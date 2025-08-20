Рейтинг@Mail.ru
Перевозчиков автомобиля для подрыва Крымского моста задержали на Кубани - РИА Новости Крым, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250820/perevozchikov-avtomobilya-dlya-podryva-krymskogo-mosta-zaderzhali-na-kubani-1148847862.html
Перевозчиков автомобиля для подрыва Крымского моста задержали на Кубани
Перевозчиков автомобиля для подрыва Крымского моста задержали на Кубани - РИА Новости Крым, 20.08.2025
Перевозчиков автомобиля для подрыва Крымского моста задержали на Кубани
Перевозивших автомобиль со взрывчаткой для теракта на Крымском мосту, о срыве которого 18 августа сообщала ФСБ России, задержали в Краснодарском крае. Об этом... РИА Новости Крым, 20.08.2025
2025-08-20T06:37
2025-08-20T06:37
крымский мост
теракт
новости
безопасность республики крым и севастополя
крым
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/0a/1136457108_0:421:959:960_1920x0_80_0_0_a1e801dbf3c3982393b7df69d6b9eeb2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Перевозивших автомобиль со взрывчаткой для теракта на Крымском мосту, о срыве которого 18 августа сообщала ФСБ России, задержали в Краснодарском крае. Об этом пишет РИА Новости.По информации агентства, пособников украинских спецслужб, перевозивших начиненный взрывчаткой автомобиль на автовозе, задержали на обочине трассы в станице Старонижестеблиевской.В дальнейшем, как сообщали в ФСБ, автомобиль планировалось передать другому водителю, который должен был выехать на нем на Крымский мост и стать невольным террористом-смертником.ФСБ в понедельник сообщила о срыве очередной попытки спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. Взрывное устройство, замаскированное в автомобиле, доставили в Россию из Украины транзитом через ряд стран, непосредственно в РФ ее ввезли из Грузии. Задержаны все причастные ко ввозу бомбы в Россию.Как рассказал накануне глава Крыма Сергей Аксенов, автомобиль, который планировалось подорвать на Крымском мосту, был начинен 130 килограммами взрывчатого вещества.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Теракт на Крымском мосту - задержанный рассказал детали операцииГлава СБУ рассказал подробности первого теракта на Крымском мостуТеракт на Крымском мосту – это фашизм: депутат Госдумы о планах Киева
крымский мост
крым
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/0a/1136457108_59:89:1221:960_1920x0_80_0_0_230cfe70f80d6c5ebd50919fadf74c5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, теракт, новости, безопасность республики крым и севастополя, крым, краснодарский край
Перевозчиков автомобиля для подрыва Крымского моста задержали на Кубани

Перевозчиков автомобиля для подрыва Крымского моста задержали в Краснодарском крае

06:37 20.08.2025
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Перевозивших автомобиль со взрывчаткой для теракта на Крымском мосту, о срыве которого 18 августа сообщала ФСБ России, задержали в Краснодарском крае. Об этом пишет РИА Новости.
По информации агентства, пособников украинских спецслужб, перевозивших начиненный взрывчаткой автомобиль на автовозе, задержали на обочине трассы в станице Старонижестеблиевской.
В дальнейшем, как сообщали в ФСБ, автомобиль планировалось передать другому водителю, который должен был выехать на нем на Крымский мост и стать невольным террористом-смертником.
ФСБ в понедельник сообщила о срыве очередной попытки спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. Взрывное устройство, замаскированное в автомобиле, доставили в Россию из Украины транзитом через ряд стран, непосредственно в РФ ее ввезли из Грузии. Задержаны все причастные ко ввозу бомбы в Россию.
Как рассказал накануне глава Крыма Сергей Аксенов, автомобиль, который планировалось подорвать на Крымском мосту, был начинен 130 килограммами взрывчатого вещества.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Теракт на Крымском мосту - задержанный рассказал детали операции
Глава СБУ рассказал подробности первого теракта на Крымском мосту
Теракт на Крымском мосту – это фашизм: депутат Госдумы о планах Киева
 
Крымский мостТерактНовостиБезопасность Республики Крым и СевастополяКрымКраснодарский край
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:32Удары по Украине – пожары пылают в Одесской и Харьковской области
09:18Как выбрать безопасный мессенджер для работы и учебы – советы эксперта
09:17Обстановка на Крымском мосту - очередь растет
09:06Запорожская область снова со светом
08:53Трагическая судьба Дарьи Дугиной стала символом служения Родине - МИД
08:38Трамп оценил нынешние шансы урегулировать конфликт на Украине
08:24Картина с тайной и другие находки: работа реставраторов РГИ в Севастополе
08:05Ландшафтный пожар у села Трехпрудное под Симферополем потушили
07:5642 беспилотника ВСУ атаковали ночью регионы России
07:35Насколько школы Симферополя готовы к началу учебного года
07:07Лесной пожар под Симферополем локализовали
06:37Перевозчиков автомобиля для подрыва Крымского моста задержали на Кубани
06:27В Крыму 25 сел останутся без газа почти на неделю
06:06Крымский мост сейчас - актуальные данные по очередям на среду
00:01Где в Крыму пройдут грозы - прогноз на среду
00:00Какой сегодня праздник: 20 августа
23:16ВСУ ударили по высоковольтной линии в Запорожской области
22:45Запорожская область полностью осталась без света - губернатор
22:33Звонок Трампа Путину и дефицит бензина в Крыму - главное за день
22:12Крымский мост: обстановка к этому часу
Лента новостейМолния