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Культурный кластер Севастополя – Хуснуллин обозначил трудности стройки - РИА Новости Крым, 25.06.2025
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Культурный кластер Севастополя – Хуснуллин обозначил трудности стройки
Культурный кластер Севастополя – Хуснуллин обозначил трудности стройки - РИА Новости Крым, 25.06.2025
Культурный кластер Севастополя – Хуснуллин обозначил трудности стройки
Логистические трудности, изменения в проектных решениях из-за санкционного давления и обстрелы со стороны ВСУ стали главными трудностями при возведении... РИА Новости Крым, 25.06.2025
2025-06-25T15:35
2025-06-25T15:39
марат хуснуллин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Логистические трудности, изменения в проектных решениях из-за санкционного давления и обстрелы со стороны ВСУ стали главными трудностями при возведении культурно-образовательного кластера в Севастополе. Об этом в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."В рамках реализации проекта мы столкнулись со всем спектром трудностей: сначала пандемия и связанные с ней сложности мобилизации рабочих, затем из-за внешнеполитического давления на ведущие мировые архитектурные бюро, которые были привлечены для создания объектов, часть из них были вынуждены уйти, что потребовало адаптации решений. Изменились транспортно-логистические цепочки при поставке как строительных ресурсов, так и сложнейшего технологического оборудования. Особенно сложная ситуация с логистикой сложилась в Калининграде и Севастополе", - сказал Хуснуллин.Несмотря на это, в Севастополе уже введены два из семи объектов кластера. Уже сейчас начала работу хореографическая академия, а осенью планируется ввод в эксплуатацию музейного комплекса.Вице-премьер назвал проект крупнейшей культурной стройкой за всю историю страны с общей площадью комплексов 618 тысяч квадратных метров. На данный момент выполнено более 70% объемов запланированных работ общей площадью 309 тысяч квадратных метров. На стройках работают более 8 тысяч человек, а в ближайшее время мобилизация рабочих перевалит за 10 тысяч человек.Он напомнил, что культурно-образовательные кластеры строятся в четырех городах РФ - Севастополе, Владивостоке, Кемерово и Калининграде.Ранее сообщалось, что строящийся на мысе Хрустальный в Севастополе музейный комплекс Российской галереи искусств будет пятиуровневым, общая площадь выставочных залов превысит три тысячи квадратных метров. . Здесь расположится картинная галерея, включающая галерею искусства России, галерею искусства глобального Юга и галерею собраний. Особое место в музее займет галерея героев Севастополя. В музее будут работать центр образования и творчества, центр исследований и реставрации и центр цифрового искусства.Помимо галереи, в музейном комплексе будет работать центр реставрации художественных произведений, а также творческо-образовательный центр и мультимедийное арт-пространство. Одновременно здесь смогут находиться до 900 гостей. Это будет крупнейший художественный музей на юге России.Культурно-образовательный кластер на мысе Хрустальный в Севастополе возводится по поручению президента РФ Владимира Путина. Архитектурную концепцию культурного кластера в Севастополе разрабатывало международное агентство Coop Himmelb(l)au австрийского архитектора Вольфа Прикса. Первым в эксплуатацию в августе 2024 года было введено здание Академии хореографии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Любимова оценила ход строительства культурного кластера в СевастополеСтроительные работы в Академии хореографии в Севастополе завершеныТакое делаешь раз в жизни: как серб годами живет и строит в Севастополе
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марат хуснуллин, севастополь, россия, новости, новости севастополя, логистика, благоустройство, строительство, культура, нацпроекты в севастополе
Культурный кластер Севастополя – Хуснуллин обозначил трудности стройки

Культурный кластер в Севастополе будет готов в следующем году – Хуснуллин

15:35 25.06.2025 (обновлено: 15:39 25.06.2025)
 
© Telegram Михаил РазвожаевСтроительство культурно-образовательного кластера на мысе Хрустальный в Севастополе
Строительство культурно-образовательного кластера на мысе Хрустальный в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Логистические трудности, изменения в проектных решениях из-за санкционного давления и обстрелы со стороны ВСУ стали главными трудностями при возведении культурно-образовательного кластера в Севастополе. Об этом в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"В рамках реализации проекта мы столкнулись со всем спектром трудностей: сначала пандемия и связанные с ней сложности мобилизации рабочих, затем из-за внешнеполитического давления на ведущие мировые архитектурные бюро, которые были привлечены для создания объектов, часть из них были вынуждены уйти, что потребовало адаптации решений. Изменились транспортно-логистические цепочки при поставке как строительных ресурсов, так и сложнейшего технологического оборудования. Особенно сложная ситуация с логистикой сложилась в Калининграде и Севастополе", - сказал Хуснуллин.
Несмотря на это, в Севастополе уже введены два из семи объектов кластера. Уже сейчас начала работу хореографическая академия, а осенью планируется ввод в эксплуатацию музейного комплекса.

"Здесь у нас постоянно мешают, конечно, обстрелы, попытки атаки различными средствами, беспилотным летательным аппаратами. Но, несмотря на это, стройка идет, и мы в следующем году планируем сдать этот объект. Готовность – 67%, все сложности преодолены, работа настроена. Это сложнейший технологический объект, который находится в красивейшем месте в городе мысе Хрустальном", - сказал Хуснуллин.

Вице-премьер назвал проект крупнейшей культурной стройкой за всю историю страны с общей площадью комплексов 618 тысяч квадратных метров. На данный момент выполнено более 70% объемов запланированных работ общей площадью 309 тысяч квадратных метров. На стройках работают более 8 тысяч человек, а в ближайшее время мобилизация рабочих перевалит за 10 тысяч человек.
Он напомнил, что культурно-образовательные кластеры строятся в четырех городах РФ - Севастополе, Владивостоке, Кемерово и Калининграде.
Ранее сообщалось, что строящийся на мысе Хрустальный в Севастополе музейный комплекс Российской галереи искусств будет пятиуровневым, общая площадь выставочных залов превысит три тысячи квадратных метров. . Здесь расположится картинная галерея, включающая галерею искусства России, галерею искусства глобального Юга и галерею собраний. Особое место в музее займет галерея героев Севастополя. В музее будут работать центр образования и творчества, центр исследований и реставрации и центр цифрового искусства.
Помимо галереи, в музейном комплексе будет работать центр реставрации художественных произведений, а также творческо-образовательный центр и мультимедийное арт-пространство. Одновременно здесь смогут находиться до 900 гостей. Это будет крупнейший художественный музей на юге России.
Культурно-образовательный кластер на мысе Хрустальный в Севастополе возводится по поручению президента РФ Владимира Путина. Архитектурную концепцию культурного кластера в Севастополе разрабатывало международное агентство Coop Himmelb(l)au австрийского архитектора Вольфа Прикса. Первым в эксплуатацию в августе 2024 года было введено здание Академии хореографии.
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