https://crimea.ria.ru/20250812/voyska-rossii-nanesli-udar-po-tsentru-podgotovki-vsu-1148667889.html

Войска России нанесли удар по центру подготовки ВСУ

Войска России нанесли удар по центру подготовки ВСУ - РИА Новости Крым, 12.08.2025

Войска России нанесли удар по центру подготовки ВСУ

Вооруженные силы России за минувшие сутки нанесли удары по оборонному предприятию на Украине, центру подготовки подразделений ВСУ и другим военным объектам. Об... РИА Новости Крым, 12.08.2025

2025-08-12T12:24

2025-08-12T12:24

2025-08-12T12:24

россия

новости сво

министерство обороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/13/1148068345_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_60d106175eea2a8bc998d871c29cd0ff.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшие сутки нанесли удары по оборонному предприятию на Украине, центру подготовки подразделений ВСУ и другим военным объектам. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.Кроме того, атакованы пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили шесть управляемых авиационных бомб и 179 вражеских дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев теряет боеприпасы и средства связи по всей линии фронта СВОРоссийские военные ударили по объектам газотранспортной системы УкраиныВ Черном море уничтожили безэкипажные катера

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости сво, министерство обороны рф