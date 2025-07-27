https://crimea.ria.ru/20250727/v-sevastopole-proydet-unikalnaya-vystavka-prostranstvo-pamyati-1148224727.html

В Севастополе пройдет уникальная выставка "Пространство памяти"

В Севастополе пройдет уникальная выставка "Пространство памяти" - РИА Новости Крым, 27.07.2025

В Севастополе пройдет уникальная выставка "Пространство памяти"

Первая и уникальная выставка "Пространство памяти" откроется в Севастополе в здании Российской галереи искусств в декабре. Проект готовят совместно с... РИА Новости Крым, 27.07.2025

2025-07-27T08:14

2025-07-27T08:14

2025-07-27T08:14

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российская галерея искусств в севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июля – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Первая и уникальная выставка "Пространство памяти" откроется в Севастополе в здании Российской галереи искусств в декабре. Проект готовят совместно с музеем-заповедником "Херсонес Таврический". Об этом РИА Новости Крым рассказал директор музейно-выставочного центра РГИ Виталий Зотов.Выставку разместят в отдельном зале на пятом этаже здания музейного комплекса, где, по задумке, со временем сформируется постоянная экспозиция "Галерея героев Севастополя", посвященная истории города, сказал Зотов.По его словам, первую экспозицию в рамках проекта представят в декабре 2025 года и посвятят предыстории Севастополя – эпохе древнегреческого полиса Херсонес Таврический.Поскольку задача галереи – говорить со зрителем языком искусства, гости выставки смогут увидеть артефакты из коллекции музея-заповедника в необычном формате, с которым в Севастополе еще не знакомы, отметил он.По его словам, для формирования особого выставочного пространства приглашены художники, работающие с медиа и различными проекционными, световыми и звуковыми решениями.Работать эта выставка – первая в новом здании Российской галереи искусств на мысе Хрустальном – будет с декабря 2025 до середины 2026 года.В начале июня губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что рабочие завершают монтаж стеклянного купола со стороны главного входа и приступили к обшиванию здания музея панелями из декоративного бетона. Одновременно продолжается благоустройство прилегающей территории."Здесь начинается будущее" – Развожаев о развитии мыса ХрустальныйСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Здания уже парят над землей": как возводят музей и театр в Севастополе Культурный кластер Севастополя – Хуснуллин обозначил трудности стройки В Севастополе на мысе Хрустальном прошел уникальный "исторический" пленэр

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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