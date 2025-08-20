Рейтинг@Mail.ru
ВСУ пытались провести диверсионную операцию у побережья Крыма - РИА Новости Крым, 20.08.2025
ВСУ пытались провести диверсионную операцию у побережья Крыма
ВСУ пытались провести диверсионную операцию у побережья Крыма - РИА Новости Крым, 20.08.2025
ВСУ пытались провести диверсионную операцию у побережья Крыма
Российские военные в ночь на среду пресекли попытку ВСУ осуществить диверсионную операцию в акватории Черного моря в направлении от Одессы в сторону мыса... РИА Новости Крым, 20.08.2025
2025-08-20T16:39
2025-08-20T17:07
новости крыма
происшествия
министерство обороны рф
одесса
тарханкут
черное море
диверсия
безопасность республики крым и севастополя
потери всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Российские военные в ночь на среду пресекли попытку ВСУ осуществить диверсионную операцию в акватории Черного моря в направлении от Одессы в сторону мыса Тарханкут в Крыму. Об этом сообщает Минобороны РФ.Попытка диверсионной операции противника была пресечена при содействии расчетов БПЛА Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон".Разведку и объективный контроль поражения цели осуществлял расчет разведывательного БПЛА Zala.Минувшей ночью силами ПВО РФ над российскими регионами перехватили и уничтожили 42 украинских беспилотника. 14 БПЛА сбили над территорией Воронежской области, восемь – над территорией Тамбовской области, семь – над Курской областью, пять – над Ростовской областью, по два – над территориями Брянской, Орловской и Смоленской областей, и по одному – над Краснодарским краем и Липецкой областью.
одесса
тарханкут
черное море
новости крыма, происшествия, министерство обороны рф, одесса, тарханкут, черное море, диверсия, безопасность республики крым и севастополя, потери всу
ВСУ пытались провести диверсионную операцию у побережья Крыма

Попытку диверсии ВСУ у побережья Крыма пресекли в акватории Черного моря

16:39 20.08.2025 (обновлено: 17:07 20.08.2025)
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоВид на Черное море
Вид на Черное море - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Российские военные в ночь на среду пресекли попытку ВСУ осуществить диверсионную операцию в акватории Черного моря в направлении от Одессы в сторону мыса Тарханкут в Крыму. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"В ночь с 19 на 20 августа ВСУ предприняли попытку осуществить диверсионную операцию в акватории Черного моря с использованием десантных катеров в направлении от Одессы в сторону крымского мыса Тарханкут", – говорится в сообщении.

Попытка диверсионной операции противника была пресечена при содействии расчетов БПЛА Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон".
"На удалении в 72 километра от побережья Крыма один из катеров ВСУ был поражен расчетом барражирующего боеприпаса "Ланцет", – уточнили в российском военном ведомстве.
Разведку и объективный контроль поражения цели осуществлял расчет разведывательного БПЛА Zala.
Минувшей ночью силами ПВО РФ над российскими регионами перехватили и уничтожили 42 украинских беспилотника. 14 БПЛА сбили над территорией Воронежской области, восемь – над территорией Тамбовской области, семь – над Курской областью, пять – над Ростовской областью, по два – над территориями Брянской, Орловской и Смоленской областей, и по одному – над Краснодарским краем и Липецкой областью.
Новости КрымаПроисшествияМинистерство обороны РФОдессаТарханкутЧерное мореДиверсияБезопасность Республики Крым и СевастополяПотери ВСУ
 
