группировки войск "Восток" в результате наступательных действий освободили населенный пункт Новогеоргиевка Днепропетровской области", – сказано в сводке военного ведомства России.

В субботу стало известно о взятии под контроль российскими военными населенных пунктов Вороное в Днепропетровской области и Колодезей в ДНР.
В пятницу в Минобороны РФ сообщили об освобождении Александрограда, в четверг – Щербиновки и Искры в ДНР.
Новости СВОВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФДонецкая Народная Республика (ДНР)Днепропетровская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
