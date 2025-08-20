https://crimea.ria.ru/20250820/42-bespilotnika-vsu-atakovali-nochyu-regiony-rossii-1148848663.html
42 беспилотника ВСУ атаковали ночью регионы России
42 украинских беспилотника сбиты за ночь силами ПВО над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 20.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. 42 украинских беспилотника сбиты за ночь силами ПВО над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи 20 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.Сутками ранее 23 украинских беспилотника сбили над российскими регионами, в том числе пять - над территорией Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ пытались атаковать Смоленскую АЭС Армия России сбила 100 беспилотников большой дальности UJ-22 и "Паляница"Над Черным морем сбит беспилотник
