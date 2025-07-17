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Готовил взрыв на энергообъекте: в Воронеже задержали диверсанта
Готовил взрыв на энергообъекте: в Воронеже задержали диверсанта - РИА Новости Крым, 17.07.2025
Готовил взрыв на энергообъекте: в Воронеже задержали диверсанта
В Воронеже задержан агент украинской военной разведки, готовивший взрыв на объекте энергетической инфраструктуры и передававший военной разведке Украины данные... РИА Новости Крым, 17.07.2025
2025-07-17T10:20
2025-07-17T10:20
2025-07-17T10:21
россия
воронеж
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
госизмена
задержание диверсантов и шпионов
главное управление разведки украины (гур)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. В Воронеже задержан агент украинской военной разведки, готовивший взрыв на объекте энергетической инфраструктуры и передававший военной разведке Украины данные о ПВО. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.По данным ведомства, злоумышленник инициативно установил и поддерживал контакт с сотрудником украинской военной разведки. Мужчина собирал и передавал сведения о средствах противовоздушной обороны России, расположенных в Воронежской области.Кроме того, по заданию куратора фигурант готовился совершить диверсионно-террористический акт на объекте энергетической инфраструктуры региона, используя самодельную бомбу.Злоумышленника задержали сотрудники ФСБ. Возбуждено уголовное дело по обвинению в государственной измене, подготовке к диверсии, незаконном приобретении и хранении взрывчатки.Фигурант арестован, дает признательные показания и сотрудничает со следствием.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин получил 17 лет за "слив" Киеву данных о военных РФЗадержанная в Крыму пособница СБУ рассказала о подготовке к терактуФСБ сорвала серию терактов в Брянской области
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россия, воронеж, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), госизмена, задержание диверсантов и шпионов, главное управление разведки украины (гур)
Готовил взрыв на энергообъекте: в Воронеже задержали диверсанта
В Воронеже задержали украинского агента за подготовку взрыва на энергообъекте
10:20 17.07.2025 (обновлено: 10:21 17.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. В Воронеже задержан агент украинской военной разведки, готовивший взрыв на объекте энергетической инфраструктуры и передававший военной разведке Украины данные о ПВО. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Воронеже пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, 1984 года рождения, подозреваемого в государственной измене и диверсионной деятельности в интересах главного управления разведки министерства обороны Украины", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, злоумышленник инициативно установил и поддерживал контакт с сотрудником украинской военной разведки. Мужчина собирал и передавал сведения о средствах противовоздушной обороны России, расположенных в Воронежской области.
Кроме того, по заданию куратора фигурант готовился совершить диверсионно-террористический акт на объекте энергетической инфраструктуры региона, используя самодельную бомбу.
Злоумышленника задержали сотрудники ФСБ. Возбуждено уголовное дело по обвинению в государственной измене, подготовке к диверсии, незаконном приобретении и хранении взрывчатки.
Фигурант арестован, дает признательные показания и сотрудничает со следствием.
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