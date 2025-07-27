https://crimea.ria.ru/20250727/v-sevastopole-proydet-unikalnaya-vystavka-prostranstvo-pamyati-1148224727.html
В Севастополе пройдет уникальная выставка "Пространство памяти"
В Севастополе пройдет уникальная выставка "Пространство памяти" - РИА Новости Крым, 27.07.2025
В Севастополе пройдет уникальная выставка "Пространство памяти"
Первая и уникальная выставка "Пространство памяти" откроется в Севастополе в здании Российской галереи искусств в декабре. Проект готовят совместно с... РИА Новости Крым, 27.07.2025
2025-07-27T08:14
2025-07-27T08:14
2025-07-27T08:14
эксклюзивы риа новости крым
севастополь
крым
новости крыма
культура
выставка
российская галерея искусств в севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/19/1148225955_0:4:1920:1084_1920x0_80_0_0_16b3f5a1ed2c8d0505d40ce14cb484dd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июля – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Первая и уникальная выставка "Пространство памяти" откроется в Севастополе в здании Российской галереи искусств в декабре. Проект готовят совместно с музеем-заповедником "Херсонес Таврический". Об этом РИА Новости Крым рассказал директор музейно-выставочного центра РГИ Виталий Зотов.Выставку разместят в отдельном зале на пятом этаже здания музейного комплекса, где, по задумке, со временем сформируется постоянная экспозиция "Галерея героев Севастополя", посвященная истории города, сказал Зотов.По его словам, первую экспозицию в рамках проекта представят в декабре 2025 года и посвятят предыстории Севастополя – эпохе древнегреческого полиса Херсонес Таврический.Поскольку задача галереи – говорить со зрителем языком искусства, гости выставки смогут увидеть артефакты из коллекции музея-заповедника в необычном формате, с которым в Севастополе еще не знакомы, отметил он.По его словам, для формирования особого выставочного пространства приглашены художники, работающие с медиа и различными проекционными, световыми и звуковыми решениями.Работать эта выставка – первая в новом здании Российской галереи искусств на мысе Хрустальном – будет с декабря 2025 до середины 2026 года.В начале июня губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что рабочие завершают монтаж стеклянного купола со стороны главного входа и приступили к обшиванию здания музея панелями из декоративного бетона. Одновременно продолжается благоустройство прилегающей территории."Здесь начинается будущее" – Развожаев о развитии мыса ХрустальныйСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Здания уже парят над землей": как возводят музей и театр в Севастополе Культурный кластер Севастополя – Хуснуллин обозначил трудности стройки В Севастополе на мысе Хрустальном прошел уникальный "исторический" пленэр
https://crimea.ria.ru/20250726/pyat-urovney-unikalnosti-rossiyskoy-galerei-iskusstv-v-sevastopole-1148208054.html
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/19/1148225955_235:0:1686:1088_1920x0_80_0_0_63788ce8b6592a6b7bc94c7b35266482.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, крым, новости крыма, культура, выставка, российская галерея искусств в севастополе
В Севастополе пройдет уникальная выставка "Пространство памяти"
"Пространство памяти" в Севастополе – Российская галерея искусств откроет первую выставку
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июля – РИА Новости Крым, Анна Петрова.
Первая и уникальная выставка "Пространство памяти" откроется в Севастополе в здании Российской галереи искусств в декабре. Проект готовят совместно с музеем-заповедником "Херсонес Таврический". Об этом РИА Новости Крым
рассказал директор музейно-выставочного центра РГИ Виталий Зотов.
Выставку разместят в отдельном зале на пятом этаже здания музейного комплекса, где, по задумке, со временем сформируется постоянная экспозиция "Галерея героев Севастополя", посвященная истории города, сказал Зотов.
"В этом зале мы будем говорить об истории Севастополя и его героях в самом широком смысле. Совместно с "Херсонесом Таврическим" сделаем растянутую на несколько лет экспозицию. Это будет несколько выставок, сменяющих друг друга, своего рода выставка-сериал из нескольких эпизодов. И за 3-4 года пройдем всю историю этого места", – рассказал Зотов.
По его словам, первую экспозицию в рамках проекта представят в декабре 2025 года и посвятят предыстории Севастополя – эпохе древнегреческого полиса Херсонес Таврический.
Поскольку задача галереи – говорить со зрителем языком искусства, гости выставки смогут увидеть артефакты из коллекции музея-заповедника в необычном формате, с которым в Севастополе еще не знакомы, отметил он.
"Мы берем реальные предметы из фондовой коллекции музея – артефакты, некоторые уникальные, которые вообще никогда не выставлялись, в том числе которые были найдены во время строительства Нового Херсонеса, и представим их с помощью современных визуальных средств", – сказал Золотов.
По его словам, для формирования особого выставочного пространства приглашены художники, работающие с медиа и различными проекционными, световыми и звуковыми решениями.
"Все это должно погрузить зрителя в атмосферу, чтобы он мог правильно считать смысловые сюжеты, заложенные в каждом артефакте", – отметил Зотов.
Работать эта выставка – первая в новом здании Российской галереи искусств на мысе Хрустальном – будет с декабря 2025 до середины 2026 года.
В начале июня губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил
, что рабочие завершают монтаж стеклянного купола со стороны главного входа и приступили к обшиванию здания музея панелями из декоративного бетона. Одновременно продолжается благоустройство прилегающей территории.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: