https://crimea.ria.ru/20250608/kakoy-budet-rossiyskaya-galereya-iskusstv-v-sevastopole-1147046374.html
Какой будет Российская галерея искусств в Севастополе
Какой будет Российская галерея искусств в Севастополе - РИА Новости Крым, 08.06.2025
Какой будет Российская галерея искусств в Севастополе
Строящийся на мысе Хрустальный в Севастополе музейный комплекс Российской галереи искусств будет пятиуровневым, общая площадь выставочных залов превысит три... РИА Новости Крым, 08.06.2025
2025-06-08T19:34
2025-06-08T19:34
2025-06-08T19:25
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михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Строящийся на мысе Хрустальный в Севастополе музейный комплекс Российской галереи искусств будет пятиуровневым, общая площадь выставочных залов превысит три тысячи квадратных метров. Об этом рассказал губернатор города Михаил Развожаев.Кроме того, в музее будут работать центр образования и творчества, центр исследований и реставрации и центр цифрового искусства. В настоящее врем на объекте завершаются работы по благоустройству территории.В парке установили фонари и скамейки, высаживаются растения. Само здание музея обшивают белыми панелями из декоративного бетона. А со стороны главного входа завершается монтаж стеклянного купола."Строители сохранили расположенные на территории парка объекты культурного наследия: складской навес 1844 года, остатки стен "Форта Меншикова", торговые ряды и подпорную стену конца 19 — начала 20 века. В дальнейшем Российская галерея искусств планирует разнообразить прогулочную зону парком скульптур", - добавил Развожаев. Напротив музея возводят Театр оперы и балета. В настоящее время строители монтируют белые панели из декоративного бетона на крыше здания."Основное внимание приковано к главному входу: сейчас строители заканчивают монтаж металлических стеклопакетов и уже скоро приступят к витражному остеклению. В большом фойе, куда будут заходить зрители и гости театра, будет много света. Ни одна деталь металлоконструкций театра не повторяется и, соответственно, каждый стеклопакет тоже уникален", - поделился губернатор.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, при строительстве музейного комплекса большое внимание уделяют конструктивным особенностям, которые в дальнейшем позволят сохранять картины при нужной температуре и влажности. Для этого прокладываются дополнительные инженерные коммуникации.Помимо галереи, в музейном комплексе будет работать центр реставрации художественных произведений, а также творческо-образовательный центр и мультимедийное арт-пространство. Одновременно здесь смогут находиться до 900 гостей. Это будет крупнейший художественный музей на юге России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:По мотивам "Музеона": в центре Севастополя появится парк скульптурРаботают круглосуточно: как строят Театр оперы и балета в СевастополеСтроительные работы в Академии хореографии в Севастополе завершены
https://crimea.ria.ru/20220520/letayuschiy-teatr-i-zhivye-polotna-kakim-budet-novyy-muzey-v-sevastopole-1123286028.html
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севастополь, культура, искусство , михаил развожаев, новости севастополя, крым
Какой будет Российская галерея искусств в Севастополе
В Севастополе завершают благоустройство возле строящейся Российской галереи искусств
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Строящийся на мысе Хрустальный в Севастополе музейный комплекс Российской галереи искусств будет пятиуровневым, общая площадь выставочных залов превысит три тысячи квадратных метров. Об этом рассказал губернатор города Михаил Развожаев.
"Музей будет пятиуровневым. Здесь расположится картинная галерея, включающая галерею искусства России, галерею искусства глобального Юга и галерею собраний. Особое место в музее займет галерея героев Севастополя. Общая площадь выставочных залов превысит 3 тысячи квадратов", - написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, в музее будут работать центр образования и творчества, центр исследований и реставрации и центр цифрового искусства.
В настоящее врем на объекте завершаются работы по благоустройству территории.
В парке установили фонари и скамейки, высаживаются растения. Само здание музея обшивают белыми панелями из декоративного бетона. А со стороны главного входа завершается монтаж стеклянного купола.
"Строители сохранили расположенные на территории парка объекты культурного наследия: складской навес 1844 года, остатки стен "Форта Меншикова", торговые ряды и подпорную стену конца 19 — начала 20 века. В дальнейшем Российская галерея искусств планирует разнообразить прогулочную зону парком скульптур", - добавил Развожаев.
Напротив музея возводят Театр оперы и балета. В настоящее время строители монтируют белые панели из декоративного бетона на крыше здания.
"Основное внимание приковано к главному входу: сейчас строители заканчивают монтаж металлических стеклопакетов и уже скоро приступят к витражному остеклению. В большом фойе, куда будут заходить зрители и гости театра, будет много света. Ни одна деталь металлоконструкций театра не повторяется и, соответственно, каждый стеклопакет тоже уникален", - поделился губернатор.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, при строительстве музейного комплекса большое внимание уделяют конструктивным особенностям, которые в дальнейшем позволят сохранять картины при нужной температуре и влажности. Для этого прокладываются дополнительные инженерные коммуникации.
Помимо галереи, в музейном комплексе будет работать центр реставрации художественных произведений, а также творческо-образовательный центр и мультимедийное арт-пространство
. Одновременно здесь смогут находиться до 900 гостей. Это будет крупнейший художественный музей на юге России.
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