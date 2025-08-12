Рейтинг@Mail.ru
Войска России нанесли удар по центру подготовки ВСУ - РИА Новости Крым, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250812/voyska-rossii-nanesli-udar-po-tsentru-podgotovki-vsu-1148667889.html
Войска России нанесли удар по центру подготовки ВСУ
Войска России нанесли удар по центру подготовки ВСУ - РИА Новости Крым, 12.08.2025
Войска России нанесли удар по центру подготовки ВСУ
Вооруженные силы России за минувшие сутки нанесли удары по оборонному предприятию на Украине, центру подготовки подразделений ВСУ и другим военным объектам. Об... РИА Новости Крым, 12.08.2025
2025-08-12T12:24
2025-08-12T12:24
россия
новости сво
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/13/1148068345_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_60d106175eea2a8bc998d871c29cd0ff.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшие сутки нанесли удары по оборонному предприятию на Украине, центру подготовки подразделений ВСУ и другим военным объектам. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.Кроме того, атакованы пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили шесть управляемых авиационных бомб и 179 вражеских дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев теряет боеприпасы и средства связи по всей линии фронта СВОРоссийские военные ударили по объектам газотранспортной системы УкраиныВ Черном море уничтожили безэкипажные катера
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/13/1148068345_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_43a8170d8724ebe3cc5e46394884686d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, новости сво, министерство обороны рф
Войска России нанесли удар по центру подготовки ВСУ

Армия России нанесла удары по центру подготовки ВСУ и оборонному предприятию Украины

12:24 12.08.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшие сутки нанесли удары по оборонному предприятию на Украине, центру подготовки подразделений ВСУ и другим военным объектам. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.
"Нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, цехам производства беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и местам их хранения, складам боеприпасов, центру подготовки подразделений ВСУ", - говорится в сообщении.
Кроме того, атакованы пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.
Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.
Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили шесть управляемых авиационных бомб и 179 вражеских дронов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Киев теряет боеприпасы и средства связи по всей линии фронта СВО
Российские военные ударили по объектам газотранспортной системы Украины
В Черном море уничтожили безэкипажные катера
 
РоссияНовости СВОМинистерство обороны РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:55Двух подростков задержали за поджог тепловоза в Орле
12:48В Севастополе отключения мобильного интернета станут дольше
12:38Как русские войска уничтожили прусскую армию Фридриха II под Кунерсдорфом
12:24Войска России нанесли удар по центру подготовки ВСУ
12:18Крымский мост сейчас: в очереди стоят больше 1000 машин
12:04В России предотвратили более 170 терактов с начала года
11:51В Сакском районе Крыма введена угроза ЧС из-за засухи
11:13В Крыму мать на протяжении года истязала дочь
10:5625 лет со дня трагедии: в Севастополе почтили память экипажа АПЛ "Курск"
10:47Участники обороны Крыма и еще 6 регионов могут получить статус ветерана
10:2260 кг взрывчатки в машине: агент СБУ хотел убить военного в Подмосковье 1:50
10:16На поддержку аграриев Крыма выделят еще 160 миллионов рублей
10:07В Севастополе аферисты-строители похитили 37 млн рублей у вкладчиков
09:45Жуткое ДТП на Кубани: в аварии с УАЗом и иномаркой погибли три человека
09:29Авиация на страже России – инфографика ко дню ВВС
09:15Ряд аэропортов России открыли после временных ограничений полетов
09:08Крымский мост - со стороны Керчи большая очередь
08:59Два медика погибли при атаке дрона ВСУ на машину скорой помощи
08:51Аллергия на солнце: как распознать
08:36"Приближают Победу": Аксенов поздравил летчиков России с Днем ВВС
Лента новостейМолния