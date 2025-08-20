https://crimea.ria.ru/20250820/perevozchikov-avtomobilya-dlya-podryva-krymskogo-mosta-zaderzhali-na-kubani-1148847862.html

Перевозчиков автомобиля для подрыва Крымского моста задержали на Кубани

Перевозчиков автомобиля для подрыва Крымского моста задержали на Кубани - РИА Новости Крым, 20.08.2025

Перевозчиков автомобиля для подрыва Крымского моста задержали на Кубани

Перевозивших автомобиль со взрывчаткой для теракта на Крымском мосту, о срыве которого 18 августа сообщала ФСБ России, задержали в Краснодарском крае. Об этом... РИА Новости Крым, 20.08.2025

2025-08-20T06:37

2025-08-20T06:37

2025-08-20T06:37

крымский мост

теракт

новости

безопасность республики крым и севастополя

крым

краснодарский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/0a/1136457108_0:421:959:960_1920x0_80_0_0_a1e801dbf3c3982393b7df69d6b9eeb2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Перевозивших автомобиль со взрывчаткой для теракта на Крымском мосту, о срыве которого 18 августа сообщала ФСБ России, задержали в Краснодарском крае. Об этом пишет РИА Новости.По информации агентства, пособников украинских спецслужб, перевозивших начиненный взрывчаткой автомобиль на автовозе, задержали на обочине трассы в станице Старонижестеблиевской.В дальнейшем, как сообщали в ФСБ, автомобиль планировалось передать другому водителю, который должен был выехать на нем на Крымский мост и стать невольным террористом-смертником.ФСБ в понедельник сообщила о срыве очередной попытки спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. Взрывное устройство, замаскированное в автомобиле, доставили в Россию из Украины транзитом через ряд стран, непосредственно в РФ ее ввезли из Грузии. Задержаны все причастные ко ввозу бомбы в Россию.Как рассказал накануне глава Крыма Сергей Аксенов, автомобиль, который планировалось подорвать на Крымском мосту, был начинен 130 килограммами взрывчатого вещества.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Теракт на Крымском мосту - задержанный рассказал детали операцииГлава СБУ рассказал подробности первого теракта на Крымском мостуТеракт на Крымском мосту – это фашизм: депутат Госдумы о планах Киева

крымский мост

крым

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, теракт, новости, безопасность республики крым и севастополя, крым, краснодарский край