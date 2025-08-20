42 беспилотника ВСУ атаковали ночью регионы России

Рейтинг@Mail.ru
https://crimea.ria.ru/20250820/42-bespilotnika-vsu-atakovali-nochyu-regiony-rossii-1148848663.html
42 украинских беспилотника сбиты за ночь силами ПВО над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 20.08.2025
2025-08-20T07:56
2025-08-20T07:56
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
министерство обороны рф
новости
пво
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. 42 украинских беспилотника сбиты за ночь силами ПВО над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи 20 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.Сутками ранее 23 украинских беспилотника сбили над российскими регионами, в том числе пять - над территорией Крыма.
новости сво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, министерство обороны рф, новости, пво
07:56 20.08.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников
Боевая работа расчета зенитной установки
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. 42 украинских беспилотника сбиты за ночь силами ПВО над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи 20 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, 14 БПЛА сбили над территорией Воронежской области, восемь - над территорией Тамбовской области, семь - над Курской областью, пять - над Ростовской областью, по два - над территориями Брянской, Орловской и Смоленской областей, и по одному - над Краснодарским краем и Липецкой областью.
Сутками ранее 23 украинских беспилотника сбили над российскими регионами, в том числе пять - над территорией Крыма.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ пытались атаковать Смоленскую АЭС
Армия России сбила 100 беспилотников большой дальности UJ-22 и "Паляница"
Над Черным морем сбит беспилотник
 
Новости СВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУМинистерство обороны РФНовостиПВО
 
