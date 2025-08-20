Рейтинг@Mail.ru
Украинские диверсанты задержаны в Брянской области - РИА Новости Крым, 20.08.2025
Украинские диверсанты задержаны в Брянской области
Украинские диверсанты задержаны в Брянской области - РИА Новости Крым, 20.08.2025
Украинские диверсанты задержаны в Брянской области
Российские силовики разгромили в Брянской области диверсионную группу Службы спецопераций Украины. Об этом о ссылкой на Центр общественных связей ФСБ сообщает... РИА Новости Крым, 20.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Российские силовики разгромили в Брянской области диверсионную группу Службы спецопераций Украины. Об этом о ссылкой на Центр общественных связей ФСБ сообщает РИА Новости.Группа диверсантов, курируемая главным управлением разведки минобороны Украины, планировала на территории России совершить диверсии и террористические акты на объектах транспортной инфраструктуры, сообщили в ФСБ.По данным силовиков, контроль и обучение ДРГ осуществлялись при участии сотрудников западных спецслужб на Украине, а также в Литве, Эстонии и Норвегии.С места изъяты: шесть автоматических штурмовых винтовок производства США с приборами для бесшумной стрельбы, 16 кг пластичного взрывчатого вещества чешского производства, большое количество гранат и патронов натовского образца, а также радиостанция для поддержания связи с руководством ГУР минобороны Украины.Задержанные дают признательные показания о причастности ДРГ к подрывам в сентябре 2024 года железнодорожного полотна в Новооскольском районе Белгородской области. Также они рассказали о подготовке к иным терактам на территории страны.Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к диверсии. Сейчас решается вопрос об избрании членам ДРГ меры пресечения - заключение под стражу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовил взрыв на энергообъекте: в Воронеже задержали диверсантаДиверсанту дали 23 года за подрыв газовой платформы в Черном море В Белгородской области уничтожили украинских диверсантов
Украинские диверсанты задержаны в Брянской области

ФСБ разгромила группу диверсантов в Брянской области

10:59 20.08.2025 (обновлено: 11:02 20.08.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Российские силовики разгромили в Брянской области диверсионную группу Службы спецопераций Украины. Об этом о ссылкой на Центр общественных связей ФСБ сообщает РИА Новости.

"Федеральной службой безопасности РФ в ходе организованной работы по противодействию диверсионно-террористической деятельности украинских спецслужб выявлена и совместно с Федеральной службой войск нацгвардии и МВД России в Брянской области пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), состоящей из кадровых сотрудников Службы специальных операций", - говорится в сообщении.

Группа диверсантов, курируемая главным управлением разведки минобороны Украины, планировала на территории России совершить диверсии и террористические акты на объектах транспортной инфраструктуры, сообщили в ФСБ.
По данным силовиков, контроль и обучение ДРГ осуществлялись при участии сотрудников западных спецслужб на Украине, а также в Литве, Эстонии и Норвегии.
"В ходе оперативно-боевых мероприятий трое диверсантов ликвидированы и трое задержаны", — уточнили в ведомстве.
С места изъяты: шесть автоматических штурмовых винтовок производства США с приборами для бесшумной стрельбы, 16 кг пластичного взрывчатого вещества чешского производства, большое количество гранат и патронов натовского образца, а также радиостанция для поддержания связи с руководством ГУР минобороны Украины.
Задержанные дают признательные показания о причастности ДРГ к подрывам в сентябре 2024 года железнодорожного полотна в Новооскольском районе Белгородской области. Также они рассказали о подготовке к иным терактам на территории страны.
Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к диверсии. Сейчас решается вопрос об избрании членам ДРГ меры пресечения - заключение под стражу.
