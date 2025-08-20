42 беспилотника ВСУ атаковали ночью регионы России

По информации ведомства, 14 БПЛА сбили над территорией Воронежской области, восемь - над территорией Тамбовской области, семь - над Курской областью, пять - над Ростовской областью, по два - над территориями Брянской, Орловской и Смоленской областей, и по одному - над Краснодарским краем и Липецкой областью.