ВСУ пытались провести диверсионную операцию у побережья Крыма

2025-08-20T16:39

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Российские военные в ночь на среду пресекли попытку ВСУ осуществить диверсионную операцию в акватории Черного моря в направлении от Одессы в сторону мыса Тарханкут в Крыму. Об этом сообщает Минобороны РФ.Попытка диверсионной операции противника была пресечена при содействии расчетов БПЛА Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон".Разведку и объективный контроль поражения цели осуществлял расчет разведывательного БПЛА Zala.Минувшей ночью силами ПВО РФ над российскими регионами перехватили и уничтожили 42 украинских беспилотника. 14 БПЛА сбили над территорией Воронежской области, восемь – над территорией Тамбовской области, семь – над Курской областью, пять – над Ростовской областью, по два – над территориями Брянской, Орловской и Смоленской областей, и по одному – над Краснодарским краем и Липецкой областью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинские диверсанты задержаны в Брянской областиАрмия РФ освободила еще три поселка в ДНР и Днепропетровской областиВойска России нанесли удар по центру подготовки ВСУ

2025

