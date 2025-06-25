https://crimea.ria.ru/20250625/kulturnyy-klaster-sevastopolya--khusnullin-oboznachil-trudnosti-stroyki-1147486091.html

Культурный кластер Севастополя – Хуснуллин обозначил трудности стройки

Культурный кластер Севастополя – Хуснуллин обозначил трудности стройки - РИА Новости Крым, 25.06.2025

Культурный кластер Севастополя – Хуснуллин обозначил трудности стройки

Логистические трудности, изменения в проектных решениях из-за санкционного давления и обстрелы со стороны ВСУ стали главными трудностями при возведении... РИА Новости Крым, 25.06.2025

2025-06-25T15:35

2025-06-25T15:35

2025-06-25T15:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Логистические трудности, изменения в проектных решениях из-за санкционного давления и обстрелы со стороны ВСУ стали главными трудностями при возведении культурно-образовательного кластера в Севастополе. Об этом в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."В рамках реализации проекта мы столкнулись со всем спектром трудностей: сначала пандемия и связанные с ней сложности мобилизации рабочих, затем из-за внешнеполитического давления на ведущие мировые архитектурные бюро, которые были привлечены для создания объектов, часть из них были вынуждены уйти, что потребовало адаптации решений. Изменились транспортно-логистические цепочки при поставке как строительных ресурсов, так и сложнейшего технологического оборудования. Особенно сложная ситуация с логистикой сложилась в Калининграде и Севастополе", - сказал Хуснуллин.Несмотря на это, в Севастополе уже введены два из семи объектов кластера. Уже сейчас начала работу хореографическая академия, а осенью планируется ввод в эксплуатацию музейного комплекса.Вице-премьер назвал проект крупнейшей культурной стройкой за всю историю страны с общей площадью комплексов 618 тысяч квадратных метров. На данный момент выполнено более 70% объемов запланированных работ общей площадью 309 тысяч квадратных метров. На стройках работают более 8 тысяч человек, а в ближайшее время мобилизация рабочих перевалит за 10 тысяч человек.Он напомнил, что культурно-образовательные кластеры строятся в четырех городах РФ - Севастополе, Владивостоке, Кемерово и Калининграде.Ранее сообщалось, что строящийся на мысе Хрустальный в Севастополе музейный комплекс Российской галереи искусств будет пятиуровневым, общая площадь выставочных залов превысит три тысячи квадратных метров. . Здесь расположится картинная галерея, включающая галерею искусства России, галерею искусства глобального Юга и галерею собраний. Особое место в музее займет галерея героев Севастополя. В музее будут работать центр образования и творчества, центр исследований и реставрации и центр цифрового искусства.Помимо галереи, в музейном комплексе будет работать центр реставрации художественных произведений, а также творческо-образовательный центр и мультимедийное арт-пространство. Одновременно здесь смогут находиться до 900 гостей. Это будет крупнейший художественный музей на юге России.Культурно-образовательный кластер на мысе Хрустальный в Севастополе возводится по поручению президента РФ Владимира Путина. Архитектурную концепцию культурного кластера в Севастополе разрабатывало международное агентство Coop Himmelb(l)au австрийского архитектора Вольфа Прикса. Первым в эксплуатацию в августе 2024 года было введено здание Академии хореографии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Любимова оценила ход строительства культурного кластера в СевастополеСтроительные работы в Академии хореографии в Севастополе завершеныТакое делаешь раз в жизни: как серб годами живет и строит в Севастополе

https://crimea.ria.ru/20250314/zdaniya-uzhe-paryat-nad-zemley-kak-vozvodyat-muzey-i-teatr-v-sevastopole-1144948334.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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