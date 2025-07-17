https://crimea.ria.ru/20250717/gotovil-vzryv-na-energoobekte-v-voronezhe-zaderzhali-diversanta-1148014482.html

Готовил взрыв на энергообъекте: в Воронеже задержали диверсанта

Готовил взрыв на энергообъекте: в Воронеже задержали диверсанта - РИА Новости Крым, 17.07.2025

Готовил взрыв на энергообъекте: в Воронеже задержали диверсанта

В Воронеже задержан агент украинской военной разведки, готовивший взрыв на объекте энергетической инфраструктуры и передававший военной разведке Украины данные... РИА Новости Крым, 17.07.2025

2025-07-17T10:20

2025-07-17T10:20

2025-07-17T10:21

россия

воронеж

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

госизмена

задержание диверсантов и шпионов

главное управление разведки украины (гур)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. В Воронеже задержан агент украинской военной разведки, готовивший взрыв на объекте энергетической инфраструктуры и передававший военной разведке Украины данные о ПВО. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.По данным ведомства, злоумышленник инициативно установил и поддерживал контакт с сотрудником украинской военной разведки. Мужчина собирал и передавал сведения о средствах противовоздушной обороны России, расположенных в Воронежской области.Кроме того, по заданию куратора фигурант готовился совершить диверсионно-террористический акт на объекте энергетической инфраструктуры региона, используя самодельную бомбу.Злоумышленника задержали сотрудники ФСБ. Возбуждено уголовное дело по обвинению в государственной измене, подготовке к диверсии, незаконном приобретении и хранении взрывчатки.Фигурант арестован, дает признательные показания и сотрудничает со следствием.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин получил 17 лет за "слив" Киеву данных о военных РФЗадержанная в Крыму пособница СБУ рассказала о подготовке к терактуФСБ сорвала серию терактов в Брянской области

россия

воронеж

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, воронеж, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), госизмена, задержание диверсантов и шпионов, главное управление разведки украины (гур)