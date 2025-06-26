https://crimea.ria.ru/20250626/diversantu-dali-23-goda-za-podryv-gazovoy-platformy-v-chernogo-more-1147502716.html

Диверсанту дали 23 года за подрыв газовой платформы в Черном море

Диверсанту дали 23 года за подрыв газовой платформы в Черном море - РИА Новости Крым, 26.06.2025

Диверсанту дали 23 года за подрыв газовой платформы в Черном море

Херсонский областной суд вынес приговор гражданину Украины, причастному к обороту и контрабанде оружия, осуществлению диверсий, в том числе подрыву морской... РИА Новости Крым, 26.06.2025

2025-06-26T10:22

2025-06-26T10:22

2025-06-26T10:34

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приговор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июня – РИА Новости Крым. Херсонский областной суд вынес приговор гражданину Украины, причастному к обороту и контрабанде оружия, осуществлению диверсий, в том числе подрыву морской газодобывающей платформы в акватории Черного моря. Об этом сообщили в УФСБ России по Херсонской области.Следствие установило, что с 2022 по 2023 год осужденный прошел спецподготовку на территории Великобритании и Украины с целью совершения диверсионных актов. Кроме того, в феврале 2024 года фигурант в составе разведывательно-диверсионной группы незаконно пересек государственную границу РФ и совершил повреждение объекта транспортной инфраструктуры, добавили в ФСБ.Было возбуждено и расследовано несколько уголовных дел. По итогам их рассмотрения суд приговорил злоумышленника к 23 годам лишения свободы. Пять из них он проведет в тюрьме, остальные – в колонии строгого режима. Также осужденному назначен штраф в размере 700 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.Ранее сообщалось, что в Бердянске задержали диверсантов. Трое граждан России планировали взорвать газопровод в Бердянске.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ попытались захватить в Черном море буровую установку "Крым-2" Планировали взорвать газопровод - в Бердянске задержали диверсантовВозле станции Краснодар-2 задержали поджигателей ж/д оборудования

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, срочные новости крыма, диверсия, задержание диверсантов и шпионов, черноморнефтегаз, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), приговор, видео