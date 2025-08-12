https://crimea.ria.ru/20250812/voyska-rossii-nanesli-udar-po-tsentru-podgotovki-vsu-1148667889.html
Войска России нанесли удар по центру подготовки ВСУ
Войска России нанесли удар по центру подготовки ВСУ - РИА Новости Крым, 12.08.2025
Войска России нанесли удар по центру подготовки ВСУ
Вооруженные силы России за минувшие сутки нанесли удары по оборонному предприятию на Украине, центру подготовки подразделений ВСУ и другим военным объектам. Об... РИА Новости Крым, 12.08.2025
2025-08-12T12:24
2025-08-12T12:24
2025-08-12T12:24
россия
новости сво
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/13/1148068345_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_60d106175eea2a8bc998d871c29cd0ff.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшие сутки нанесли удары по оборонному предприятию на Украине, центру подготовки подразделений ВСУ и другим военным объектам. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.Кроме того, атакованы пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили шесть управляемых авиационных бомб и 179 вражеских дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев теряет боеприпасы и средства связи по всей линии фронта СВОРоссийские военные ударили по объектам газотранспортной системы УкраиныВ Черном море уничтожили безэкипажные катера
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/13/1148068345_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_43a8170d8724ebe3cc5e46394884686d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новости сво, министерство обороны рф
Войска России нанесли удар по центру подготовки ВСУ
Армия России нанесла удары по центру подготовки ВСУ и оборонному предприятию Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшие сутки нанесли удары по оборонному предприятию на Украине, центру подготовки подразделений ВСУ и другим военным объектам. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.
"Нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, цехам производства беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и местам их хранения, складам боеприпасов, центру подготовки подразделений ВСУ", - говорится в сообщении.
Кроме того, атакованы пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.
Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.
Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили шесть управляемых авиационных бомб и 179 вражеских дронов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: