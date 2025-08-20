Перевозчиков автомобиля для подрыва Крымского моста задержали на Кубани

https://crimea.ria.ru/20250820/perevozchikov-avtomobilya-dlya-podryva-krymskogo-mosta-zaderzhali-na-kubani-1148847862.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Перевозивших автомобиль со взрывчаткой для теракта на Крымском мосту, о срыве которого 18 августа сообщала ФСБ России, задержали в Краснодарском крае. Об этом пишет РИА Новости.По информации агентства, пособников украинских спецслужб, перевозивших начиненный взрывчаткой автомобиль на автовозе, задержали на обочине трассы в станице Старонижестеблиевской.В дальнейшем, как сообщали в ФСБ, автомобиль планировалось передать другому водителю, который должен был выехать на нем на Крымский мост и стать невольным террористом-смертником.ФСБ в понедельник сообщила о срыве очередной попытки спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. Взрывное устройство, замаскированное в автомобиле, доставили в Россию из Украины транзитом через ряд стран, непосредственно в РФ ее ввезли из Грузии. Задержаны все причастные ко ввозу бомбы в Россию.Как рассказал накануне глава Крыма Сергей Аксенов, автомобиль, который планировалось подорвать на Крымском мосту, был начинен 130 килограммами взрывчатого вещества.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Теракт на Крымском мосту - задержанный рассказал детали операцииГлава СБУ рассказал подробности первого теракта на Крымском мостуТеракт на Крымском мосту – это фашизм: депутат Госдумы о планах Киева
