В Севастополе будут готовить художников-реставраторов для всего Крыма

В Севастополе будут готовить художников-реставраторов для всего Крыма - РИА Новости Крым, 17.08.2025

В Севастополе будут готовить художников-реставраторов для всего Крыма

Российская галерея искусств готова участвовать в запуске в Севастополе профессиональной программы обучения художников-реставраторов, крайне необходимых всему... РИА Новости Крым, 17.08.2025

2025-08-18T06:40

2025-08-18T06:40

2025-08-17T20:42

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Российская галерея искусств готова участвовать в запуске в Севастополе профессиональной программы обучения художников-реставраторов, крайне необходимых всему Крыму. Соответствующие перспективы обсуждаются с руководством СевГУ. О этом РИА Новости Крым рассказал директор музейно-выставочного центра РГИ Виталий Зотов.Художников-реставраторов в вузах Севастополя не выпускают, да и во всем Крыму нет соответствующих образовательных программ профессиональной подготовки, при этом специалисты этой профессии крайне необходимы нашим музеям, отмечает Зотов."Из богатых коллекций, например, которые есть у нас в Крыму, это картинная галерея Айвазовского в Феодосии, это Воронцовский дворец в Алупке. У них есть мастерские реставрационные, а людей нет. И некоторые музеи из своих фондов что-то выставить не могут, потому что надо с этим работать, а некому. В музее Крошицкого в Севастополе то же самое, и много еще где", – сказал Зотов.Работать с музейными предметами искусства имеют право только аттестованные Министерством культуры РФ реставраторы, получить соответствующий допуск могут выпускники профильных вузов или колледжей, которых готовят не во всех регионах России и в целом немного, добавил он.В свой штат, например, Российская галерея искусств сегодня набирает реставраторов, которых ищет в разных регионах. Разумеется, наибольшая их концентрация в Москве и Санкт-Петербурге, где очень много музеев, отмечает Зотов. Но далеко не все готовы уезжать в регионы, даже в Крым с его морем и солнцем большую часть времени в году.Но Крым и Севастополь очень нуждаются в таких специалистах, особенно теперь, когда все строится, развивается и возрождается, а значит, их нужно начинать обучать у себя, и РГИ готова в этом участвовать, сказал Зотов."Через некоторое время после того, как мы запустим уже в полном объеме свой собственный центр художественной реставрации, получится запустить эту образовательную историю", – сказал он.По его словам, Российская галерея искусств с момента основания тесно сотрудничает с Севастопольским государственным университетом по ряду проектов, и здесь может быть открыто направление профессиональной подготовки художников-реставраторов – вопрос уже обсуждался с руководством образовательного учреждения, сказал Зотов.По его словам, это можно сделать по аналогии с тем, как на базе уже открытого в СевГУ направления "Музеология" готовятся обучать археологов-реставраторов.Тогда в рамках совместного проекта РГИ и СевГУ преподавать в вузе будут художники-реставраторы Российской галереи искусств, в мастерских которой, соответственно, смогут также практиковаться студенты.Все реально, но это вопрос времени, сказал Зотов. "Нужны специалисты. И я думаю, что это перспектива лет пяти", – уточнил он.В Севастопольском государственном университете рассказали РИА Новости Крым, что с удовольствием присоединяться к проекту, как только все для его запуска будет готово.По ее словам, на сегодняшний день в СевГУ по профессиональной программе готовят только реставраторов памятников архитектуры в Институте развития города. Других же направлений среди основных программ подготовки, в том числе такой, как реставрация археологических предметов, специалисты по которой востребованы в Крыму, пока нет."Была в позапрошлом году профессиональная программа повышения квалификации, где была реставрация, в том числе предметов археологии. Но она была дополнительная, и было трудно ее собрать. У нас люди из разных организаций работали, в том числе Эрмитажа. Мы проведи ее только один раз, что говорится, под заказ", – уточнила Бойцова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять уровней уникальности Российской галереи искусств в Севастополе В Севастополе пройдет масштабная выставка картин Александра Дейнеки В Севастополе пройдет уникальная выставка "Пространство памяти"

