https://crimea.ria.ru/20250608/kakoy-budet-rossiyskaya-galereya-iskusstv-v-sevastopole-1147046374.html

Какой будет Российская галерея искусств в Севастополе

Какой будет Российская галерея искусств в Севастополе - РИА Новости Крым, 08.06.2025

Какой будет Российская галерея искусств в Севастополе

Строящийся на мысе Хрустальный в Севастополе музейный комплекс Российской галереи искусств будет пятиуровневым, общая площадь выставочных залов превысит три... РИА Новости Крым, 08.06.2025

2025-06-08T19:34

2025-06-08T19:34

2025-06-08T19:25

севастополь

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михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Строящийся на мысе Хрустальный в Севастополе музейный комплекс Российской галереи искусств будет пятиуровневым, общая площадь выставочных залов превысит три тысячи квадратных метров. Об этом рассказал губернатор города Михаил Развожаев.Кроме того, в музее будут работать центр образования и творчества, центр исследований и реставрации и центр цифрового искусства. В настоящее врем на объекте завершаются работы по благоустройству территории.В парке установили фонари и скамейки, высаживаются растения. Само здание музея обшивают белыми панелями из декоративного бетона. А со стороны главного входа завершается монтаж стеклянного купола."Строители сохранили расположенные на территории парка объекты культурного наследия: складской навес 1844 года, остатки стен "Форта Меншикова", торговые ряды и подпорную стену конца 19 — начала 20 века. В дальнейшем Российская галерея искусств планирует разнообразить прогулочную зону парком скульптур", - добавил Развожаев. Напротив музея возводят Театр оперы и балета. В настоящее время строители монтируют белые панели из декоративного бетона на крыше здания."Основное внимание приковано к главному входу: сейчас строители заканчивают монтаж металлических стеклопакетов и уже скоро приступят к витражному остеклению. В большом фойе, куда будут заходить зрители и гости театра, будет много света. Ни одна деталь металлоконструкций театра не повторяется и, соответственно, каждый стеклопакет тоже уникален", - поделился губернатор.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, при строительстве музейного комплекса большое внимание уделяют конструктивным особенностям, которые в дальнейшем позволят сохранять картины при нужной температуре и влажности. Для этого прокладываются дополнительные инженерные коммуникации.Помимо галереи, в музейном комплексе будет работать центр реставрации художественных произведений, а также творческо-образовательный центр и мультимедийное арт-пространство. Одновременно здесь смогут находиться до 900 гостей. Это будет крупнейший художественный музей на юге России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:По мотивам "Музеона": в центре Севастополя появится парк скульптурРаботают круглосуточно: как строят Театр оперы и балета в СевастополеСтроительные работы в Академии хореографии в Севастополе завершены

https://crimea.ria.ru/20220520/letayuschiy-teatr-i-zhivye-polotna-kakim-budet-novyy-muzey-v-sevastopole-1123286028.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, культура, искусство , михаил развожаев, новости севастополя, крым