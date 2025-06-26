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Диверсанту дали 23 года за подрыв газовой платформы в Черном море - РИА Новости Крым, 26.06.2025
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Диверсанту дали 23 года за подрыв газовой платформы в Черном море
Диверсанту дали 23 года за подрыв газовой платформы в Черном море - РИА Новости Крым, 26.06.2025
Диверсанту дали 23 года за подрыв газовой платформы в Черном море
Херсонский областной суд вынес приговор гражданину Украины, причастному к обороту и контрабанде оружия, осуществлению диверсий, в том числе подрыву морской... РИА Новости Крым, 26.06.2025
2025-06-26T10:22
2025-06-26T10:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июня – РИА Новости Крым. Херсонский областной суд вынес приговор гражданину Украины, причастному к обороту и контрабанде оружия, осуществлению диверсий, в том числе подрыву морской газодобывающей платформы в акватории Черного моря. Об этом сообщили в УФСБ России по Херсонской области.Следствие установило, что с 2022 по 2023 год осужденный прошел спецподготовку на территории Великобритании и Украины с целью совершения диверсионных актов. Кроме того, в феврале 2024 года фигурант в составе разведывательно-диверсионной группы незаконно пересек государственную границу РФ и совершил повреждение объекта транспортной инфраструктуры, добавили в ФСБ.Было возбуждено и расследовано несколько уголовных дел. По итогам их рассмотрения суд приговорил злоумышленника к 23 годам лишения свободы. Пять из них он проведет в тюрьме, остальные – в колонии строгого режима. Также осужденному назначен штраф в размере 700 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.Ранее сообщалось, что в Бердянске задержали диверсантов. Трое граждан России планировали взорвать газопровод в Бердянске.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ попытались захватить в Черном море буровую установку "Крым-2" Планировали взорвать газопровод - в Бердянске задержали диверсантовВозле станции Краснодар-2 задержали поджигателей ж/д оборудования
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РИА Новости Крым
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крым, срочные новости крыма, диверсия, задержание диверсантов и шпионов, черноморнефтегаз, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), приговор, видео
Диверсанту дали 23 года за подрыв газовой платформы в Черном море

Диверсанту дали 23 года за подрыв газовой платформы в Черном море и контрабанду - ФСБ

10:22 26.06.2025 (обновлено: 10:34 26.06.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июня – РИА Новости Крым. Херсонский областной суд вынес приговор гражданину Украины, причастному к обороту и контрабанде оружия, осуществлению диверсий, в том числе подрыву морской газодобывающей платформы в акватории Черного моря. Об этом сообщили в УФСБ России по Херсонской области.
Следствие установило, что с 2022 по 2023 год осужденный прошел спецподготовку на территории Великобритании и Украины с целью совершения диверсионных актов.

"В январе 2024 года в составе организованной группы, вооруженной огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами, совершил подрыв морской платформы газового месторождения в акватории Черного моря, принадлежащего одному из предприятий Республики Крым", - говорится в сообщении.

Кроме того, в феврале 2024 года фигурант в составе разведывательно-диверсионной группы незаконно пересек государственную границу РФ и совершил повреждение объекта транспортной инфраструктуры, добавили в ФСБ.
Было возбуждено и расследовано несколько уголовных дел. По итогам их рассмотрения суд приговорил злоумышленника к 23 годам лишения свободы. Пять из них он проведет в тюрьме, остальные – в колонии строгого режима. Также осужденному назначен штраф в размере 700 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.
Ранее сообщалось, что в Бердянске задержали диверсантов. Трое граждан России планировали взорвать газопровод в Бердянске.
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